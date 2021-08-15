بوندسليغا: دورتموند يتلقى أول خسارة وفولفسبورغ ينفرد بالصدارة

حقق فريق بوخوم أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ أكثر من عشرة أعوام وتغلب على ضيفه ماينز 2 /صفر اليوم السبت (21 أغسطس/آب 2021) في المرحلة الثانية من البوندسليغا.

وعاد بوخوم إلى البوندسليغا للمرة الأولى منذ موسم 2010/2011. وتقدم غيرريت هولتمان بهدف لبوخوم في الدقيقة 21 ثم أضاف سيباستيان بولتير الهدف الثاني في الدقيقة 56. وحصد بوخوم أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز السابع بفارق الأهداف أمام ماينز صاحب المركز التاسع.

وتلقى بوروسيا دورتموند خسارته الأولى هذا الموسم وسقط على ملعب مضيفه فرايبورغ 2/1. وتقدم فرايبورغ بهدفين حملا توقيع فينتشينزو غريفو ورونالد سالاي في الدقيقتين السادسة و56 ثم رد دورتموند بهدف عكسي سجله يانيك كيتيل لاعب فرايبورغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57. وتقدم فرايبورغ للمركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليغا برصيد أربع نقاط وتوقف رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز السادس.

وفاز فولفسبورغ على مضيفه هيرتا برلين 2 1/ لينفرد بصدارة البوندسليغا، وذلك على الملعب الأولمبي في برلين. وتقدم هيرتا بهدف عن طريق دودي لوكيباكيو من ضربة جزاء في الدقيقة 60. ورد ريدل باكو بهدف التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 74 وتكفل لوكاس نميشا بهدف الفوز قبل دقيقتين من النهاية. وحقق فولفسبورغ بذلك فوزه الثاني على التوالي ليتصدر جدول الترتيب بست نقاط وظل هيرتا في قاع الترتيب بدون نقاط.

مشاهدة الفيديو 01:55 شارك انطلاق الدوري الألماني لكرة القدم إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3yylH الدوري الألماني ينطلق والبايرن يسعى للفوز باللقب للمرة العاشرة على التوالي

وفاز باير ليفركوزن على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 4 /صفر على ملعب باي أرينا. وتقدم ليفركوزن بهدف عكسي سجله يان سومير لاعب غلادباخ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة ثم أضاف باتريك ستشيك الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة وأحرز موسى ديابي الهدف الثالث في الدقيقة 55 قبل أن يختتم نديم أميري التسجيل في الدقيقة 87. الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى أربع نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد غلادباخ عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب رونهوف سبورت بارك، تعادل فورت مع أرمينيا بيلفيلد بهدف لكل منهما. وتقدم فابيان كلوس بهدف لبيلفيلد في الدقيقة 45 ثم تعادل برانيمير هيرغوتا لفورت من ضربة جزاء في الدقيقة 50. وأكمل بيلفيلد المباراة بعشرة لاعبين لطرد أليساندرو شوبف في الدقيقة 68 إثر حصوله على الإنذار الثاني. وحصد فورت أول نقطة له ليتقدم للمركز الخامس عشر مقابل نقطتين لبيلفيلد في المركز الحادي عشر.

وحصد فريقا أوغسبورغ وأنتراخت فرانكفورت أول نقطة لهما هذا الموسم عبر تعادلهما سلبيا. فيما يلعب هوفنهايم ضد أونيون برلين وبايرن ميونيخ ضد كولونيا غدا الأحد.

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، رويترز)