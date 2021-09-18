بوندسليغا.. دورتموند يفوز على أوغسبورغ ويرتقي للمركز الثاني

تغلب فريق بوروسيا دورتموند على ضيفه أوغسبورغ اليوم السبت (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) بهدفين لواحد في الأسبوع السابع من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل دورتموند المباراة منتشياً من فوزه القاري على سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن دون هالاند أيضاً.

وهدد غيريرو بعد ست دقائق من صافرة البداية مرمى المنافس بتسديدة من 40 ياردة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن يفتتح التسجيل بعد 4 دقائق من ركلة جزاء اثر خطأ من لاعب أوغسبورغ الهولندي جيفري غويلوو على مواطنه المهاجم دونيل مالن.

وعاد غيريرو إلى الواجه منفذاً ركلة ركنية تابعها العائد من الاصابة القائد ماركو رويس بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى (21).

و أدرك الضيف التعادل عبر السويسري زكيري بتسديدة بقدمه اليسرى في قلب المرمى (35)، قبل أن يخطف دورتموند هدف الفوز والنقاط الثلاث مع بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة برانت من خارج منطقة الجزاء بتمريرة من رويس (51).

ورفع دورتموند الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف، رصيده إلى 15 نقطة، متساوياً مع فرايبورغ الفائز على مضيفه هرتا برلين 2-1، مع أفضلية الاهداف للأوّل، بانتظار مباراة باير ليفركوزن الرابع مع 13 نقطة أمام أرمينيا بيليفيلد الأحد.

وفي برلين، افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 17 بفضل النمسوي فيليب لينهارت، قبل أن يعادل المضيف عبر البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 70. وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلس بيترسن في الدقيقة 78.

وفي مباريات اخرى، فاز شتوتغارت على هوفنهايم 3-1، فيما خسر فولفسبورغ أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1ـ3. وكان فولسبورغ تصدر الترتيب في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وتشاركه مع بايرن ميونيخ المتصدر الحالي في الخامسة، علماً أن البافاري يلعب مع أينتراخت فرانكفورت الاحد.

وفي هذه الأثناء يواجه لايبزيغ بوخوم، فيما ستختتم مباريات الأسبوع غدا الأحد بإجراء ثلاث مباريات، حيث سيواجه ماينز ضيفه يونيون برلين ويحل فرانكفورت ضيفا على المتصدر بايرن ميونيخ ويستقبل أرمينيا بيلفيد نظيره باير ليفركوزن.

هـ.د/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)