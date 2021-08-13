 بوندسليغا: شتوتغارت وهوفنهايم يضربان بقوة في المرحلة الأولى | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.08.2021

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رياضة

بوندسليغا: شتوتغارت وهوفنهايم يضربان بقوة في المرحلة الأولى

أظهر فريقا شتوتغارت وهوفنهايم قوة في أولى جولات الدوري الألماني بانتصارين عريضين، فيما اكتفى ليفركوزن بالتعادل. بطل الدوري بايرن ميونيخ تعادل أيضا مع مونشنغلادباخ في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من بوندسليغا الجمعة.

حق شتوتغارت فوزا عريضا في المرحلة الأولى من الدوري الألماني.

حق شتوتغارت فوزا عريضا في المرحلة الأولى من الدوري الألماني.

افتتح شتوتغارت مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم على  ملعبه "مرسيدس بنز أرينا" بفوزٍ كاسحٍ على حساب الوافد الجديد الى دوري الأضواء غرويتر فورث بنتيجة 5-1 السبت (14 أغسطس/ آب 2021).

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بعد يوآخيم لوف، مايسترو فريق ريال مدريد وصانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. يأتي ذلك بعد أيام من خروج المانشافت من دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.

سقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، في فخ التعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا.

وتُعد هذه البداية إيجابية للفريق العريق في الكرة الألمانية وصاحب خمسة ألقاب في "البوندسليغا" كان آخرها في موسم 2006-2007 بقيادة المهاجم الدولي الألماني السابق ماريو غوميز، حيث أكدّ سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي.

سجّل أهداف شتوتغارت كل من الياباني واتارو إيندو (30)، فيليب كليمينت (36)، مارك أوليفر كيمبف (55 و76) والمهاجم المغربي الأصل حمادي الغديوي (61)، فيما سجّل الهدف اليتيم للفريق الخاسر جايمي لويلينغ (90).

وفي مباريات أخرى، اكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين 1-1. وافتتح صاحب الأرض التسجيل بفضل النيجيري تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنسي موسى ديابي (12).

فاز هوفنهايم برباعية في أول مباراة له في الموسم الجديد.

فاز هوفنهايم برباعية في أول مباراة له في الموسم الجديد.

وفاز هوفنهايم برباعية نظيفة على أوغسبورغ، وفولفسبورغ على بوخوم 1-صفر في مباراة شهدت طرد لاعب الاخير روبيرت تيشي في الدقيقة الرابعة.

وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورغ من دون أهداف. ويلعب لاحقاً بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت.

وافتتحت منافسات هذه المرحلة الجمعة بتعادل بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية بايرن ميونيخ خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

 ولعب النادي البافاري مباراته الرسمية الأولى بإشراف مدربه الجديد يوليان ناغلسمان الذي خلف هانزي فليك المنتقل لتدريب "مانشافت".

وسمحت رابطة الدوري الالماني بعودة الجماهير الى الملاعب لكن بنسبة 50  في المئة من سعة الملعب وذلك بعد غياب الجماهير بسبب جائحة كوفيد-19 الموسم الماضي.

ع.ا/أ.ح ( أ ف ب)

  • Borussia Dortmund's Erling Haaland

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.

  • فلوريان فيرنز (18 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن

    السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.

  • جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.

  • موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن

    بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.

  • جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند

    يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.

  • جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ

    لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.

  • سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت

    تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.

  • كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم

    عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.

  • يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند

    أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.

  • لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

     10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا

    لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ

    انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع


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