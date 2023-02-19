بوندسليغا- دورتموند يكتسح هرتا برلين ويلهب المنافسة على الصدارة

على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" استغل بوروسيا دورتموند سقوط بايرن ميونيخ وتعثر أونيون برلين ليصبح ثانياً بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ المتصدر، وذلك بعدما اكتسح هرتا برلين بأربعة أهداف مقابل هدف.

فبعد بداية مشجعة لهرتا برلين ضرب دورتموند وأحبط معنويات فريق العاصمة بتسجيله هدفين في غضون أربع دقائق، أولاً عبر كريم أدييمي الذي حول بالكعب تسديدة زميله ماركو رويس في شباك الحارس الدنماركي أوليفر كريستنسن (27)، ثم بواسطة الهولندي دونيل مالين الذي وصلته الكرة من أدييمي بالذات، فتوغل في الجهة اليسرى ثم شق طريقه الى المنطقة قبل أن يسدد بيمناه في الشباك (31).

لكن فرحة دورتموند لم تكن كاملة، إذ خسر جهود أدييمي الذي تعرض للإصابة واستبدل في الدقيقة 35 بالإنكليزي جايمي بينو-غيتينز.

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم استهل هرتا الشوط الثاني بتقليصه الفارق عبر الفرنسي لوكا تروسار بعد تمريرة من سوات سردار إثر هجمة مرتدة سريعة (47).

وأعطى هذا الهدف الدفع المعنوي لهرتا الذي سيطر على منطقة وسط الملعب، ما دفع المدرب إدين تيرزيتش الى الزج بالمهاجمين العاجي سيباستيان هالر والإنكليزي جود بيلينغهام بحثاً عن استعادة أفضلية الهدفين، وقد تحقق ذلك لكن بفضل القائد رويس من ركلة حرة رائعة عجز كريستنسن عن صدها (77).

فرض شالكه التعادل السلبي على أونيون برلين وحرمه من صدارة البوندسليغا

وقضى هذا الهدف على أي أمل لهرتا بالعودة الى اللقاء ومهد الطريق أمام دورتموند للسير بالنقاط الثلاث إلى بر الأمان واضافة الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي عبر يوليان براندت بعد تمريرة بينية متقنة من بينو-غيتينز. وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى 43 نقطة ليتساوى مع المتصدر بايرن ويتخلف عنه بفارق الأهداف فقط.

شالكه يخدم بايرن

وكان أونيون برلين صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد (43 نقطة) قد أهدر فرصة الانفراد بالصدارة واستغلال خسارة الفريق البافاري أمام مونشنغلادباخ أمس السبت، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع شالكه، صاحب المركز الأخير، في وقت سابق من اليوم الأحد.

وبهذا بات الصراع على صدارة البوندسليغا ملتهبا، في ظل وجود فارق 5 نقاط فقط بين الأول (بايرن ميونيخ) والسادس (اينتراخت فرانكفورت).

ع.ج/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)