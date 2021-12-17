 بوندسليغا: توماس مولر يحتفل بمباراته الـ 400 بهدف وتمريرة حاسمة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.12.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسليغا: توماس مولر يحتفل بمباراته الـ 400 بهدف وتمريرة حاسمة

أنهى بايرن ميونيخ عام 2021 كما بدأه متصدراً الدوري الألماني بفوزه على أرضه، وكما هي العادة لفت توماس مولر أنظار الجميع وأمسك خيوط المباراة بيديه، ليبقى اللاعب -البالغ من العمر 32 عاماً- عنصراً لا غنى عنه كما كان دائمًا.

توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ

توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ يحتفل بالهدف الثالث الذي سجله جمال موسيالا في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا

تعتبر الانتصارات بفارق أهداف كبير أمراً مريحاً للغاية خاصة إن كان الفوز على أرض الفريق نفسه، ربما لأن بايرن ميونيخ جعلها كذلك. أو ، بشكل أكثر دقة ، لأن توماس مولر جعلها كذلك.

مختارات

تقرير إعلامي يبشر جماهير المانشافت بعودة لاعب بايرن ميونيخ إلى صفوف المنتخب. عودة توماس مولر كانت "مطلبا شعبيا" بعدما سارع الآلاف من مشجعيه إلى إطلاق عريضة في الانترنت تطالب بإدراجه ضمن تشكيلة ألمانيا في يورو 2020.

كشف نجم بايرن ميونيخ توماس مولر عن معاناته بعد إصابته بفيروس كورونا. وروى مولر كيف أنه انتقل للعيش في غرفة الضيوف في سرداب منزله من أجل تجنب نقل الفيروس لزوجته، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته إيجابية.

ففي ظهوره رقم 400 في البوندسليغا ، أظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرة أخرى ميله الطبيعي نحو تسجيل الأهداف، وأظهر إبداعات مذهلة في الأداء حيث أنهى فريقه بايرن ميونيخ عام 2021 كما بدأه: الفوز وصدارة الدوري.

وفي مباراة فريقه أمام فولفسبورغ، كان مولر في المكان المناسب في الوقت المناسب بعد سبع دقائق من صافرة البداية، ليسدد في الشباك من كرة مرتدة من تسديدة سيرغ غنابري.

وبعد نهاية الشوط الأول، ساهم مولر في صنع هدف دايوت أوباميكانو الأول مع بايرن ميونيخ بقطعة فنية رائعة من قدمية في منطقة جزاء مزدحمة باللاعبين.

أكمل ليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي التوقيع في سجل الأهداف- حيث سجل الأخير هدفه الثالث والأربعين في الدوري الألماني لهذا العام ليحطم رقمًا قياسيًا كان مسجلاً باسم اللاعب الكبير غيرد مولر صاحب الإنجاز التاريخي الأول.

مولر.."الأخضر دائماً"!

ظهر توماس مولر لأول مرة في الدوري الألماني في اليوم الافتتاحي لموسم 2008-2009 ، حيث حل بديلاً لميروسلاف كلوزه قبل 11 دقيقة من الوقت المحدد في التعادل 2-2 ضد هامبورغ.

بعد ثلاثة عشر عامًا و 399 مباراة شارك فيها في الدوري الألماني ، أصبح مولر أحد اقدم اللاعبين في بايرن ميونيخ ، كما أصبح لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى.

توماس مولر قال لموقع النادي على الإنترنت قبل مباراة فولفسبورغ: "لم أكن أبدًا اللاعب الأكثر لياقة أو الأفضل أداء". "كان علي أن أتعلم في وقت مبكر كيفية إيجاد طرق بديلة لإحراز الهدف ، على سبيل المثال الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء واستغلال عامل التوقيت ، والتواصل مع زملائي في الفريق أو الاستجابة بشكل أسرع."

كانت كل هذه العناصر التي تحدث عنها مولر حاضرة أثناء عملية الإعداد للهدف الثاني. استلم مولر الكرة من ساني داخل منطقة مزدحمة ، وخلق مساحة لنفسه بطريقة ما بلمسة أولى مثالية بقدمه اليسرى للتحكم في الكرة، قبل أن يعدل من توازنه بسرعة ويرسل الكرة على الفور إلى أوباميكانو بيمينه.

الفوز 4-0 على فولفسبورغ - والذي خسر حتى الآن جميع مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، وانتهى في قاع مجموعته في دوري أبطال أوروبا وتراجع إلى المركز 12 في البوندسليغا - يعني أن بايرن قد أنهى النصف الأول من الموسم بالشكل الذي يستحقه "سادة الخريف".

ولكن بينما تسقط الأوراق في هذا الوقت من العام، يظل توماس مولر "دائم الخضرة".

مات فورد/ع.ح.

  • Deutschland Berlin | DFB Pokal Finale | Jadon Sancho

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد

    بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.

  • Deutschland München | Bundesliga | David Alaba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

    مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.

  • BG Bundesliga Transfers | Dayot Upamecano

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ

    الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.

  • Fussball 1. Bundesliga Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2:2

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    توماس ديلاني  إلى فريق إشبيلية

    لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية. 

  • Fußball Bundesliga | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | Matheus Cunha

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد

    من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - 1899 Hoffenheim Ishak Belfodil

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا  برلين

    من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.

  • Fußball | FC Barcelona | Ilaix Moriba

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    إيلاش موريبا إلى لايبزيغ

    تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga | DSC Arminia Bielefeld v RB Leipzig

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ

    اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.

  • Fußball | Luca Waldschmidt

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ

    يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم. 

  • Fußball Bundesliga | Maximilian Eggestein

    أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ

    بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مواضيع ذات صلة

MUNICH, GERMANY - DECEMBER 17: Robert Lewandowski of Muenchen is challenged by Maxence Lacroix and Sebastiaan Bornauw (L-R) of Wolfsburg during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Wolfsburg at Allianz Arena on December 17, 2021 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

بايرن يكتسح فولفسبورغ وليفاندوفسكي يحطم رقم الأسطورة مولر 17.12.2021

نجح ليفاندوفسكي، في تحطيم رقم ثان للأسطورة غيرد مولر، وهو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني (بوندسليغا). كما نجح فريقه بايرن ميونيخ في تحطيم رقم ثان كان مسجلا باسم فريق كولونيا منذ عام 1977.

STUTTGART, GERMANY - DECEMBER 14: Serge Gnabry of FC Bayern Muenchen evades a tackle from Florian Mueller of VfB Stuttgart during the Bundesliga match between VfB Stuttgart and FC Bayern München at Mercedes-Benz Arena on December 14, 2021 in Stuttgart, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

الدوري الألماني: بايرن يكتسح شتوتغارت ويحسم لقب "بطل الخريف" 14.12.2021

بخماسية نظيفة على مضيفه شتوتغارت، حسم بايرن ميونيخ لقب "بطل الخريف" الشرفي للدوري الألماني، وتقدم على ملاحقه بوروسيا دورتموند مؤقتاً بتسع نقاط، على طريق الحصول على لقب الدوري للمرة العاشرة على التوالي.

Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski (R) celebrates scoring the 1-1 with his teammates Bayern Munich's French forward Kingsley Coman (C) and Bayern Munich's French midfielder Corentin Tolisso during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v FC Bayern Munich in Dortmund, western Germany, on December 3, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بوندسليغا: بايرن يسقط دورتموند في عقر داره ويبتعد في الصدارة 04.12.2021

تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة وسجل هدفين لبايرن في شباك فريقه السابق دورتموند ليفوز بارين. كما اكتسح ليفركوزن فريق فورت وفاز ماينز على فولفسبورغ وبوخوم على أوغسبورغ وتعادل بيلفيلد مع كولونيا.