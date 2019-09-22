بوندسليغا: شالكه يوقف انتصارات لايبزيغ وبايرن يتصدر

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه بادربورن بثلاثة أهدف مقابل هدفين اليوم السبت (28 أيلول/سبتمبر 2019) في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، مستفيدا من خسارة لايبزيغ المتصدر أمام ضيفه شالكه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.
وسجل أهداف بايرن ميونخ سيرج غنابري وفيليب كوتينيو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 15 و55 و79، فيما سجل هدفي بادربورن كاي بروغر وجاميليو كولينز في الدقيقتين 68 و84. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.
وبهذا الفوز حافظ بايرن ميونخ على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، فيما يظل فريق بادربورن يبحث عن أول فوز له هذا الموسم حيث تلقى خسارته الخامسة في الدوري مقابل التعادل في مباراة واحدة.
حقق شالكه فوزا ثمينا على لايبزيغ وأوقف انطلاقته.
وفي المباراة الثانية، فشل لايبزيغ في الحفاظ على صدارة الدوري وتلقى هزيمة كبيرة أمام شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل أهداف شالكه ساليف ساني في الدقيقة 29 وأمين حارث في الدقيقة 43 من ركلة جزاء ورابي ماتوندو في الدقيقة 58، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للايبزيغ إميل فورسبرغ في الدقيقة 83. وتوقف رصيد لايبزيغ عند 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام شالكه الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.
وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فولفسبورغ على مضيفه ماينز بهدف نظيف سجله مارسيل تيسراند في الدقيقة التاسعة. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ماينز عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.
وفي المباراة الرابعة، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع ليفركوزن بذلك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف لايبزيغ وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.
كاي هافيرتز بعد الهدف
وفي المباراة الخامسة ، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم بثلاثية نظيفة. وسجل أهداف مونشنجلادباخ الحسن بليا وماركوس تورام وفلوريان نيوهاوس في الدقائق 43 و65 و83. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هوفنهايم عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.
ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا، أ.ف.ب)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش