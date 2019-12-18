بوندسليغا: دوسلدورف يقهر برلين وبادربورن يباغت فرانكفورت

بفوزه على أونيون برلين ارتفع رصيد دوسلدورف إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، في حين تجمد رصيد أونيون برلين الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وبادر روين هيننينغز بالتسجيل لمصلحة دوسلدورف في الدقيقة 38، غير أن ميشائيل بارينسين أدرك التعادل لأونيون برلين في الدقيقة 48.

وبينما كانت المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي 1 / 1، أحرز إيريك تومي هدف الفوز الثمين لدوسلدورف في الدقيقة 90، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الأول بالدوري الألماني منذ أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويرجع آخر فوز لدوسلدورف في المسابقة قبل مباراة اليوم إلى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حينما تغلب 2 / صفر على ضيفه كولون في المرحلة العاشرة للبطولة.

وحقق بادربورن انتصاره الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي عقب تغلبه 2 / 1 على ضيفه فرانكفورت.

ورغم الفوز بقي بادربورن في مؤخرة الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد فرانكفورت الذي حصل على نقطة وحيدة في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم بادربورن بهدف مباغت في الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالحميد صابري، فيما أضاف سيباستيان شونلاو الهدف الثاني في الدقيقة 41. وأشعل فرانكفورت المباراة في الشوط الثاني، بعدما قلص لاعبه باس دوست الفارق في الدقيقة 72، لتشهد الدقائق الأخيرة للمباراة إثارة بالغة في ظل رغبة الضيوف في إدراك التعادل، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة بوندسليغا بدءا من اليوم من أجل العطلة الشتوية، على أن تستأنف فعالياتها في 17 كانون الثاني/يناير المقبل.

م.أ.م/ أ.ح ( د ب أ)