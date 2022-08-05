بوندسليغا ـ تعادل لايبزيغ مع مضيفه شتوتغارت.. وخيبة أمل لشالكه

اكتفى لايبزيغ بنقطة في مستهل الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بتعادله مع مضيفه شتوتغارت 1-1 الأحد في المرحلة الأولى، وذلك وسط حديث عن اقترابه من توصله لاتفاق مع تشلسي الإنجليزي من أجل استعادة خدمات هدافه السابق تيمو فيرنر.

وبدأ لايبزيغ الذي أنهى الموسم الماضي رابعاً وبالتالي سيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، اللقاء بأفضل طريقة من خلال التقدم في الدقيقة 8 عبر أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي الفرنسي كريستوفر نكونكو بعد تمريرة من الإسباني داني أولمو.

لكن الفريقين دخلا استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بعدما سجل شتوتغارت هدفه الثاني فقط في مرمى لايبزيغ خلال تسعة لقاءات بينهما في الدوري، وذلك عبر الفرنسي البالغ 20 عاماً ناويرو أحمادا بعد تبادل جميل للكرة مع النمسوي ساشا كالايدجيتش (32)، ليسجل لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق هدفه الأول مع الفريق الأول لشتوتغارت الذي أفلت من الهبوط الى الدرجة الثانية بفضل فارق الأهداف عن هرتا برلين.

ورغم محاولاته الكثيرة التي بلغت 18 في اللقاء، بينها 9 بين الخشبات الثلاث، عجز لايبزيغ عن استعادة التقدم ليكتفي فريق المدرب دومينيكو تيديسكو بالتعادل أمام شتوتغارت للمرة الثانية فقط من أصل تسع مواجهات بينهما في الدوري (انتهت السبعة الأخرى بفوز لايبزيغ).

وتحسر تيديسكو بعد المباراة على "عدم تسجيل الأهداف"، مضيفاً لشبكة "دازون" للبث التدفقي "نتحمل مسؤولية ذلك لكن الحارس المنافس كان له دور أيضاً" في إشارة الى تألق الحارس فلوريان مولر.

وكان لايبزيغ افتتح الموسم الجديد بخسارة قاسية على أرضه أمام بايرن ميونيخ 3-5 في مباراة الكأس السوبر نهاية الشهر الماضي.

ويبدو النادي المملوك من شركة ريد بول لمشروب الطاقة في طريقه لاستعادة سلاح فتاك هذا الموسم من خلال عودة هدافه السابق فيرنر الذي تركه عام 2020 للانضمام الى تشلسي من دون أن ينجح في فرض نفسه.

وأفادت قناة "سكاي سبورت" الألمانية أن لايبزيغ وتشلسي اقتربا من حسم ضم فيرنر بصفقة قد تكلف النادي الألماني بين 30 و35 مليون يورو من دون المكافآت، ما سيعيد ابن الـ26 عاماً الى الفريق الذي سجل له 93 هدفاً في 158 مباراة على أمل استعادة مستواه السابق بعدما اكتفى بعشرة أهداف خلال 56 مباراة خاضها بقميص النادي اللندني الذي أنفق 53 مليون يورو للتعاقد معه.

انتهت عودة شالكه إلى دوري الأضواء بخيبة أمل حيث خسر 3-1 في ملعب كولن

وفي مباراة أخرى انتهت عودة شالكه إلى دوري الأضواء بخيبة أمل بعد موسم في الدرجة الثانية، إذ سقط في أرض كولن بهدف لماريوس باتلر (76) مقابل ثلاثة للوكا كيليان (49) والنمسويين فلوريان كاينتس (62) وديان ليوبيشيتش (80). وحصد كولون أول ثلاث نقاط له فيما ظل شالكه بلا رصيد.

وتأثر شالكه بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 35 بعد طرد دومينيك دريكسلر، ما عقد مسعاه لفك عقدته أمام كولن وتحقيق فوزه الأول عليه في الدوري منذ اذار/مارس 2016 (3-1 خارج الديار).

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب استهل الموسم يوم الجمعة بفوز كبير على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 6-1.



ع.ا /ع.ج.م ( أ ف ب، د ب أ)