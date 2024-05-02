بوندسليغا.. طموح لمزيد من المجد الأوروبي وصراع شرس في القاع

مازال دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) يستهدف المزيد من الظهور على الساحة الأوروبية عبر الحصول على مقعد سادس محتمل في دوري أبطال أوروبا. فيما يشتد الصراع في القاع على تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

تأهلت رسميا أندية باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) وبايرن ميونيخ الوصيف وشتوتغارت صاحب المركز الثالث ولايبزيغ الرابع وبوروسيا دورتموند الخامس لدوري الأبطال لكن هناك فرصة لحصول البوندسليغا على مقعد سادس في البطولة القارية المرموقة.

ولكي يحصل فريق ألماني على مقعد سادس في دوري الأبطال، ينبغي حصول دورتموند على لقب البطولة هذا الموسم مع حلوله خامسا في الدوري المحلي، وفي هذه الحالة سيشارك في البطولة القارية في الموسم التالي بصفته حامل اللقب، على أن يحجز أيضا صاحب المركز السادس في البوندسليغا مقعده في البطولة القارية.

واقترب دورتموند من بلوغ نهائي دوري الأبطال بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في ذهاب المربع الذهبي مساء أمس الأربعاء (الأول من مايو/ أيار 2024)، وفي حال بلوغه النهائي فإنه قد يضرب موعدا مع مواطنه بايرن ميونيخ في مواجهة ألمانية خالصة، حيث يلتقي النادي البافاري مع ريال مدريد الإسباني في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي.

وهناك فرصة كبيرة أيضا أمام ليفركوزن الذي توج بلقب البوندسليغا للمرة الأولى في تاريخه، لحصد لقب الدوري الأوروبي حيث بلغ المربع الذهبي للبطولة القارية. وحال تتويج دورتموند باللقب القاري تزامنا مع إنهاء موسم البوندسليغا في المركز الخامس، فإن اينتراخت فرانكفورت سيكون الأقرب لإكمال عقد الفرق الألمانية المتأهلة لدوري الأبطال، في ظل احتلاله المركز السادس برصيد 45 نقطة.

صراع بين بايرن ميونيخ وشتوتغارت على وصافة البوندسليغا صورة من: Angelika Warmuth/REUTERS

حضور ألمانيا قوي في البطولات الأوروبية

وإذا لم يحقق دورتموند مبتغاه فإن صاحب المركز السادس سيشارك في الدوري الأوروبي رفقة الفائز بلقب كأس ألمانيا، إلا إذا فاز ليفركوزن على كايزرسلاوترن في نهائي الكأس، فحينها سيشارك صاحب المركز السابع في الدوري الأوروبي، وسيصعد صاحب المركز الثامن للمشاركة في الملحق الفاصل لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويحتل فرايبورغ المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق نقطة واحدة عن اوغسبورغ وهوفنهايم، ويأتي هايدنهايم في المركز العاشر برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن فيردر بريمن صاحب المركز الحادي عشر.

وتنطلق المرحلة الثانية والثلاثين للبوندسليغا غدا الجمعة بمباراة هوفنهايم مع لايبزيغ. ويلتقي بعد غد السبت بوروسيا دورتموند مع أوغسبورغ قبل المواجهة المرتقبة بينشتوتغارت وبايرن في إطار صراعهما على مركز الوصيف.

ويلتقي يوم السبت أيضا فيردر بريمن مع بوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ مع دارمشتات وكولن مع فرايبورغ. ويلتقي يوم الأحد يونيون برلين مع بوخوم وفرانكفورت مع ليفركوزن وهايدنهايم مع ماينز.

وبعد هبوط دارمشتات رسميا للدرجة الثانية، اقترب كولن من اللحاق به باحتلاله المركز الثاني من القاع بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم. وهناك ثلاثة فرق على الأقل تتنافس على تجنب إنهاء الموسم في المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية. ويحتل ماينز المركز الثالث من القاع برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن يونيون برلين وبوخوم.

ع.ج/ ع.ج.م (د ب أ)