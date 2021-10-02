بوندسليغا- دورتموند يهزم ماينز ويتصدر الدوري "مؤقتا"

اعتلى فريق بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً بفضل الفوز على ضيفه ماينز 1/3 اليوم السبت في المرحلة الثامنة من البوندسليغا.
وفي باقي المباريات فاز هيرتا برلين على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1/2 ويونيون برلين على ضيفه فولفسبورغ 2 /صفر وبوخوم على مضيفه غرويتر فورت1 /صفر وتعادل فرايبورغ مع ضيفه لايبزج 1/1.
دورتموند وماينز
ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه باير ليفركوزن.
وتقدم ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة الثالثة ثم أضاف إيرلينغ هالاند الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 54 في أول مشاركة له بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ورد جوناثان بوركاردت بالهدف الوحيد لماينز قبل ثلاث دقائق من النهاية ثم أحرز هالاند الهدف الثاني له والثالث لدورتموند في الوقت بدل الضائع.
وكان صاحب الأرض، الذي يخرج لمواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، الطرف الأفضل وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق عبر ماركو رويس.
وهذا هو الهدف رقم 14 لرويس في 20 مباراة ضد ماينز وهو الرصيد الأعلى له ضد أي فريق في الدوري.
هيرتا برلين وفرانكفورت
وعلى ملعب كومرزبنك ارينا، تغلب هيرتا برلين على مضيفه فرانكفورت بهدفين لهدف.
وسجل ماركو ريختر ويورغن إيكيلينكامب هدفي هيرتا برلين في الدقيقتين السابعة و63 وتكفل غونسالو باسيينسيا بالهدف الوحيد لفرانكفورت من ضربة جزاء في الدقيقة .78
رفع الفوز رصيد هيرتا إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت
الفوز رفع رصيد هيرتا إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة عن فرانكفورت صاحب المركز الرابع عشر.
واقتنص يونيون برلين فوزاً مفاجئاً من ضيفه فولفسبورج بهدفين دون رد.
وتقدم تايوو اونيى بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 49 ثم أضاف شيرالدو بيكر الهدف الثاني في الدقيقة 83.
الفوز رفع رصيد يونيون برلين إلى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن فولفسبورغ صاحب المركز السادس.
بوخوم وغرويتر فورت
وعلى ملعب رونهوف سبورت بارك ، قاد انطوني لوسيلا فريق بوخوم لفوز مثير على ملعب فورت بهدف سجله قبل عشر دقائق من النهاية.
الفوز رفع رصيد بوخوم إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر وظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.
فرايبورغ ولايبزغ
وعلى استاد شوارزوالد ستاديون، خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة فرايبورج مع ضيفه لايبزج.
وتقدم لايبزج بهدف في الدقيقة 32 عن طريق إيميل فورسبيرج من ضربة جزاء ثم تعادل جيونج وو يونج لفرايبورج في الدقيقة .64
ورفع فرايبورغ رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع مقابل 11 نقطة للايبزج في المركز الثامن.
ع.ح./ع.أ.ج (د ب أ، رويترز)
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الكاتب: علاء جمعة