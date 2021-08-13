بوندسليغا: دورتموند يوجه إنذارا شديد اللهجة لكل منافسيه

اكتسح فريق بوروسيا دورتموند ضيفه انتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت (14 أغسطس/ آب 2021) في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، واصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند توهجه في أول مباراة لفريقه هذا الموسم. وتقدم القائد ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة 23 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك فرانكفورت التعادل بهدف عكسي سجله فيليكس باسلاك بالخطأ في مرماه.

وأضاف ثورغان هازارد الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 32 ثم أحرز هالاند الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 34 و70 وتكفل جيوفاني ريينا بالهدف الرابع في الدقيقة 58. فيما سجل ينس بيتر هاوجي الهدف الثاني لفرانكفورت قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وفي المباريات الأخرى التي أقيمت اليوم السبت، افتتح شتوتغارت مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم على ملعبه "مرسيدس بنز أرينا" بفوزٍ كاسحٍ على حساب الوافد الجديد الى دوري الأضواء غرويتر فورث بنتيجة 5-1.

حقق شتوتغارت فوزا عريضا في المرحلة الأولى من الدوري الألماني.

وتُعد هذه البداية إيجابية للفريق العريق في الكرة الألمانية وصاحب خمسة ألقاب في "البوندسليغا" كان آخرها في موسم 2006-2007 بقيادة المهاجم الدولي الألماني السابق ماريو غوميز، حيث أكدّ سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي.

سجّل أهداف شتوتغارت كل من الياباني واتارو إيندو (30)، فيليب كليمينت (36)، مارك أوليفر كيمبف (55 و76) والمهاجم المغربي الأصل حمادي الغديوي (61)، فيما سجّل الهدف اليتيم للفريق الخاسر جايمي لويلينغ (90).

واكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين 1-1. فقد افتتح صاحب الأرض التسجيل بفضل النيجيري تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنسي موسى ديابي (12).

فاز هوفنهايم برباعية في أول مباراة له في الموسم الجديد.

وفاز هوفنهايم برباعية نظيفة على أوغسبورغ، وفولفسبورغ على بوخوم 1-صفر في مباراة شهدت طرد لاعب الاخير روبيرت تيشي في الدقيقة الرابعة.

وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورغ من دون أهداف. ويلعب لاحقاً بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت.

وافتتحت منافسات هذه المرحلة الجمعة بتعادل بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية بايرن ميونيخ خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

ولعب النادي البافاري مباراته الرسمية الأولى بإشراف مدربه الجديد يوليان ناغلسمان الذي خلف هانزي فليك المنتقل لتدريب "مانشافت".

وسمحت رابطة الدوري الالماني بعودة الجماهير الى الملاعب لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب وذلك بعد غياب الجماهير بسبب جائحة كوفيد-19 الموسم الماضي.

ع.ا/أ.ح ( أ ف ب)