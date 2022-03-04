بوندسليغا: تعثر محبط لبايرن قبل الاستحقاق الأوروبي

تعادل بطعم الخسارةلفريق بايرن موينيخ أمام ضيفه باير ليفركوزن. يأتي هذا التعادل لحامل اللقب الذي بقي متصدراً لجدول الترتيب مع 59 نقطة، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراته المرتقبة أمام سالزبورغ النمسوي في إياب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء (تعادلا 1-1 في الذهاب).
من جهته، خرج ليفركوزن بنقطة ثمينة من ملعب "أليانز أرينا" بقي فيها في المركز الثالث مع 45 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند (50) الذي لن يلعب الأسبوع الحالي بسبب وجود حالات كوفيد-19 في نادي ماينتس الذي كان يفترض أن يواجهه.
ويستهل ليفركوزن أسبوعاً حاسماً، حيث سيلاقي أيضاً أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام كولن الثامن في الدوري الأحد المقبل.
ولم تكن المباراة حماسية في بدايتها، إلى أن افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المدافع نيكلاس سوله الذي قابل كرة مشتتة خطأ من دفاع ليفركوزن وسددها مباشرة في الشباك (18). وبعد 18 دقيقة من هدف البافاريين، تحصل ليفركوزن على ركلة حرة على الجانب الأيمن، فحولها كرم ديميرباي أرضية إلى منطقة الجزاء، وحاول مولر إبعادها، لكنه حوّلها بالخطأ في مرمى فريقه (36). وهذه هي المباراة الأولى لمولر منذ أكثر من أسبوعين، إذ غاب عن تشكيلة فريقه لإصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية. وحاول ليفركوزن بعد هذا الهدف خطف المباراة في أكثر من مناسبة، لكن الحارس سفن أولريخ تألق في التصدي لفرص عدة. ولم تتوقف المحاولات من الجانبين في الشوط الثاني، بينها فرصة انفرادية لجمال موسيالا ورأسية للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنها لم تغير من نتيجة المباراة.
أفلت لايبزغ من هزيمة محققة أمام ضيفه فرايبورغ وتعادل معه بصعوبة
وفي باقي المباريات اكتسح آينتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين، وفاز بوخوم على ضيفه غرويتر فورت، وفولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين، وتعادل لايبزغ مع فرايبورغ.
فعلى ملعب ريد بول أرينا، أفلت لايبزغ من هزيمة محققة أمام ضيفه فرايبورغ وتعادل معه بصعوبة بهدف لمثله. وتقدم فرايبورغ بهدف عن طريق ايرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 38 لكن انجيلينو خطف هدف التعادل للايبزغ في الوقت بدل الضائع. ورفع لايبزغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرايبورغ صاحب المركز الخامس.
وعلى الملعب الأولمبي في برلين، اكتسح انتراخت فرانكفورت ضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد هيرتا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وجاءت أهداف فرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف ولوكاس سيلفا ويسبر ليندستروم ورافاييل بوري في الدقائق 17 و48 و56 و63، وتكفل دافي سيلك بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا في الدقيقة 61.
وعلى ملعب رورستاديون، تقدم بوخوم بهدف عن طريق ماكسيم ليتش في الدقيقة 35 ثم تعادل فورت بهدف عكسي سجله أرميل بيلا كوتشاب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ثم سجل انطوني لوسيلا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71. الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر وظل فورت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة. وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، حسم فولفسبورغ فوزه على ضيفه يونيون برلين بهدف بنيران صديقة سجله تايوو اونيى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد يونيون عند 37 نقطة في المركز السابع.
ف.ي/خ.س (د ب ا، رويترز، ا ف ب)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
سيرجي بارباريس - 330 مباراة
بين عامي 1996 و2008 لعب البوسني لأربعة فرق في الدوري الألماني. بعد فترات قضاها في روستوك ودورتموند، تحول بارباريس إلى هامبورغ إس في في عام 2000، حيث سرعان ما أصبح اللاعب المفضل لدى جماهير النادي. في عام 2001 حصل على لقب هداف الدوري برصيد 22 هدفاً. عندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ عام 2006، انتقل إلى باير ليفركوزن، وفيه أنهى مسيرته الاحترافية عام 2008.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
رافينيا - 332 مباراة
جذب البرازيلي رافينيا (على اليمين) انتباه الأندية الأوروبية خلال كأس العالم تحت 20 سنة في هولندا عام 2005، وانتقل إلى نادي شالكه في نفس العام. عندما قام المدرب فيليكس ماغات بالاستغناء عنه بعد خمس سنوات، ذهب الظهير إلى إيطاليا وعاد إلى الدوري الألماني بعد عام. مع نادي بايرن ميونيخ، توج ببطولة الدوري سبع مرات، وفاز بالكأس أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا عام 2013.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
لوكاس بيتشيك - 332 مباراة
لسنوات كان هو المرشح المفضل في مركز الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند. لعب لوكاس بيتشيك في الدوري الألماني لكرة القدم من 2010 إلى 2021. كانت أول 68 مباراة للبولندي في الدوري الألماني بقميص هيرتا برلين، الذي هبط معه إلى الدرجة الثانية، قبل الانتقال إلى دورتموند. مع دورتموند، فاز بيتشيك ببطولة الدوري مرتين وبكأس الاتحاد الألماني لكرة القدم ثلاث مرات.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
زي روبرتو - 336 مباراة
في عام 1998، انتقل البرازيلي زي روبرتو، الذي لعب سابقاً مع ريال مدريد، إلى باير ليفركوزن من فلامينغو ريو دي جانيرو. في عام 2002، اتخذ الخطوة التالية نحو بايرن ميونيخ، وحقق معه عدداً من الألقاب. في عام 2009، وفي ذلك الوقت كان عمره 35 عاماً، حصل على عقد لمدة عامين مع هامبورغ. وفي عام 2011، غادر زي روبرتو ألمانيا، لكنه ظل لاعب كرة قدم محترفًا حتى نهاية مسيرته الرياضية في عمر 43 عاماً.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
فيداد إبيزيفيتش - 344 مباراة
خطى البوسني خطواته الأولى في الدوري الألماني عام 2006 بقميص ألمانيا آخن. وفي وقت لاحق، سعى المهاجم للبحث عن أهداف لهوفنهايم وشتوتغارت وهيرتا برلين. أحرز 127 هدفاً في الدوري الألماني. انتهت مشاركته الأخيرة في شالكه بشكل مزعج في نوفمبر 2020، بعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو، تم عقبه الاستغناء الفوري عنه وإنهاء عقده.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
دانييل كاليغيوري - 349 مباراة *
يمتلك دانييل كاليغيوري جوازي سفر إيطالي وألماني، لكنه ولد ونشأ في جنوب ألمانيا. في نادي فرايبورغ أصبح لاعباً محترفاً في الدوري الألماني عام 2007. بعد فترات قضاها في فولفسبورغ وشالكه، يلعب اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً حالياً في آوغسبورغ منذ عام 2020، وهو الفريق الرابع له في الدوري الألماني. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ماكوتو هاسيبه - 351 مباراة *
لاعب خط الوسط الياباني هو أحد المحترفين القلائل النشيطين والذين، على الرغم من عدم وجودهم مع بايرن أو دورتموند، حصلوا على بطولة الدوري. ففي عام 2009 فاز باللقب في موسمه الثاني في البوندسليغا مع فولفسبورغ. في عام 2014، انتقل هاسيبه إلى نورنبرغ، وبعدها بعام إلى آينتراخت فرانكفورت، حيث فاز بالكأس في عام 2018 وكان حتى قائد الفريق لفترة من الوقت. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022).
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
ليفان كوبياتشفيلي- 351 مباراة
في نهاية تسعينيات القرن الماضي، شكل كوبياتشفيلي (إلى اليمين) وغيره من المحترفين الجورجيين مجموعة "فيليس" في فرايبورغ، والذين حققوا نجاحاً باهراً تحت قيادة المدرب فولكر فينك. لعب كوبياتشفيلي لاحقاً مع شالكه وهيرتا برلين. لكن مسيرته الرياضية الطويلة لم تخلُ من الفضائح، فهو لاعب البوندسليغا الذي فرضت عليه أطول عقوبة، وذلك في عام 2012، وهي الإيقاف لمدة سبعة أشهر ونصف الشهر بسبب ضربه الحكم.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
خليل ألتينتوب - 351 مباراة
ولد اللاعب التركي خليل ألتينتوب في غيلزنكيرشن غربي ألمانيا عام 1982 ويحمل أيضاً الجنسية الألمانية. بين عامي 2003 و2017 لعب مع كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وآوغسبورغ، وأحرز 67 هدفاً في الدوري الألماني. حميد ألتينتوب هو شقيق خليل ألتينتوب، التوأم الأكبر، وكان لاعب كرة قدم محترف حتى عام 2018.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
نالدو- 358 مباراة
البرازيلي رونالدو أباريسيدو رودريغيز، الملقب بنالدو، لعب أولاً لفيردر بريمن في عام 2005. ولعب المدافع فيما بعد مع فولفسبورغ وشالكه. أصبح البرازيلي أسطورة بين مشجعي شالكه عندما سجل هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل الضائع، خلال مباراة الديربي ضد دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. فاز نالدو بكأس الاتحاد الألماني مرة واحدة مع بريمن ومرة واحدة مع فولفسبورغ.
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
روبرت ليفاندوفسكي - 369 مباراة *
جنباً إلى جنب مع الهداف التاريخي للبوندسليغا غيرد مولر، يعد البولندي ليفاندوفسكي، أحد أكثر الهدافين فاعلية في تاريخ الدوري. في عام 2010، انتقل ليفاندوفسكي من بوزنان إلى بوروسيا دورتموند، وبعد أربع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ. أصبح ليفاندوفسكي جزءاً من البوندسليغا، ليس فقط بسبب أهدافه، بل لحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم 2021 وللعام الثاني على التوالي. (* إحصائية المباريات لغاية 17 يناير 2022)
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جولة مصورة مع اللاعبين الأجانب الأكثر مشاركة في الدوري الألماني
كلاوديو بيتزارو - 490 مباراة
بين عامي 1999 و2020، لعب اللاعب البيروفي مع فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وسجل 197 هدفاً في الدوري الألماني. فاز بيتزارو ببطولة الدوري ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات، وحصل على الثنائية مع بايرن خمس مرات وحتى الثلاثية مرة واحدة. انتقل إلى فيردر بريمن خمس مرات وأنهى مسيرته هناك صيف 2020. الكاتب: أندرياس شتين-تسيمونس/ زمن البدري
الكاتب: زمن البدري