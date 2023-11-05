بوندسليغا: ثاني هزيمة لشتوتغارت تواليا ونقطة ثمينة لبريمن

فشل شتوتغارت في الابتعاد عن خصمه المقبل بوروسيا دورتموند وتعزيز مركزه الثالث، وذلك بتلقيه الهزيمة الثانية توالياً والثالثة هذا الموسم على يد مضيفه هايدنهايم 0-2 الأحد (الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ودخل شتوتغارت اللقاء وهو أمام فرصة الابتعاد عن دورتموند بفارق ثلاث نقاط بعد خسارة الأخير أمام غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب 0-4 أمس السبت، لكنه مني بدوره بالهزيمة التي جاءت بعد خسارة أيضاً في المرحلة الماضية على أرضه أمام هوفنهايم 2-3.

ودفع ثمن إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 57 عبر الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا كانت ستمنحه التقدم، ثم وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 70 برأسية من يان شوبنر قبل أن يتلقى الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بتسديدة ساقطة بعيدة رائعة لتيم كلايندينست الذي استغل تقدم الحارس ألكسندر نوبل (4+90).

وبذلك وبغياب الغيني سيرهو غيراسي، صاحب 14 هدفاً في المراحل الثماني الأولى، للمباراة الثانية توالياً بسبب إصابة في الفخذ، مني شتوتغارت بالهزيمة الثانية توالياً والثالثة هذاالموسم ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام خصمه المقبل دورتموند الذي سيتواجه معه أيضاً في ثمن نهائي مسابقة الكأس بحسب القرعة التي سحبت الاحد.

وفي المقابل، رفع هايدنهايم، الوافد الجديد للبوندسليغا، رصيده الى 10 نقاط بفوزه الثالث بين الكبار.

رفع فريق هايدنهايم، الوافد الجديد للبوندسليغا، رصيده الى 10 نقاط بفوزه الثالث بين الكبار.

وعاد فيردر بريمن من ملعب فولفسبورغ بنقطته الأولى هذا الموسم خارج الديار، وذلك بالتعادل معه 2-2.

وبدأت معاناة بريمن بعيداً عن ملعبه منذ 12 آب/أغسطس حين خرج من مسابقة الكأس على فيكتوريا كولن من الدرجة الثالثة بخسارته 2-3، قبل أن يتبعها بأربع هزائم متتالية خارج الديار في الدوري.

لكن هذه السلسلة توقفت الأحد على ملعب فولفسبورغ في لقاء بدأه الضيوف بالتقدم منذ الدقيقة السابعة عبر مارفن دوكش، لكن التشيكي فاتسلاف تشيرني أدرك التعادل في الدقيقة 37.

وبدأ بريمن الشوط الثاني بشكل سيء بعد تخلفه بهدف للأميركي كيفن باريديس (59)، لكن الكولومبي رافايل بوري أنقذه من الهزيمة الخامسة في خامس مباراة له في الدوري خارج الديار بإدراكه التعادل في الدقيقة 65 من كرة رأسية.

وبهذا التعادل الأول للفريقين هذا الموسم، رفع بريمن رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني عشر وفولفسبورغ الى 13 في المركز التاسع.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)