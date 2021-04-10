بوندسليغا: دورتموند يعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال

واصل بوروسيا دورتموند صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه يونيون برلين مساء الأربعاء (21 أبريل/ نيسان 2021)، في الجولة الثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 52 نقطة في المركز الخامس، لينعش آماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، في ظل ابتعاده بفارق أربع نقاط فقط خلف آينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع، المؤهل للمسابقة القارية. في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين عند 43 نقطة في المركز الثامن. وافتتح النجم المخضرم ماركو رويس التسجيل لمصلحة دورتموند في الدقيقة 27، فيما تكفل رافاييل غوريرو بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز فولفسبورغ على شتوتغارت 3 / 1، ليشدد فولفسبورغ، الذي سيواجه دورتموند يوم السبت، قبضته على المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 57 نقطة متقدما بنقطة على اينتراخت وبخمس على دورتموند.

فولفسبورغ يفوز على شتوتغارت ويشدد قبضته على المركز الثالث بالدوري الألماني

كما فاز هوفنهايم على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / 2.

وفاز ماينز على فيردر بريمن 1 / صفر، ليواصل ماينز الابتعاد عن مراكز المؤخرة في البطولة. وارتفع رصيد ماينز إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر. ويدين ماينز بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه آدم شالاي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)