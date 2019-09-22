بوندسليغا: شالكه يوقف انتصارات لايبزيغ وبايرن يتصدر

انتزع فريق بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على مضيفه بادربورن بثلاثة أهدف مقابل هدفين اليوم السبت (28 أيلول/سبتمبر 2019) في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، مستفيدا من خسارة لايبزيغ المتصدر أمام ضيفه شالكه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف بايرن ميونخ سيرج غنابري وفيليب كوتينيو وروبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 15 و55 و79، فيما سجل هدفي بادربورن كاي بروغر وجاميليو كولينز في الدقيقتين 68 و84. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بادربورن عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر والأخير.

وبهذا الفوز حافظ بايرن ميونخ على سجله خاليا من الهزائم محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراتين، فيما يظل فريق بادربورن يبحث عن أول فوز له هذا الموسم حيث تلقى خسارته الخامسة في الدوري مقابل التعادل في مباراة واحدة.

حقق شالكه فوزا ثمينا على لايبزيغ وأوقف انطلاقته.

وفي المباراة الثانية، فشل لايبزيغ في الحفاظ على صدارة الدوري وتلقى هزيمة كبيرة أمام شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل أهداف شالكه ساليف ساني في الدقيقة 29 وأمين حارث في الدقيقة 43 من ركلة جزاء ورابي ماتوندو في الدقيقة 58، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للايبزيغ إميل فورسبرغ في الدقيقة 83. وتوقف رصيد لايبزيغ عند 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام شالكه الذي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق فولفسبورغ على مضيفه ماينز بهدف نظيف سجله مارسيل تيسراند في الدقيقة التاسعة. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد ماينز عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع ليفركوزن بذلك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف لايبزيغ وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند خمس نقاط في المركز الثاني عشر.

كاي هافيرتز بعد الهدف

وفي المباراة الخامسة ، فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم بثلاثية نظيفة. وسجل أهداف مونشنجلادباخ الحسن بليا وماركوس تورام وفلوريان نيوهاوس في الدقائق 43 و65 و83. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد هوفنهايم عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.ا، أ.ف.ب)