بوندسليغا- دورتموند ينتزع تعادلاً مثيراً من بايرن في الوقت القاتل

عاد بوروسيا دورتموند من بعيد لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الأخيرة بعد أن تأخر صفر-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الامور رأساً على عقب في ربع الساعة الأخير السبت (8 أكتوبر/تشرين الأول 2022) في مباراة مثيرة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وكان بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الأخيرة، في طريقه لتأكيد سطوته على لقاءات "كلاسيكر" ضد غريمه بوروسيا دورتموند وتحقيق فوزه الثامن توالياً عليه في الدوري، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

جاء التعادل بعد 7 هزائم لدورتموند تواليًا أمام الفريق البافاري في دوري بوندسليغا، علماً أن آخر فوز له على بايرن يعود العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، بنتيجة 3-2.

وعمومًا، يتفوق بايرن في مجموع لقاءات الفريقين بعد أن التقيا 107 مرات، فحقق 52 انتصاراً مقابل 25 لمنافسه وتعادلا 30 مرة.

بهذه النتيجة فشل أي من الفريقين في اعتلاء الصدارة لينتطرا مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ على التوالي الأحد، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونيخ ثالثاً بفارق الأهداف عن دورتموند.

على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، دخل الفريقان مباراة السبت للمرة الأولى ولم يكن احدهما في المركزين الأولين وذلك منذ 2013.

خاض بايرن الفائز بخماسية نظيفة على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي منتصف الاسبوع في دوري الأبطال، المباراة في غياب لاعبه المؤثر توماس مولر لعدم تعافيه من الإصابة بكوفيد-19، في حين جلس زميله يوزوا كيميش على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل مشاركته مطلع الشوط الثاني علماً أنه أصيب بفيروس كورونا أيضاً في الوقت ذاته مع مولر.

في المقابل، غاب عن دورتموند قائده ماركو رويس لاصابة في اوتار كاحله.

ليون غوريتسكا يحتفل بهدفه في مرمى دورتموند

بداية سريعة

وعلى الرغم من البداية السريعة للفريقين، فإنهما لم يشكلا خطورة تذكر إلى أن نجح بايرن في افتتاح التسجيل من أول تسديدة له على المرمى.

قام السنغالي ساديو مانيه بهجمة مرتدة سريعة ومرر كرة بالكعب باتجاه جمال موسيالا الذي هيأها بإتقان إلى ليون غوريتسكا ليسددها الأخير زاحفة من مشارف المنطقة بعيداً عن متناول حارس دورتموند في الدقيقة (33).

بعدها مباشرة انفرد الهولندي دونييل مالن بالحارس مانويل نوير الذي تصدى لمحاولته ببراعة في الدقيقة (36).

وفي مطلع الشوط الثاني مرر غوريتسكا كرة رأسية إلى الخلف باتجاه مانيه والمرمى مشرع أمام الأخير لكنه سددها برأسه أيضاً خارج الخشبات الثلاث في الدقيقة (49).

لكن بايرن ميونيخ نجح في اضافة الهدف الثاني عبر جناحه لوروا سانيه الذي اطلق كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة لتخدع حارس دورتموند وتواصل طريقها الى شباكه في الدقيقة (54). ويتألق سانيه هذا الموسم في صفوف البافاري وقد سجل 9 اهداف في مختلف المسابقات بينها اربعة في الدوري المحلي.

عودة دورتموند

وقلص دورتموند - الفائز 4-1 الأربعاء في عقر دار إشبيلية في دوري الأبطال - النتيجة بعد هجمة مرتدة سريعة عن طريق يوسوفا موكوكو الذي أطلق كرة قوية بيسراه من نقطة الجزاء داخل الشباك في الدقيقة (75). وبات موكوكو أصغر لاعب يسجل في مباراة كلاسيكر بعمر 17 عاماً و322 يوماً.

وأضاع الفرنسي انتوني موديست فرصة لا تهدر عندما تخلص كريم اديمايي ببراعة من أحد مدافعي بايرن ومرر كرة باتجاهه وهو متربص أمام المرمى، لكنه لم يحسن ترجمتها إلى هدف التعادل.

طرد كينغسلي كومان

وطرد الحكم جناح بايرن الفرنسي كينغسلي كومان الذي شارك مطلع الشوط الثاني بعد غياب طويل عن الملاعب لداعي الإصابة، في الدقيقة الأخيرة بالبطاقة الصفراء الثانية.

وعوض موديست خطأه قبل دقائق، عندما انتزع التعادل في الثانية الأخيرة مستغلاً تمريرة عرضية للمدافع نيكو شلوتربرغ تابعها برأسه في المرمى من مسافة قريبة لينتزع فريقه نقطة ثمينة وسط فرحة لا توصف في المدرجات وتحديداً في مدرج الحائط الأصفر والأسود الشهير الذي يتجمع فيه الأنصار الشغوفون لدورتموند.

عوض موديست خطأه قبل دقائق، عندما انتزع التعادل في الثانية الأخيرة مستغلاً تمريرة عرضية للمدافع نيكو شلوتربرغ

ليفركوزن يسحق شالكه

وحقق المدرب الإسباني تشابي ألونسو نجم ليفربول وبايرن ميونيخ سابقًا، بداية قوية على رأس الجهاز الفني لباير ليفركوزن بقيادته إلى فوز ساحق على ضيفه شالكه 4-صفر.

واستلم ألونسو منصبه قبل 3 ايام فقط خلفًا للسويسري جيراردو سيوان الذي دفع ثمن عدم فوزه في آخر اربع مباريات له في الدوري قبل سقوطه أمام بورتو البرتغالي صفر-2 في دوري أبطال اوروبا الثلاثاء.

وتولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لريال سوسييداد في منطقة الباسك مسقط رأسه لمدة ثلاث سنوات حتى أيار/مايو الماضي، وساهم بصعوده إلى الدرجة الثانية في إسبانيا للمرة الأولى منذ 60 عاماً، قبل أن يهبط في نهاية الموسم الماضي.

بهذا الفوز وهو الثاني لليفركوزن هذا الموسم، خرج الفريق من منطقة الخطر - أقله مرحلياً - وبات في المركز الرابع عشر موقتاً برصيد 8 نقاط.

افتتح الفرنسي موسى ديابي التسجيل بتسديدة قوية في الدقيقة 38. ثم تلاعب الجناح الإنجليزي كالوم هادسون اودوي بلاعبين من شالكه قبل أن يمرر كرة عرضية باتجاه ديابي ومنه إلى الهولندي جيريمي فريمبونغ ليتابعها الأخير داخل الشباك في الدقيقة (41).

وأضاف فريمبونغ هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في الدقيقة (51) قبل أن يختتم البرازيلي باولينيو مهرجان الأهداف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وألحق بوخوم صاحب المركز الأخير، هزيمة قاسية بأينتراخت فرانكفورت بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي بثلاثية نظيفة ومنعه من اللحاق موقتاً بالمتصدرين أونيون برلين وفرايبورغ.

وانتهت مباراتان بالتعادل 1-1: ماينتس مع ضيفه لايبزيغ وأوغسبورغ مع ضيفه فولفسبورغ.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)