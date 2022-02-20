 بوندسليغا: ساني يسقط فرانكفورت ويقود بايرن لتعزيز صدارته | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.02.2022

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رياضة

بوندسليغا: ساني يسقط فرانكفورت ويقود بايرن لتعزيز صدارته

في مباراة صعبة وندية قاد المهاجم الألماني ليروي ساني فريقه بايرن ميونيخ إلى فوز هام على مضيفه أينتراخت فرانكفورت. وبهذا الفوز ابتعد العملاق البافاري بتسع نقاط في صدارة الدوري لألماني بانتظار مباراة دورتموند مع أوغسبورغ.

هدف ليروي ساني عزز صدارة بايرن للدوري الألماني

هدف ليروي ساني عزز صدارة بايرن للدوري الألماني

أفلت بايرن ميونخ من فخ مضيفه انتراخت فرانكفورت وفاز عليه بصعوبة 1 /صفر اليوم السبت (26 شباط/فبراير 2022) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. كما تقدم فرايبورغ للمركز الرابع بجدول الترتيب بفوزه على ضيفه هيرتا برلين 3 /صفر.

وفي مباريات أخرى بالبوندسليغا، فاز باير ليفركوزن على ضيفه أرمينا بيلفيلد 3 /صفر وأونيون برلين على ضيفه ماينز 3 /1 وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه فولفسبورغ 2 /2، كما تعادل غروتر فيورت مع ضيفه كولونيا (كولن) 1/1.

مختارات

عزز النجم الفرنسي موديست موقعه بين هدافي البوندسليغا بعدما نزل بديلا ومنح فريقه كولونيا فوزا مهما على فرانكفورت فيما صعد هوفنهايم للمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة، متقدما بفارق الأهداف عن فرايبورغ صاحب المركز الخامس.

عشاق دورتموند يتمنون لو بقي القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند لموسم آخر مع فريقهم المحبوب، لكن المعطيات المتوفرة تقول العكس وتنبأ برحيله الوشيك إلى ريال مدريد، ومن المؤشرات مأدبة عشاء مع زين الدين زيدان.

وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، كان بايرن في طريقه لإهدار نقطتين ثمينتين في مشواره نحو التتويج بلقبه العاشر على التوالي في البوندسليغا، لكن جناحه الدولي ليروي ساني تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ميونخ في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي يلاقي مضيفه أوغسبورغ غدا الأحد، وتوقف رصيد فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وحقق بايرن فوزه الثاني على التوالي والتاسع عشر له هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وأربع هزائم.

ويلتقي بايرن يوم السبت المقبل مع ضيفه باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث في البوندسليغا قبل أن يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثامن من آذار/مارس المقبل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، أنهى فرايبورغ الشوط الأول متقدما بهدف ثم أكد فوزه بهدفين في الشوط الثاني. وافتتح فينتشينزو غريفو التسجيل لفرايبورغ من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وأضاف كيفن شايد الهدف الثاني في الدقيقة 83 وبعدها بثلاث دقائف أحرز لوكاس هويلير الهدف الثالث.

وبهذا الفوز رفع فرايبورغ رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

موسى ديابي سجل هدفين لباير ليفركوزن

موسى ديابي سجل هدفين لباير ليفركوزن

وعلى ملعب باي أرينا عزز ليفركوزن موقعه في المركز الثالث بفوزه على أرمينيا بيلفيلد بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم لوكاس ألاريو بهدف لليفركوزن في الدقيقة 30 وتقمص موسى ديابي دور البطولة بتسجيله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و81. الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 44 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد بيلفيلد عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، فاز أونيون برلين على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف مقابل هدف. ولعب ماينز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 لطرد دومينيك كوهر لكن رغم النقص العددي سجل ديلانو بورجزورج هدفا للفريق الضيف في الثواني الأخيرة. الفوز رفع رصيد أونيون برلين إلى 37 نقطة في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن ماينز صاحب المركز التاسع.

وعلى ملعب بوروسيا بارك قلب مونشنغلادباخ تأخره بهدفين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى تعادل مثير. وتقدم فولفسبورغ بهدفين حملا توقيع جوناس ويند وسيباستيان بورنوا في الدقيقتين السادسة و34.

ورد ماركوس تورام بهدف لغلادباخ في الدقيقة 42 ثم سجل بريل إيمبولو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 82 مستغلا النقص العددي في صفوف فولفسبورغ بعد طرد لاعبه ماكسينس لكرواكس في الدقيقة 70. ورفع غلادباخ رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة خلف فولفسبورغ صاحب المركز الثاني عشر.

وعلى ملعب رونهوف سبورت بارك، تعادل فيورت مع ضيفه كولونيا (كولن) بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأخير مقابل 36 نقطة لكولن في المركز الثامن. وتقدم فلوريان كاينز بهدف لكولن في الدقيقة 53 ثم تعادل سيباستيان جرييسبيك لفيورت في الدقيقة 69.

خ. س/أ.ح (د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: علاء جمعة


 

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