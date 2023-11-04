 بوندسليغا ـ ليفركوزن يعزز صدارته وبايرن يكتسح دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.11.2023

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رياضة

بوندسليغا ـ ليفركوزن يعزز صدارته وبايرن يكتسح دورتموند

في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، ابتعد باير ليفركوزن بصدارة الدوري الألماني عبر فوزه المثير على مضيفه هوفنهايم، بينما لقن بايرن ميونخ مضيفه بوروسيا دورتموند درسا قاسيا وفاز عليه برياعية نظيفة في عقر داره.

رفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف (4/11/2023)

رفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف

ابتعد باير ليفركوزن بصدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) عبر فوزه المثير على مضيفه هوفنهايم 3/2 اليوم السبت (الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) في المرحلة العاشرة.

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ولقن بايرن ميونخ مضيفه بوروسيا دورتموند درساً قاسياً وفاز عليه 4 /صفر. وفي باقي مباريات المرحلة فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه يونيون برلين 3 /صفر، وماينز على ضيفه لايبزيغ 2 /صفر، وتعادل فرايبورغ مع بوروسيا مونشغلادباخ 3 /3، وكولن مع اوغسبورغ 1/1.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم فلوريان فيرتز بهدف لليفركوزن في الدقيقة التاسعة ثم أضاف المدافع الإسباني اليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينهي الفريق الشوط الأول متقدماً بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني تمكن هوفنهايم من معادلة النتيجة بهدفين حملا توقيع أنطون ستاخ وفاوت فيخهورست في الدقيقتين 56 و58 لكن جريمالدو تقمص دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 70.

وسجل ليفركوزن فوزه السادس على التوالي والتاسع له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وبسجل خالي من الهزائم. ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ الوصيف وبفارق سبع نقاط عن شتوتغارت وبوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز السادس.

سجل هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الثالثة هذا الموسم ليقود بايرن لفوز مثير على دورتموند

سجل هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الثالثة هذا الموسم ليقود بايرن لفوز مثير على دورتموند

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، سجل الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا هاري كين ثلاثة أهداف (هاتريك) للمرة الثالثة هذا الموسم ليقود بايرن لفوز مثير على ملعب دورتموند.

وحسم النادي البافاري فوزه من الدقائق العشر الأول، والتي شهدت تسجيله هدفين حملا توقيع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو وهاري كين في الدقيقتين الرابعة والتاسعة.

وفي الشوط الثاني واصل كين المنتقل الصيف الماضي إلى بايرن قادماً من توتنهام الإنجليزي، سحره المعهود وسجل الهدف الثاني له والثالث للنادي البافاري في الدقيقة 72 قبل أن ينال لقب هاتريك في الوقت بدل الضائع.

ورفع كين رصيده من الاهداف في الموسم الحالي للبوندسليغا إلى 15 هدفاً ليعتلي صدارة قائمة الهدافين، متفوقاً بهدف واحد على سيرهو جيراسي هداف شتوتغارت.

وعلى ملعب ميوا أرينا، سجل ماينز فوزه الأول هذا الموسم وتغلب على ضيفه لايبزيغ بهدفين دون رد. وحسم ماينز الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم لي جاي سونج بهدف في الدقيقة 76 ثم أضاف لياندرو باريرو الهدف الثاني في الدقيقة 80. الفوز رفع رصيد ماينز إلى ست نقاط في المركز قبل الأخير وتوقف رصيد لايبزيغ عند 20 نقطة في المركز الخامس.

النجم المصري عمر مرموش يقود فرانكفورت لفوز مثير على مضيفه يونيون برلين

النجم المصري عمر مرموش يقود فرانكفورت لفوز مثير على مضيفه يونيون برلين

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، واصل النجم المصري عمر مرموش تألقه وقاد فرانكفورت لفوز مثير على مضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد. وللمباراة الثانية على التوالي سجل مرموش هدفين، بعد أن هز شباك دورتموند مرتين في المباراة السابقة ليمنح فرانكفورت التعادل 3/3. وأحرز مرموش هدفيه في الدقيقتين الثانية و14 ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في الموسم الحالي، وتكفل ناتشو فيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد يونيون برلين عند ست نقاط في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، اقتنص فرايبورغ نقطة ثمينة من ضيفه غلادباخ بتعادله معه 3/3. وتقدم لوكاس هويلير بهدف لفرايبورغ في الدقيقة السابعة لكن غلادباخ رد بثلاثة أهداف عن طريق جوردان سيباتشيو والحسن بليا وجوليان فيجل من ضربة جزاء في الدقائق 25 و29 و39. وفي الشوط الثاني سجل نوح فايسهوبت الهدف الثاني لفرايبورج في الدقيقة 70 ثم خطف فينتشينزو جريفو هدف التعادل القاتل من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع. ورفع فرايبورغ رصيده 14 نقطة في المركز الثامن مقابل عشر نقاط لغلادباخ في المركز الحادي عشر.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، تعادل كولن مع ضيفه اوغسبورغ بهدف لمثله، حيث تقدم لينتون ماينا بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 16 ثم تعادل فيليب تيتز للفريق الضيف في الدقيقة 25.

ورفع اوغسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لكولن في المركز الأخير في الدوري الألماني.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

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    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

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    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


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