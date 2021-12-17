بوندسليغا: توماس مولر يحتفل بمباراته الـ 400 بهدف وتمريرة حاسمة

تعتبر الانتصارات بفارق أهداف كبير أمراً مريحاً للغاية خاصة إن كان الفوز على أرض الفريق نفسه، ربما لأن بايرن ميونيخ جعلها كذلك. أو ، بشكل أكثر دقة ، لأن توماس مولر جعلها كذلك.

ففي ظهوره رقم 400 في البوندسليغا ، أظهر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مرة أخرى ميله الطبيعي نحو تسجيل الأهداف، وأظهر إبداعات مذهلة في الأداء حيث أنهى فريقه بايرن ميونيخ عام 2021 كما بدأه: الفوز وصدارة الدوري.

وفي مباراة فريقه أمام فولفسبورغ، كان مولر في المكان المناسب في الوقت المناسب بعد سبع دقائق من صافرة البداية، ليسدد في الشباك من كرة مرتدة من تسديدة سيرغ غنابري.

وبعد نهاية الشوط الأول، ساهم مولر في صنع هدف دايوت أوباميكانو الأول مع بايرن ميونيخ بقطعة فنية رائعة من قدمية في منطقة جزاء مزدحمة باللاعبين.

أكمل ليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي التوقيع في سجل الأهداف- حيث سجل الأخير هدفه الثالث والأربعين في الدوري الألماني لهذا العام ليحطم رقمًا قياسيًا كان مسجلاً باسم اللاعب الكبير غيرد مولر صاحب الإنجاز التاريخي الأول.

مولر.."الأخضر دائماً"!

ظهر توماس مولر لأول مرة في الدوري الألماني في اليوم الافتتاحي لموسم 2008-2009 ، حيث حل بديلاً لميروسلاف كلوزه قبل 11 دقيقة من الوقت المحدد في التعادل 2-2 ضد هامبورغ.

بعد ثلاثة عشر عامًا و 399 مباراة شارك فيها في الدوري الألماني ، أصبح مولر أحد اقدم اللاعبين في بايرن ميونيخ ، كما أصبح لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى.

توماس مولر قال لموقع النادي على الإنترنت قبل مباراة فولفسبورغ: "لم أكن أبدًا اللاعب الأكثر لياقة أو الأفضل أداء". "كان علي أن أتعلم في وقت مبكر كيفية إيجاد طرق بديلة لإحراز الهدف ، على سبيل المثال الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء واستغلال عامل التوقيت ، والتواصل مع زملائي في الفريق أو الاستجابة بشكل أسرع."

كانت كل هذه العناصر التي تحدث عنها مولر حاضرة أثناء عملية الإعداد للهدف الثاني. استلم مولر الكرة من ساني داخل منطقة مزدحمة ، وخلق مساحة لنفسه بطريقة ما بلمسة أولى مثالية بقدمه اليسرى للتحكم في الكرة، قبل أن يعدل من توازنه بسرعة ويرسل الكرة على الفور إلى أوباميكانو بيمينه.

الفوز 4-0 على فولفسبورغ - والذي خسر حتى الآن جميع مبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات، وانتهى في قاع مجموعته في دوري أبطال أوروبا وتراجع إلى المركز 12 في البوندسليغا - يعني أن بايرن قد أنهى النصف الأول من الموسم بالشكل الذي يستحقه "سادة الخريف".

ولكن بينما تسقط الأوراق في هذا الوقت من العام، يظل توماس مولر "دائم الخضرة".

مات فورد/ع.ح.