بوندسليغا- دورتموند يفوز على هوفنهايم ويتصدر مؤقتا

تصدّر بوروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (الثاني من أيلول/ سبتمبر 2022)، بفوزه الصعب على ضيفه هوفنهايم 1- صفر، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

ويدين دورتموند بهذا الفوز إلى هدفنجمه ماركو رويس في الدقيقة 16، ليرفع رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن حامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يحلّ غدا السبت ضيفاً على أونيون برلين الثالث.

ويواصل دورتموند السعي إلى محو خسارته أمام فيردر بريمن 2-3 في المرحلة الثالثة، عندما بات أوّل فريق في تاريخ البوندسليغا يتلقى ثلاثة أهداف منذ الدقيقة 89 بعدما كان متقدماً بهدفين. وبالتالي حقق الفوز الثاني توالياً بعد فوره على هرتا برلين (1-صفر) في المرحلة الماضية.

واعتُبرت خسارة دورتموند على أرضه أمام بريمن الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يهدر فيها النقاط بعد أول مباراتين في افتتاح الدوري في ملعبه "سيغنال إيدونا بارك"، علماً أنه لم يخسر في مباراتين توالياً في معقله منذ عام 2020.

في المقابل، مني هوفنهايم بخسارته الثانية هذا الموسم، وتجمّد رصيده عن تسع نقاط في المركز الخامس.

ع.ش/ ع.ج (أ ف ب، د ب أ)