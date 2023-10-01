 بوندسليغا- توخل يتوقع منافسة شرسة على اللقب.. واستدعاء بواتينغ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.10.2023

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رياضة

بوندسليغا- توخل يتوقع منافسة شرسة على اللقب.. واستدعاء بواتينغ

شارك جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق في حصة تدريبية مع الفريق وسط توقعات بعودته للبايرن في صفقة انتقال حر، فيما توقع توخل مدرب البايرن أن تتنافس عدة أندية على لقب البوندسليغا هذا الموسم.

جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق (ارشسف)

جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق (ارشسف)

أكمل جيروم بواتينغ، مدافع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم السابق، حصة تدريبية في مقر تدريبات النادي في زيبنر شتراس اليوم الأحد (الأول من أكتوبر/تشرين الأول)، وسط تقارير تشير بإمكانية عودته للفريق.

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وذكر بايرن ميونخ في بيان أن بوايتنغ تدرب مع اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، التي تعادل فيها الفريق مع لايبزغ 2/2 في المباراة التي أقيمت أمس السبت بالدوري الألماني (بوندسليغا). وأضاف بايرن أن اللاعب سيواصل التدريب في زيبنر شتراس في الأيام المقبلة.

وبعد المباراة، أفادت شبكة "سكاي" أن بايرن كان يخطط لإعادة بواتينغ للنادي. وذكر التقرير أن هناك مفاوضات حدثت بين الطرفين وأنه من المقرر إجراء المزيد من المناقشات اليوم الأحد.

وسيعود بواتينغ إلى بايرن في صفقة انتقال حر حيث أنه لا يلعب لأي نادٍ منذ أن ترك ليون الفرنسي هذا الصيف، بعدما فضل النادي عدم تجديد تعاقده.

وفاز بواتينغ (35 عاماً) بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، ودوري أبطال أوروبا مرتين مع بايرن، بالإضافة لتسعة ألقاب للدوري الألماني.

في العام الماضي، أدين بواتينغ بالاعتداء والإهانة بتهمة الهجوم على صديقته السابقة خلال إجازة بالكاريبي وتم فرض غرامة يومية تقدر بـ10 آلاف يورو (10650 دولار وقتها) بمجمل 1,2 مليون يورو. ولكن، وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة.

وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينغ، الذي دفع بأن القاضي متحيز ضده، والنيابة العامة، التي طالبت بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد. 

منافسة شرسة

من ناحية أخرى، وبعد مضي ست جولات من الموسم الحالي للدوري الألماني تراجع بايرن ميونخ البطل القياسي للمسابقة، إلى المركز الثالث بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر.

وعلى النقيض من بعض الأعوام الماضية، يتوقع توماس توخل مدرب بايرن أن تتنافس عدة أندية على لقب البوندسليغا هذا الموسم. وبالإضافة إلى ليفركوزن، يرى توخيل (50 عاماً) أن بوروسيا دورتموند ولايبزغ أيضاً يطاردان اللقب.

وماس توخل مدرب بايرن

يتوقع توماس توخل مدرب بايرن منافسة شرسة بين عدة أندية على لقب البوندسليغا هذا الموسم

وقال توخل عقب التعادل 2/2 على ملعب لايبزغ أمس السبت: "هذه الفرق تلعب بشكل جيد للغاية، فرق خطيرة وناجحة". وأضاف: "علينا أن نمضي قدماً على طريقتنا الخاصة".

وتحدث سيمون رولفس مدير الكرة لليفركوزن بإيجابية عن سخونة الأجواء في قمة البوندسليغا. وقال رولفس لمحطة "زد دي اف": "أعتقد أن كل مشجع كرة قدم في ألمانيا يشعر بالسعادة حين تصبح المنافسة على أشدها في البوندسليغا لفترة طويلة".

وتعادل بايرن ميونخ مع ليفركوزن بهدفين لمثلهما في مباراة القمة التي جمعت بينهما في وقت سابق.

وقال جوشوا كيميتش نجم بايرن بشأن التعادل مع لايبزغ: "لقد سمحنا لهم بالدخول إلى المنافسة ومنحناهم الفرصة خلال المباراة". وعلق بشأن تسجيل فريقه هدفين بعد تأخره بهدفين أمام لايبزغ "كان من المهم أن نظهر رد فعل".

ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ)

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