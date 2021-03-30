بوندسليغا: شالكه يعود لسكة الانتصارات بعد 13 مباراة

استعاد شالكه طعم الانتصار الذي افتقده طوال 12 مباراة متتالية في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وتغلب على أوغسبورغ بهدف دون رد اليوم الأحد (11 أبريل/ نيسان 2021) في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة، ليكون الفوز الأول للفريق منذ كانون ثان/يناير الماضي.

وجاء هدف الفوز لشالكه بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة وسجله سوات سيردار، ليكون بمثابة احتفال للاعب بعيد ميلاده، وكان الهدف هو الأول لشالكه على ملعبه خلال ست مباريات.

وحقق شالكه بذلك الانتصار الثاني له هذا الموسم مقابل 19 هزيمة وسبعة تعادلات ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير بفارق 13 نقطة خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى، بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة إسدال الستار على الأسبوع الثامن والعشرين، عزز ماينز فرصته بشكل كبير في البقاء بدوري الدرجة الأولى بعدما حقق انتصارا صعبا أمام مضيفه كولن (كولونيا) وتغلب عليه 3 / 2 .

ماينز يعود بفوز ثمين من كولن

ورفع ماينز رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بفارق نقطتين أمام هيرتا برلين وأرمينيا بيليفيلد بينما تجمد رصيد كولن عند 23 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وافتتح جان بول بويتوس التسجيل لماينز في الدقيقة 11 ثم أدرك كولن التعادل بهدف سجله أوندريج دودا من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، تقدم كولن بهدف سجله التونسي إلياس السخيري في الدقيقة 61، لكن ماينز حسم المباراة لصالحه بهدفين سجلهما كريم أونيسيو ولياندرو باريرو في الدقيقتين 65 و90.

هـ.د/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)