بوندسليغا: دورتموند يقترب من الصدارة وشالكه يبقى في القاع

فاز بوروسيا دورتموند (2/0) على باير ليفركوزن ليحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ استئناف المسابقة عقب العطلة الشتوية، ليصبح على بعد ثلاث نقاط من القمة.

وأوقف دورتموند بذلك سلسلة من خمس انتصارات متتالية لمنافسه ليفركوزن في الدوري ويجعله يتراجع للمركز التاسع. وسجل كريم أدييمي هدفه الأول في الدوري بعد عمل جماعي في الدقيقة 33، وبعد أن أنقذ غريغور كوبل حارس دورتموند فرصة خطيرة من موسى ديابي.

وتألق الحارس مجددا بعد الاستراحة بثلاث دقائق وحرم ديابي وأمين عدلي ثنائي ليفركوزن من إدراك التعادل.

وأضاف دورتموند، الذي يواجه تشيلسي في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في 15 فبراير/ شباط، الهدف الثاني بعدما أرسل ماريوس فولف تمريرة حولها إدموند تابسوبا بطريق الخطأ في مرماه.

واستمرت معاناة تابسوبا مدافع بوركينا فاسو، وكاد أن يسجل هدفا آخر بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

وحاول تابسوبا تشتيت الكرة، بعد محاولة يوليان براندت هذه المرة، لكن الكرة اتجهت نحو مرماه قبل أن يتدخل زميله جيريمي فريمبونغ في الوقت المناسب ويبعد الكرة من على خط المرمى.

وأصبح دورتموند رابعا برصيد 34 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، ويتأخر بنقطة واحدة عن لايبزيغ ثالث الترتيب. ويأتي ليفركوزن تاسعا برصيد 24 نقطة.

بتعادله مع كولونيا يهدر شالكه نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية

وفي مباراة أخرى، أهدر شالكه نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه كولونيا (كولن).

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.

وبقي شالكه قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد 10 نقاط، في حين رفع كولونيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر في ترتيب المسابقة.

ع.ش/أ.ح (رويترز، د ب أ)