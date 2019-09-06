 بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة | عالم الرياضة | DW | 14.09.2019

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عالم الرياضة

بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة

عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات قبل قمته المرتقبة ضد ضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تغلب على ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة في إحدى قمتي المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Deutschland Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen (Reuters/L. Kuegeler)

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه باير ليفركوزن 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (14 أيلول/ سبتمبر 2019) في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه فريق كولونيا (كولون) 1 / صفر وأوغسبورغ على آينتراخت فرانكفورت 2 / 1 وفيردر بريمن على أونيون برلين بذات النتيجة وماينز على هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف.

وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير في الدقيقة 28 وماركو رويس (هدفين) في الدقيقتين 50 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ورافاييل غيريرو في الدقيقة 83.

ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيغ في وقت لاحق اليوم. في المقابل توقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس. وكان دورتموند تلقى خسارة مفاجئة أمام يونيون برلين 1 / 3 في الجولة الثالثة يوم 31 آب/أغسطس الماضي.

أ.ح/م.م (د ب أ، أ ف ب)

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