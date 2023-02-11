 بوندسليغا: دورتموند يتصدر مؤقتا بفوز صعب على هوفنهايم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسليغا: دورتموند يتصدر مؤقتا بفوز صعب على هوفنهايم

في المرحلة العشرين من الدوري الألماني لكرة القدم، اقتنص بوروسيا دورتموند الصدارة مؤقتا بفضل فوزه الصعب على مضيفه هوفنهايم. ويحسم لقاء الغد بين بايرن ميونيخ وأونيون برلين صدارة "البوندسليغا".

اعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة

اعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة

ارتقى بوروسيا دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه هوفنهايم 1-صفر السبت (25 فبراير/ شباط 2023)، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

مختارات

أدانت محكمة ألمانية شخصين بتهمة التورط في أعمال شغب بفرنسا قبل مواجهة كولونيا الألماني مع نيس الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي في سبتمبر الماضي. وعوقب أحد الرجلين بالسجن لمدة عامين والآخر بالسجن أيضا لكن لعام واحد.

رغم تقديم ناغلسمان اعتذاره عن سلوكه تجاه التحكيم خلال خسارة بايرن أمام غلادباخ، سيحقق معه اتحاد الكرة الألماني "بشبهة السلوك غير الرياضي". سلوك ناغلسمان أغضب منه كثيرين، لكنه أثبت كذلك "الجينات البافارية" لتوماس مولر.

واعتلى دورتموند الصدارة برصيد 46 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن مطارديه المباشرين بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، وأونيون برلين، علماً أن الفريقين سيتواجهان الأحد في قمة مباريات هذه المرحلة.

وهو الفوز السابع توالياً لدورتموند في "بوندسليغا"، والتاسع توالياً في مختلف المسابقات منذ خسارته في عقر دار بوروسيا مونشنغلادباخ 2-4 في الدوري في المرحلة 15.

افتتح دورتموند، الباحث عن لقب أول في الدوري منذ 2012، التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بعد ركلة حرة من ماركو رويس ساقطة داخل المنطقة انحنى لها يوليان برانت لتصطدم بظهره وتخدع الحارس أوليفر بومان (43)، في سابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وأهدر ماريوس وولف المنفرد فرصة مضاعفة النتيجة بعدما سدد كرة برعونة فوق القائم (46).

وعاد الحكم إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لإلغاء هدف وولف بسبب خطأ من المدافع نيكو شلوتيربيك على إيلاس بيبو من توغو قبل انطلاق الهجمة المرتدة (58).

وسدد مهاجم هوفنهايم الكرواتي أندري كراماريتش كرة قوية من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم (70).

تقدم لايبزيغ للمركز الرابع مع 42 نقطة

تقدم لايبزيغ للمركز الرابع مع 42 نقطة

وفي المباريات الأخرى حقق لايبزيغ فوزه الثاني توالياً جاء على حساب ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1. وتقدم لايبزيغ الذي خرج بتعادل ثمين أمام ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي 1-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا قبل ثلاثة أيام، للمركز الرابع مع 42 نقطة، فيما تجمد رصيد فرانكفورت الساعي لمقعد في المسابقات الأوروبية في الموسم المقبل عند 38 نقطة في المركز السادس.

تقدّم لايبزيغ بعد خطأ من المدافع البرازيلي توتا الذي خسر الكرة لتصل إلى السويدي إميل فورسبرغ مررها إلى المهاجم الدولي تيمو فيرنر سددها الأخير بقدمه اليسرى في شباك الحارس كيفن تراب (6).

ورفع فيرنر عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 6. وتألق الثنائي فيرنر وفورسبرغ مرة جديدة، فتحول الأوّل إلى ممرر للثاني من عرضية داخل المنطقة ليسدد السويدي بقدمه اليمنى في الشباك، معززأً تقدم فريقه (40).

وقلّص فرانكفورت، بطل يوروبا ليغ الموسم الماضي، النتيجة عبر لاعب وسطه السويسري دجبريل سو بعد تمريرة من البديل البرتغالي أوريليو بوتا (61).

تقدم فولفسبورغ للمركز السابع برصيد 33 نقطة

تقدم فولفسبورغ للمركز السابع برصيد 33 نقطة

وعاد فولفسبورغ إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كولن (كولونيا) 2-صفر. وتقدم فولسبورغ الذي كان خسر أمام لايبزيغ بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية للمركز السابع برصيد 33 نقطة، فيما يقبع كولن في المركز الثاني عشر مع 26 نقطة.

كما عمّق فيردر بريمن من جراح ضيفه بوخوم وصيف القاع بفوزه عليه 3-صفر. وفاز هرتا برلين على ضيفه أوغسبورغ 2-صفر.

 ويلعب لاحقاً شالكه متذيل الترتيب أمام شتوتغارت. وتختتم المنافسات غدا الأحد بلقاء فرايبورغ أمام باير ليفركوزن والقمة التي ستجمع بين بايرن ميونيخ وأونيون برلين.

خ.س/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - VFB Stuttgart

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب الجناح الأيسر البرازيلي ليوناردو دي ديوس سانتوس (322 مباراة) في صفوف دورتموند من 1998 إلى 2011. وكان صاحب الرقم 17 يحظى بشعبية كبيرة لدى مشجعي دورتموند. وفاز مع النادي بلقب بطل ألمانيا في عامي 2002 و 2011 . ويلقب ليوناردو دي ديوس سانتوس في البرازيل ب "الألماني" بسبب حرصه على الالتزام بالمواعيد.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    التحق المهاجم الدنماركي أوليه بيورنموز (323 مباراة) بالبوندسليغا عام 1966، وقضى فيها أحد عشر عامًا. بعد خمسة مواسم في نادي بريمن، انتقل إلى هامبورغ عام 1971، وفاز معه بكأس الاتحاد الألماني عام 1976 وكأس الكؤوس الأوروبية عام 1977. حتى عام 2008 أي بعد عامين من وفاته، ظل بيورنموز اللاعب الأجنبي الذي شارك في أكبر عدد من في مباريات الدوري الألماني.

  • Sergej Barbarez (HSV) - Torjubel

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب البوسني سيرجي بارباريز (330 مباراة) بين عامي 1996 و 2008 لصالح أربعة فرق في الدوري الألماني. بعد نادي روستوك ودورتموند انتقل بارباريز عام 2000 إلى هامبورغ. ولم يمر سوى وقت قصير حتى أصبح اللاعب المفضل لدى الجماهير. في عام 2001 توجه بلقب الهداف برصيد 22 هدفا. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ، انتقل إلى ليفركوزن في عام 2006 حيث أنهى مسيرته الكروية هناك في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    أثار البرازيلي رافينا (332 مباراة) انتباه الأندية الأوروبية في كأس العالم لأقل من 20 سنة في هولندا عام 2005. ففي نفس العام انتقل إلى نادي شالكه. وبعد خمس سنوات انتقل إلى إيطاليا، لكنه عاد إلى الدوري الألماني بعد مرور عام. وتوجه مع نادي بايرن ميونخ بالبطولة سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات، وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    تألق اللاعب لوكاش بيشتشيك (332 مباراة) كظهير أيمن في بوروسيا دورتموند بين 2010 إلى 2021. ولعب البولندي أيضا بقميص هيرتا برلين لكنه هبط مع نادي العاصمة إلى دوري الدرجة الثانية قبل الانتقال إلى دورتموند. وفاز مع دورتموند ببطولة الدوري مرتين وبكأس الإتحاد الألماني ثلاث مرات.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    التحق البرازيلي زي روبرتو (336 مباراة) عام 1998 من نادي ريال مدريد إلى باير ليفركوزن. وفي عام 2002 انتقل إلى بايرن ميونخ وحقق معه عددًا من الألقاب. في عام 2009 وكان عمرها حينها 35 عامًا، حصل على عقد لمدة عامين للعب مع نادي هامبورغ.

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    بداية البوسني وداد إبيسيفيتش (344 مباراة) في الدوري الألماني كانت عام 2006 بقميص نادي آخن. وفي وقت لاحق لعب في صفوف هوفنهايم، وشتوتغارت، وهيرتا برلين. وتمكن من إحراز 127 هدفا في الدوري الألماني. انتهى مسيرته في ألمانيا مع شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020: بعد خلاف مع مساعد المدرب.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب الجورجي ليفان كوبياشفيلي (351 مباراة) في صوف نادي فرايبورغ تحت قيادة المدرب فولكر فينك. وانتقل لاحقا للعب مع شالكه وهيرتا. ويعد لاعب البوندسليغا صاحب أطول عقوبة في تاريخ الدوري. ففي عام 2012 عوقب بالإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضرب الحكم.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد الدولي التركي خليل ألتينتوب (351 مباراة) عام 1982 وهو يحمل الجنسيتين التركية والألمانية. لعب بين عامي 2003 و2017 لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ، وأحرز ما مجموعه 67 هدفًا في الدوري الألماني. شقيقه حميد كان أيضا لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.

  • Fußball Bundelsiga I Makoto Hasebe I Eintracht Frankfurt - FC Giessen, Testspiel

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    يعد لاعب خط الوسط الياباني ماكوتو هاسيبي (357 مباراة) أحد المحترفين القلائل الذين ما زالوا متألقين في البنودسليغا. رغم عدم لعبه في صفوف بايرن أو دورتموند، إلا أنه فاز ببطولة ألمانيا عام 2009 في موسمه الثاني مع فولفسبورغ. في عام 2014 انتقل إلى نادي نورنبيرغ، وبعد عام واحد في صفوفه غير الوجهة إلى أينتراخت فرانكفورت، حيث فاز معه بالكأس في عام 2018.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    أمسى النجم البولندي ليفاندوفسكي (383 مباراة)، إلى جانب الهداف غيرد مولر، أحد أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الألماني. في عام 2010 انتقل ليفاندوفسكي من نادي بوزنانيا البولندي إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات غير الوجهة نحو بايرن ميونيخ. وبسبب فشل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أصبح ليفاندوفسكي جزءًا مهما من تاريخ البوندسليغا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس


مواضيع ذات صلة

11.02.2023, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, Bayern München - VfL Bochum, 20. Spieltag, Allianz Arena. Die Spieler vom FC Bayern jubeln nach dem 3:0 Treffer nach Elfmetertreffer durch Serge Gnabry (2.v.l.). Foto: Peter Kneffel/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

بوندسيلغا: بايرن يحافظ على الصدارة وأونيون برلين يطارده 11.02.2023

حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفوزه السهل وبثلاثية على ضيفه بوخوم. في المقابل واصل أونيون برلين مطاردته عبر فوزه الصعب على لايبزيغ، فيما احتل دورتموند المركز الثالث.

Bayern's Jamal Musiala, front, and Wolfsburg's Micky van de Ven, rear, challenge for the ball during the German Bundesliga soccer match between VfL Wolfsburg and FC Bayern Munich in Wolfsburg, Germany, Sunday, Feb. 5, 2023. (AP Photo/Michael Sohn)

بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين 05.02.2023

عاد بايرن ميونيخ إلى تذوق طعم الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة.

Dortmund's Sebastien Haller, center, vies for the ball with Augsburg's Felix Uduokhai, right, during the German Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and FC Augsburg in Dortmund, Germany, Sunday, Jan. 22, 2023. (AP Photo/Martin Meissner)

الدوري الألماني: دورتموند يستعيد نغمة الانتصارات بشق النفس 22.01.2023

استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بشق الأنفس عندما تغلب على ضيفه أوغسبورغ في مباراة مثيرة أمام أكثر من 80 ألف متفرج في ختام المرحلة السادسة عشرة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.