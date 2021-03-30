 بوندسليغا: شالكه يعود لسكة الانتصارات بعد 13 مباراة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.04.2021

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رياضة

بوندسليغا: شالكه يعود لسكة الانتصارات بعد 13 مباراة

بعد إخفاقه في تحقيق الانتصار منذ يناير الماضي، عاد فريق شالكه لتذوق طعم الانتصار بعد فوزه على أوغسبورغ في اختتام مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من بوندسليغا، والذي شهد أيضا خسارة كولن (كولونيا) في عقر داره أمام ماينز.

فرحة لاعبي شالكه بالفوز على أوغسبورغ (11 أبريل 2021)

الانتصار الثاني لفريق شالكه في الموسم الحالي لحد الآن

استعاد شالكه طعم الانتصار الذي افتقده طوال 12 مباراة متتالية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتغلب على أوغسبورغ بهدف دون رد اليوم الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021) في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، ليكون الفوز الأول للفريق منذ كانون ثان/يناير الماضي.

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وجاء هدف الفوز لشالكه بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة وسجله سوات سيردار، ليكون بمثابة احتفال للاعب بعيد ميلاده، وكان الهدف هو الأول لشالكه على ملعبه خلال ست مباريات.

وحقق شالكه بذلك الانتصار الثاني له هذا الموسم مقابل 19 هزيمة وسبعة تعادلات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 13 نقطة خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة إسدال الستار على الأسبوع الثامن والعشرين، عزز ماينز فرصته بشكل كبير في البقاء بدوري الدرجة الأولى بعدما حقق انتصارا صعبا أمام مضيفه كولن (كولونيا) وتغلب عليه 3 / 2 .

ماينز يعود بفوز ثمين من كولن

ماينز يعود بفوز ثمين من كولن

ورفع ماينز رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بفارق نقطتين أمام هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد بينما تجمد رصيد كولن عند 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وافتتح جان بول بويتوس التسجيل لماينز في الدقيقة 11 ثم أدرك كولن التعادل بهدف سجله أوندريج دودا من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تقدم كولن بهدف سجله التونسي إلياس السخيري في الدقيقة 61، لكن ماينز حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كريم أونيسيو ولياندرو باريرو في الدقيقتين 65 و90.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

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    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

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    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

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    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

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    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


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