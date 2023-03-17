بوندسليغا.. دورتموند يكتسح كولونيا وبوخوم يصعق لايبزيغ!

تمكن بوروسيا دورتموند من اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مؤقتًا بعد فوز عريض على كولونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للبطولة.

وسجل أهداف دورتموند كل من رافاييل غيريرو (في الدقيقة 15) والمخضرم ماركو رويس (في الدقيقتين 32 و70) وسيباستيان هالر (في الدقيقتين 17 و69) ودونيل مالين (في الدقيقة 36)، بينما سجل هدف كولونيا الوحيد دافي سيلكه (في الدقيقة 42).

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بايرن ميونيخ، الذي يواجه باير ليفركوزن غدًا الأحد، وتوقف رصيد كولونيا عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

دورتموند سحق كولونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليحل في صدارة البوندسليغا مؤقتًا

بوخوم يحقق المفاجأة

وفي مباراة أخرى صعق نادي بوخوم ضيفه لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف سجّله الصربي إيرهان ماسوفيتش في الشوط الثاني، ليفرمل مساعيه في معركة رباعي المقدمة. وبدا لايبزيغ الذي كان يسعى إلى التعافي ومصالحة جماهيره بعد الإذلال بسباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي الإنكليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فاتراً ومن دون نجاعة هجومية.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكّن بوخوم من تسجيل هدف الفوز بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما تنقّلت الكرة عالية في منطقة الجزاء عقب ركلة ركنية، اقتنصها ماسوفيتش برأسه وحوّلها في الشباك (48).

وبهذا الفوز الثاني على التوالي لبوخوم، بات النادي في المركز الرابع عشر مع 25 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة ملحق الهبوط. أما لايبزيغ، فبقي في المركز الرابع مع 45 نقطة، ويمكن أن يخسر هذا المركز في حال فوز أو تعادل أونيون برلين أو فرايبورغ في مباراتيهما الأحد.

بوخوم صعق لايبزيغ وأسقطه بهدف نظيف



وفي مباراة أخرى جرت اليوم السبت، واصل بوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه فيردر بريمن نزيف النقاط بسقوطهما في فخ تعادل مخيب 2-2.

من جهة أخرى، منحت ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة نادي شالكه تعادلاً أمام مضيفه أوغسبورغ 1-1.

وفي المقابل، حقق هوفنهايم انتصاراً على هيرتا برلين 3-1، بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هيرتا

برلين عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى، سجّل المصري عمر مرموش هدفاً في الشوط الثاني ليمنح فريقه فولسبورغ فوزاً على مضيفه شتوتغارت 1-صفر، ويبقي على آماله في التأهل إلى كونفرنس ليغ. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

المصري عمر مرموش يوجه أنظاره للسماء تعبيرا عن الشكر بعد تسجيل هدف فوز فريقه فولفسبورغ على شتوتغارت الذي كان معارا له الموسم الماضي.



وتختتم منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من البوندسليغا يوم غد الأحد بلقاءات أونيون برلين مع أينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن مع بايرن ميونيخ، وماينز مع فرايبورغ.

م.ع.ح/ص.ش (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)