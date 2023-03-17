 بوندسليغا.. دورتموند يكتسح كولونيا وبوخوم يصعق لايبزيغ! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.03.2023

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رياضة

بوندسليغا.. دورتموند يكتسح كولونيا وبوخوم يصعق لايبزيغ!

احتل دورتموند صدارة البوندسليغا مؤقتًا بعد فوز كبير على كولونيا، بينما عمق بوخوم جراح لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف، فيما واصل غلادباخ وبريمن نزيف النقاط بالتعادل، وذلك ضمن المرحلة الـ25 للبطولة.

البرتغالي غيريرو افتتح أهداف دورتموند في شباك كولونيا (18/3/2023)

افتتح المدافع البرتغالي رافاييل غيريرو أهداف كولونيا في الدقيقة 15، ليفتح الطريق أمام زملائه في دورتموند لتحقيق انتصار كبير على منافسه.

تمكن بوروسيا دورتموند من اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مؤقتًا بعد فوز عريض على كولونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للبطولة.
وسجل أهداف دورتموند كل من رافاييل غيريرو (في الدقيقة 15) والمخضرم ماركو رويس (في الدقيقتين 32 و70) وسيباستيان هالر (في الدقيقتين 17 و69) ودونيل مالين (في الدقيقة 36)، بينما سجل هدف كولونيا الوحيد دافي سيلكه (في الدقيقة 42).
ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونيخ، الذي يواجه باير ليفركوزن غدًا الأحد، وتوقف رصيد كولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

احتفال لاعبي دورتموند بتسجيل هدف على كولونيا ضمن المرحلة 25 من البوندسليغا (18.03.2023)

دورتموند سحق كولونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليحل في صدارة البوندسليغا مؤقتًا

بوخوم يحقق المفاجأة

مختارات

وفي مباراة أخرى صعق نادي بوخوم ضيفه لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف سجّله الصربي إيرهان ماسوفيتش في الشوط الثاني، ليفرمل مساعيه في معركة رباعي المقدمة. وبدا لايبزيغ الذي كان يسعى إلى التعافي ومصالحة جماهيره بعد الإذلال بسباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فاتراً ومن دون نجاعة هجومية.
ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكّن بوخوم من تسجيل هدف الفوز بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما تنقّلت الكرة عالية في منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، اقتنصها ماسوفيتش برأسه وحوّلها في الشباك (48).
وبهذا الفوز الثاني على التوالي لبوخوم، بات النادي في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة ملحق الهبوط. أما لايبزيغ، فبقي في المركز الرابع مع 45 نقطة، ويمكن أن يخسر هذا المركز في حال فوز أو تعادل أونيون برلين أو فرايبورغ في مباراتيهما الأحد.

احتفال لاعبي بوخوم بتسجيل هدف الفوز على لايبزيغ (18.03.2023)

بوخوم صعق لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف


وفي مباراة أخرى جرت اليوم السبت، واصل بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه فيردر بريمن نزيف النقاط بسقوطهما في فخ تعادل مخيب 2-2.

من جهة أخرى، منحت ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة نادي شالكه تعادلاً أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1.

وفي المقابل، حقق هوفنهايم انتصاراً على هيرتا برلين 3-1، بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هيرتا 
برلين عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، سجّل المصري عمر مرموش هدفاً في الشوط الثاني ليمنح فريقه فولسبورغ فوزاً على مضيفه شتوتغارت 1-صفر، ويبقي على آماله في التأهل إلى كونفرنس ليغ. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

المصري عمر مرموش يوجه أنظاره للسماء تعبيرا عن الشكر بعد تسجيل هدف فوز فريقه فولفسبورغ على شتوتغارت (18/3/2023)

المصري عمر مرموش يوجه أنظاره للسماء تعبيرا عن الشكر بعد تسجيل هدف فوز فريقه فولفسبورغ على شتوتغارت الذي كان معارا له الموسم الماضي.


وتختتم منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا يوم غد الأحد بلقاءات أونيون برلين مع أينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ، وماينز مع فرايبورغ.
م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

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    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.

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    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

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    أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.

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    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس