 بوندسليغا: دورتموند يفرط بنقطتين ثمينيتن ولايبزيغ يتمسك بالصدارة | عالم الرياضة | DW | 22.09.2019

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عالم الرياضة

بوندسليغا: دورتموند يفرط بنقطتين ثمينيتن ولايبزيغ يتمسك بالصدارة

فرط بوروسيا دورتموند بنقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه أينتراخت فرانكفورت، فيما حول مونشنغلادباخ تأخره إلى فوز على دوسلدورف. ولايبزيغ يتابع تألقه ويحتفظ بصدارة البودسليغا أمام منافسه القوي بايرن ميونيخ.

Fußball Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund | 2:2 (Reuters/K. Pfaffenbach)

فشل فريق بوروسيا دورتموند في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام مضيفه فرانكفورت وتعادل معه 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على فورتونا دوسلدورف 2 -1. تقدم بوروسيا دورتموند عن طريق أكسيل فيتسل في الدقيقة 11 وتعادل آينتراخت فرانكفورت عن طريق أندريه سيلفا في الدقيقة 44 ،ثم سجل جادون سانشو الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 66 قبل أن يسجل توماس ديلاني، لاعب دورتموند هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88 ليمنح التعادل لفرانكفورت.

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يبدو أن حبال الود مقطوعة تماماً بين جماهير أتلتيكو مدريد ونجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو. جماهير "الروخيبلانكوس" لم تترد في إطلاق صافرات الاستهجان ضد النجم البرتغالي، الذي رد بطريقته الخاصة. (19.09.2019)

احتفظ فريق لايبزيغ بصدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" في جولته الرابعة بعد أن فرض تعادلا ثمينا على بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى فاز دورتموند على باير ليفركوزن برباعية نظيفة ليعود للمركز الثاني. (14.09.2019)

ورفع دورتموند رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة خلف بايرن ميونيخ، الوصيف، ونقطتين خلف لايبزيغ المتصدر، كما رفع فرانكفورت رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع. ويعد هذا التعادل هو الأول لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة واحدة، فيما يعد هذا التعادل هو الأول لفرانكفورت مقابل الفوز في مباراتين والخسار في مثلهما.

وفي المباراة الثانية قلب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ تأخره بهدف أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف إلى فوز 2 - 1. وتقدم فورتونا دوسلدورف بهدف سجله قاسم نوهو في الدقيقة السادسة وتعادل ماركوس تورام لمونشنغلادباخ في الدقيقة 74، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 88.

Fußball: Bundesliga | Werder Bremen vs RB Leipzig (imago images/Nordphoto/Ewert)

لايبزيغ يهزم بريمن بثلاثة أهداف ويتصدر البوندسليغا

لايبزيغ يواصل سلسة فوزه وتألقه

ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس، محققا فوزه الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مباراة. فيما توقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند أربع نقاط في المركز الثاني عشر متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.

وفي مباريات أمس السبت (21 سبتمبر/ ايلول ) فاز بايرن ميونيخ على كولونيا بأربعة أهداف نظيفة، فيما انهزم فيردر بريمن أمام لايبزيغ بثلاثة أهداف لصفر، ليتصدر لايبزيغ بهذا الفوز الترتيب بـ 13 نقطة متقدما بنقطتين على الوصيف بايرن ميونيخ في المرحلة الخامسة للدوري الألماني لكرة القدم.

وفي باقي مباريات هذه المرحلة تعادل فرايبورغ مع ضيفه أوغسبورغ بهدف لهدف، فيما حقق باير ليفركوزن فوزه الثالث على أونيون برلين الصاعد 2-صفر، وحقق هرتا برلين فوزه الأول بعد 3 خسارات متتالية، على ضيفه بادربورن 2-1. وكان شالكه قد افتتح مباريات هذا الأسبوع أول أمس الجمعة بالفوز على ماينز 2-1. وتختتم مباريات المرحلة الخامسة للبوندسليغا مساء غد الاثنين بلقاء فولفسبورغ وهوفنهايم

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ)

  • Franck Ribéry (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانك ريبيري

    انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.

  • Fußball Bundesliga 12. Spieltag: Hamburger SV - Werder Bremen (picture alliance/dpa/A. Heimken)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    ياروسلاف دروبني

    هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.

  • Bundesliga 4. Spieltag | FC Schalke 04 vs. Bayern München | Franco Di Santo (picture-alliance/dpa/Guido Kirchner)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    فرانکو دی سانتو

    لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.

  • Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart (picture-alliance/R.Rudel)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    دينيس آوغو

    هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".

  • Florida Cup Soccer (picture-alliance /S. A. Miller)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    برانيمير هرغوتا

    لطالما اعتبر نجم كرة القدم السويدية، لكن الوضع الآن اختلف على برانيمير هرغوتا مع مدرب فريق فرانكفورت الجديد، أدي هوتر. بعد فترة قصيرة من توليه منصبه الصيف الماضي استبعد المدرب الجديد السويديين من تشكيلة الفريق. وبعد وقت قصير، بدأ اللاعب السويدي الآن البحث عن ناد جديد.

  • DFB Pokal - FC Augsburg vs. RB Leipzig (picture-alliance)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    غو جا تشول

    أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.

  • Bundesliga Hamburg vs Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    لويس هولتبي

    بعدما طلب من نادي هامبورغ قبل وقت قصير من نهاية الموسم، عدم ترشيحه لمباراة مهمة، أوقف النادي الدولي السابق. وترددت أنباء حول حصول هولتبي على عروض من اليونان وتركيا. لكن في الوقت الحالي يتألق اللاعب مع النادي الجديد تحت إدارة مدرب ناديه السابق كريستيان تيتس الذي يدرب نادي روت ـ فايز اسن.

  • FSV Mainz 05 - Fortuna Düsseldorf (picture-alliance/dpa/T.Frey)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جوليو دوناتي

    في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.

  • Deutschland Alex Meier (picture-alliance/BEAUTIFUL SPORTS/T. Sobczak)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    الكسندر ماير

    لا يزال أليكس ماير معبود جماهير أينتراخت فرانكفورت. رغم ذلك لم يتلق اللاعب أي عقد في الصيف الماضي من فريقه. وبعد استراحة لمدة نصف عام، تعاقد ماير في الميركاتو الشتوي مع نادي سان باولي في دوري الدرجة الثانية، وكان ناجحا هناك للغاية فقد سجل ستة أهداف في 16 مباراة. ومع ذلك، افترقت الطرق في النهاية. اللاعب العملاق البالغ طوله 1.96 متر يتدرب الآن مجدداً في فريق في مسقط رأسه يلعب في دوري الدرجة الخامسة.

  • Deutschland Justin Eilers Werder Bremen (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

    نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

    جاستين إيلرز

    قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م


مختارات

نجوم تألقوا في الدوري الألماني يبحثون عن فرصة عمل!

ريبيري ودي سانتو وآوغو، أسماء بعض لاعبي الدوري الألماني المخضرمين، الذين أصبحوا بدون أندية في الوقت الحالي. بعد التألق والنجاح والفشل، هل يجد هؤلاء اللاعبون الفرصة لمواصلة مسيرتهم الكروية؟ (04.08.2019)  

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