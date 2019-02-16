بوندسليغا- شتوتغارت يكتسح هانوفر بخماسية وبريمن يتعادل مع فولفسبورغ

حقق شتوتغارت انتصاره الأول ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على ضيفه هانوفر اليوم الأحد (الثالث من مارس/ أذار) في المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة، التي شهدت أيضا تعادل فولفسبورغ مع ضيفه فيردر بريمن 1/1.

وارتفع رصيد شتوتغارت إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، متفوقا بفارق خمس نقاط على هانوفر، الذي ظل في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم شتوتغارت مبكرا عن طريق نجمه المخضرم ماريو غوميز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله أوزان محمد كاباك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 16 و45. وقلص جوناثان كريستيان الفارق، بعدما أحرز هدف هانوفر الوحيد في الدقيقة 68، لكن ستيفن زوبير سجل الهدفين الرابع والخامس لشتوتغارت في الدقيقتين 78 و81.

بريمن ينتزع التعادل من مضيفه فولفسبورغ

ويرجع آخر فوز لشتوتغارت في البطولة قبل انتصاره اليوم إلى 15 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حينما فاز 2 / 1 على ضيفه هيرتا برلين في المرحلة الخامسة عشر للبطولة.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء فولفسبورغ مع ضيفه فيردر بريمن. وبادر دون بروكس بالتسجيل لمصلحة فولفسبورغ في الدقيقة 54، لكن ماكس كروس تعادل لفيردر بريمن في الدقيقة 74.

وبهذا التعادل تراجع فولفسبورغ إلى المركز السابع برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إينتراخت فرانكفورت الذي كان انتزع منه المركز الخامس بفوزه على هوفنهايم 3-2 أمس السبت، وبفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الفائز على فرايبورغ 2- صفر أمس أيضا. في المقابل، عزز فيردر بريمن موقعه في المركز العاشر برصيد 33 نقطة.

ع.ج/ م.أ. م (أ ف ب، د ب أ)