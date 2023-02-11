بوندسليغا: دورتموند يتصدر مؤقتا بفوز صعب على هوفنهايم

ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهايم 1-صفر السبت (25 فبراير/ شباط 2023)، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

واعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مطارديه المباشرين بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، وأونيون برلين، علماً أن الفريقين سيتواجهان الأحد في قمة مباريات هذه المرحلة.

وهو الفوز السابع توالياً لدورتموند في "بوندسليغا"، والتاسع توالياً في مختلف المسابقات منذ خسارته في عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 في الدوري في المرحلة 15.

افتتح دورتموند، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2012، التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بعد ركلة حرة من ماركو رويس ساقطة داخل المنطقة انحنى لها يوليان برانت لتصطدم بظهره وتخدع الحارس أوليفر بومان (43)، في سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وأهدر ماريوس وولف المنفرد فرصة مضاعفة النتيجة بعدما سدد كرة برعونة فوق القائم (46).

وعاد الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لإلغاء هدف وولف بسبب خطأ من المدافع نيكو شلوتيربيك على إيلاس بيبو من توغو قبل انطلاق الهجمة المرتدة (58).

وسدد مهاجم هوفنهايم الكرواتي أندري كراماريتش كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم (70).

تقدم لايبزيغ للمركز الرابع مع 42 نقطة

وفي المباريات الأخرى حقق لايبزيغ فوزه الثاني توالياً جاء على حساب ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1. وتقدم لايبزيغ الذي خرج بتعادل ثمين أمام ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا قبل ثلاثة أيام، للمركز الرابع مع 42 نقطة، فيما تجمد رصيد فرانكفورت الساعي لمقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل عند 38 نقطة في المركز السادس.

تقدّم لايبزيغ بعد خطأ من المدافع البرازيلي توتا الذي خسر الكرة لتصل إلى السويدي إميل فورسبرغ مررها إلى المهاجم الدولي تيمو فيرنر سددها الأخير بقدمه اليسرى في شباك الحارس كيفن تراب (6).

ورفع فيرنر عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 6. وتألق الثنائي فيرنر وفورسبرغ مرة جديدة، فتحول الأوّل إلى ممرر للثاني من عرضية داخل المنطقة ليسدد السويدي بقدمه اليمنى في الشباك، معززأً تقدم فريقه (40).

وقلّص فرانكفورت، بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي، النتيجة عبر لاعب وسطه السويسري دجبريل سو بعد تمريرة من البديل البرتغالي أوريليو بوتا (61).

تقدم فولفسبورغ للمركز السابع برصيد 33 نقطة

وعاد فولفسبورغ إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كولن (كولونيا) 2-صفر. وتقدم فولسبورغ الذي كان خسر أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية للمركز السابع برصيد 33 نقطة، فيما يقبع كولن في المركز الثاني عشر مع 26 نقطة.

كما عمّق فيردر بريمن من جراح ضيفه بوخوم وصيف القاع بفوزه عليه 3-صفر. وفاز هرتا برلين على ضيفه أوغسبورغ 2-صفر.

ويلعب لاحقاً شالكه متذيل الترتيب أمام شتوتغارت. وتختتم المنافسات غدا الأحد بلقاء فرايبورغ أمام باير ليفركوزن والقمة التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وأونيون برلين.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)