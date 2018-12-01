بوندسليغا: دورتموند يتجاوز شالكه وبايرن يواصل صحوته

عزز فريق بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه شالكه بهدفين مقابل هدف في دربي منطقة الرور اليوم السبت (الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018) في المرحلة الرابعة عشرة للبوندسليغا. من جانبه واصل بايرن ميونخ حامل اللقب انتصاراته وفاز على ضيفه نورنبرغ بثلاثية نظيفة دون مقابل ليحتل الوصافة مؤقتا.

وفي باقي المباريات، فاز فرايبورغ على ضيفه لايبزيغ أيضا بثلاثية نظيفة دون مقابل، وباير ليفركوزن على ضيفه أوغسبورغ بهدف يتيم دون مقابل وتعادل فولفسبورغ مع هوفنهايم بهدفين لكل منهما.

وحقق دورتموند فوزه الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وبسجل خال من الهزائم. وبذلك رفع رصيده في الصدارة إلى 36 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بايرن الذي صعد مؤقتا لمركز الوصيف.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا تقدم لاعب الوسط الدنماركي توماس ديلاني بهدف لدورتموند في الدقيقة السابعة. وأدرك الإيطالي دانييل كاليجوري التعادل لشالكه من ضربة جزاء في الدقيقة 61. ولكن لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جادون سانشو تكفل بتسجيل هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 74.

المهاجم البولندي ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيل هدفه الأول في المباراة أمام نورمبرغ

وصعد بايرن ميونخ إلى مركز الوصيف مؤقتا عبر الفوز على ضيفه نورنبرغ في الدربي البافاري بثلاثة أهداف دون رد. وتقمص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل الهدفين الأول والثاني لبايرن في الدقيقتين التاسعة والسابعة والعشرين. وتكفل الجناح الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56.

وعلى ملعب شفارتسفالد لقن فرايبورغ ضيفه لايبزيغ درسا قاسيا وفاز عليه بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم نيلز بيترسن بهدف لفرايبورغ في الدقيقة 12 ثم أضاف لوكا فالدشميدت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 46 وسجل مايك فرانتز الهدف الثالث في الدقيقة 52.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد لايبزيغ عند 25 نقطة في المركز الرابع.

حقق فرايبورغ فوزا كبيرا على لايبزيغ.

وعلى ملعب باي ارينا فاز باير ليفركوزن على ضيفه أوغسبورغ بهدف دون رد. وسجل لوكاس نيكولاس ألاريو هدف الفوز لليفركوزن قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. وبهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب فولكسفاغن أرينا تقدم هوفنهايم بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق إسحاق بلفوضيل. وأدرك فولفسبورغ التعادل بنيران صديقة في الدقيقة 28 بهدف سجله آرمين بيساكسيتش بطريق الخطأ في مرماه. وأضاف دانييل جينزيك الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 31، ثم أدرك اندريج كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الدقيقة 71. ورفع هوفنهايم رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس مقابل 19 نقطة لفولفسبورغ في المركز التاسع.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)