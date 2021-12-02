بوندسليغا.. خسارة بايرن ودورتموند والصراع يشتد في القاع!

سقط بايرن ميونخ، الذي توج بطلاً للدوري الألماني للمرة العاشرة توالياً الأسبوع الماضي، اليوم السبت (30 نيسان/أبريل 2022) أمام مضيفه ماينتس (1-3) وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على أرضه أمام بوخوم (3-4) في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.



في المباراة الأولى، أكد ماينتس قوته على أرضه هذا الموسم بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة، علماً بأنه يملك أقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، إذ لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف هذا الموسم. ووضع ماينتس حداً لخمسة انتصارات توالياً لبايرن في الدوري.

ارتأى مدرب بايرن ميونخ يوليان ناغلسمان إراحة لاعبين أساسيين في صفوف الفريق هما قائد الفريق الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط المهاجم توماس مولر، فناب عن الأول في حمل الشارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله إلى برشلونة الإسباني في نهاية الموسم الحالي. وبشكل عام لم يحقق الفريق البافاري الآمال المعقودة عليه هذا الموسم، فخرج مبكراً من مسابقة كأس ألمانيا، ثم بشكل مفاجئ أمام فياريال الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا واكتفى بالتالي بالدوري المحلي الذي يعتبر تحصيل حاصل سنوياً نظراً لضعف المنافسة.

وتقدم ماينتس بهدفين سجلهما لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً جوناثان بوركاردت (في الدقيقة 18) والمدافع الفرنسي موسى نياكاتيه (في الدقيقة 27)، رد عليهما ليفاندوفسكي (في الدقيقة 33) رافعاً رصيده إلى 34 هدفاً، معززاً صدارته لترتيب الهدافين. لكن الكلمة الأخيرة كانت لأصحاب الأرض عن طريق لياندرو مارتنس (في الدقيقة 57). كما انفرد ليفاندوفسكي بعدد الأهداف المسجلة خارج ملعب فريقه في موسم واحد، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً.

بوخوم حقق فوزاً مثيراً على دورتموند في المرحلة الثانية والثلاثين للبوندسليغا

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر (في الدقيقة 3) وغيرين هولتمان (في الدقيقة 8). لكن أصحاب الأرض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة أهداف حملت جميعها توقيع نجمه النروجي إرلينغ هالاند (في الدقائق 18 و30 من ركلتي جزاء و62.

بيد أن دورتموند انهار تماماً في الدقائق التسع الأخيرة وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورغن لوكاديا (في الدقيقة 81) وميلوش بتروفيت (في الدقيقة 85 من ركلة جزاء) ليخرج فائزاً. وهي ثاني نتيجة لافتة يحققها بوخوم هذا الموسم بعد أن هزم بايرن ميونخ 4-2 على ملعبه في شباط/فبراير الماضي.

بيليفيلد أبقى على آماله الضئيلة في عدم الهبوط بعد تعادله بصعوبة بالغة مع ضيفه هيرتا برلين

اشتعال الصراع في القاع!

وفي مباريات أخرى اليوم، أبقى أرمينيا بيليفيلد على آماله الضئيلة في البقاء بالبوندسليغا بعد تعادله بصعوبة بالغة مع ضيفه هيرتا برلين (1-1). كما اكتسح كولونيا مضيفه أوغسبورغ (4-1).

وبعد هبوط غرويتر فورت رسمياً للدرجة الثانية، تتنافس ثلاثة فرق على تفادي الهبوط، قبل جولتين من نهاية الموسم. ويحتل بيليفيلد المركز الثاني من القاع برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين خلف شتوتغارت صاحب المركز الثالث من القاع، فيما يأتي هيرتا في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن أوغسبورغ صاحب المركز الرابع عشر.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)