بوندسليغا: ثلاثية غيراسي تقود شتوتغارت إلى الصدارة مؤقتا

تابع المهاجم الغيني سيرهو غيراسي تألقه منذ بداية الموسم وسجل ثلاثية قاد بها فريقه شتوتغارت للفوز على ضيفه فولفسبورغ 3-1 واعتلاء الصدارة، اليوم السبت (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري الالماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ورفع غيراسي الذي سجل "هاتريك" جديدة في الدقائق 67 من ركلة جزاء و78 و82، رصيده في صدارة الهدافين إلى 13 هدفاً في 7 مباريات، في رقم قياسي جديد في الدوري محطماً الرقم السابق للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الإسباني الحالي في موسم 2019-2020، حين سجل 11 هدفاً في المراحل السبع الاولى.

وبهذا الفوز ارتقى شتوتغارت الذي حقق أفضل بداية في تاريخه، إلى الصدارة مع 18 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند الثاني الفائز على ضيفه أونيون برلين 4-2، في خامس انتصاراته هذا الموسم.

دورتموند يحافظ على سجله خاليا من الهزيمة

وانتفض بوروسيا دورتموند ضد أونيون برلين وأحرز هدفين في غضون خمس دقائق من الشوط الثاني ليقلب تأخره بهدف إلى فوز 4-2 على ضيفه أونيون برلين والتقدم إلى المركز الثاني.

فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، انتهى الشوط الأول بتأخر دورتموندبهدف مقابل هدفين حيث تقدم نيكلاس فولكروغ بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة لكن أونيون برلين رد بهدفين حملا توقيع روبن غوسينس في الدقيقة التاسعة والمدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي من ضربة جزاء في الدقيقة 31.

قلب بوروسيا دوتموند تأخره إلى فوز على فولفسبورغ 4/2 ليحتل المركز الثاني في الدوري الألماني لكرة القدم

وفي الشوط الثاني انتفض دورتموند وسجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 49 ويوليان براندت في الدقيقة 54 وجوليان راديسون في الدقيقة 71.

ويملك دورتموند، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري، 17 نقطة من سبع مباريات متأخرا بنقطة واحدة عن شتوتغارت

وفي باقي مباريات اليوم السبت فاز دارمشتات على مضيفه أوغسبورغ 2/1 وتعادل لايبزيغ سلبيا مع ضيفه بوخوم.

وفاز هوفنهايم بثلاثة أهدف مقابل هدفين على فيردر بريمن.

ويلتقي غدا الأحد باير ليفركوزن مع ضيفه كولن ويلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه فرايبورغ، ويستشيف اينتراخت فرانكفورت هايدنهايم.

ع.ج/ أ.ح (د ب أ، رويترز)