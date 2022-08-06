بوندسليغا: دورتموند يحقق فوزا صعبا على ليفركوزن

افتتح بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن 1 /صفر في الجولة الافتتاحية للبوندسليغا.

ونجح الدولي رويس في منح التقدم لدورتموند في وقت مبكر من المباراة وتمكن من متابعة كرة زميله أدييمي داخل المرمى بعد ان سدّد الأول كرة قريبة نجح حارس ليفركوزن في التصدي لها على خط المرمى قبل ان يتابعها رويس مسجلا هدف دورتموند الأول هذا الموسم (10).

وفيما جاء الشوط الأول متكافئا بين الجانبين، حيث حصل أيضا دورتموند على فرصة مضاعفة تقدمه من خلال كرة الانكليزي جود بيلينغهام مرت بحانب القائم (42)، بينما كاد ليفركوزن ان يعادل النتيجة بعد دقيقة عن طريق المهاجم التشيكي باتريك شيك (43).

وكان ليفركوزن الذي حلّ ثالثا في ترتيب الموسم الماضيوتأهل الى دوري أبطال أوروبا، قادرا على قلب النتيجة أكثر من مرة في المباراة، ولا سيما في الشوط الثاني لولا تألق حارس دورتموند السويسري غريغور كوبيل الذي تصدى لفرصتين صريحتين لشيك (63 و68).

فرحة لاعبي يونيون برلين بالفوز على غريمهم هيرتا برلين في ديربي العاصمة

ديربي العاصمة يبتسم لأونيون برلين

وفي ديربي العاصمة، استهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير 3/1على ضيفه هيرتا برلين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، أنهى يونيون برلين الشوط الأول متقدما بهدف سجله جوردان سيباتشيو في الدقيقة32.

وفي الشوط الثاني أضاف شيرالدو بيكر الهدف الثاني ليونيون برلين في الدقيقة 50 وبعدها بخمس دقائق أحرز روبن كنوخ الهدف الثالث. وتكفل دودي لوكيباكيو بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا برلين قبل خمس دقائق

من نهاية المباراة.

وشهدت مباراة مونشنغلادباخ وهوفنهايم تألق الظهير الجزائري الدوليرامي بن سبعيني الذي سجل هدفاً أكروباتياً جميلاً ساهم في فوز فريقه بـ 3-1.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه بوخوم 2/1 وتعادل فيردر بريمن مع مضيفه فولفسبورج 2/2 كما لقن فرايبورغ مضيفه أوجسبورغ درسا قاسيا وفاز عليه 4 /صفر.

وكان بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة افتتح الدوري الجمعة بفوز ساحق على مضيفه أينتراخت فرانكفورت 6/1، سجل فيها هدفا مهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه الذي سيحاول تعويض رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

هـ.د/م. ع .ح (أ ف ب، د ب أ)