بوندسليغا: دورتموند يهزم أونيون برلين ويحتفظ بالمركز الرابع

حقق بروسيا دورتموند فوزا صعبا 2-صفر على مضيفه أونيون برلين في الأسبوع 24 من البوندسليغا، ليحافظ بذلك على موقعه في المركز الرابع. مباريات هذا الأسبوع عرفت أيضا تعثر جديد لبايرن ميونيخ.

أبقى بوروسيا دورتموند على المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بفوزه على مضيفه أونيون برلين 2-0 وسط صراع قويّ مع لايبزيغ الخامس والفائز بسهولة على مضيفه بوخوم 4-1 ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم اليوم السبت (الثاني من مارس/آذار 2024).

ففي المباراة الأولى، أهدى هدفا كريم أديمي (41) والهولندي إيان ماتسن (90) دورتموندفوزا ثمينا على حساب أونيون برلين رابع الموسم الماضي. وحافظ الفريق "الاصفر والأسود" على المركز الرابع بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ. واستعاد فريق المدرب إدين ترزيتش توازنه بعد الخسارة امام هوفنهايم 2-3 الاسبوع الماضي. من جهته، تلقى أونيون برلين الذي يحتل المركز الرابع عشر حاليا في ترتيب البوندسليغا برصيد 25 نقطة، خسارته الاولى في ثلاث مباريات (تعادل وفوزان).

وفي المباراة الثانية، دكّ لايبزيغ منافسه بوخوم، الذي كان قد الحق خسارة مدوّية ببايرن ميونيخ في الجولة قبل الماضية بنتيجة 3-2، قبل ان يسقط امام بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الماضية، بوابل من الأهداف عن طريق الإسباني داني أولمو (30) والبلجيكي لوا أوبندا (68) والأوكراني إيفان أورديتس (71 خطأ في مرماه) والدنماركي يوسف بولسن (73)، فيما سجّل لبوخوم هدفه اليتيم ماكسيميليان فيتيك (7). وشهد اللقاء طرد لاعب بوخوم موريتز-بروني كفارتنغ (86).

وكان لايبزيغ قد سقط في الجولة الماضية على يد بايرن بنتيجة 2-1، ليستعيد نغمة الفوز في المرحلة الحالية، في ظل صراع قويّ مع دورتموند على المركز الرابع والاخير المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة.

سداسية لأوغسبورغ على حساب دارمشات

وعاد أينتراخت فرانكفورت بفوز مهم في سعيه للتأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وذلك على حساب مضيفه هايدنهايم 2-1. سجّل لفرانكفورت بينيديكت غيمبر (39 خطأ في مرماه) والفرنسي نييلس نكونكو (49) فيما سجّل هدف هايدنهايم مارفن بليرينغر (59).

وحقّق اوغسبورغ فوزا كاسحا على حساب دارمشتات بسداسية نظيفة. وسجّل اهداف الفريق البافاري الستة كل من فيليب تييتز (2) والفنلندي فريدريك ينسن (12) والبوسني إرميدين ديميتروفيتش (20 و29) والسويسري روبن فارغاس (25) والكرواتي ديون بييلجو (85). ويحتل أوغسبورغ المركز العاشر برصيد 29 نقطة، اما دارمشتات بقي في المركز الثامن عشر والاخير بـ 13 نقطة.

كما تعادل ماينتس امام ضيفه مونشنغلادباخ 1-1. سجّل لماينتس هدف السبق جوناثان بوركاردت (12) قبل ان يعادل الفرنسي ناتان نغومو (55) لمونشنغلادباخ. ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني عشر فيما بقي ماينتس في دائرة الخطر بحلوله في المركز السابع عشر بـ 16 نقطة.

بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل الثالث هذا الموسم صورة من: Ulrich Wagner/dpa/picture alliance

تعادل مخيب لبايرن

وفي افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني أمس الجمعة. واصل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، ترنحه بسقوطه في فخ تعادل مخيّب أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.

وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه كريستيان غونتر في الدقيقة 12، وردّ بايرن ميونيخ بهدفين للفرنسي ماثيس تيل (35) وجمال موسيالا (75)، قبل أن يدرك لوكاس هولر التعادل (87).

وعانى بايرن ميونيخ للمباراة الثانية توالياً لتحقيق الفوز بعدما حسم قمته مع ضيفه لايبزيغ 2-1 في المرحلة الماضية، وسقط في فخ التعادل الثالث هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق فيها فوزاً واحداً.

وعزّز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 54 نقطة لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عندما يحل ضيفاً على كولن السادس عشر غدا الأحد في ختام المرحلة.

هـ.د/ع.ش (أ ف ب)