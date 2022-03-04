بوندسليغا: تعثر محبط لبايرن قبل الاستحقاق الأوروبي

تعادل بطعم الخسارةلفريق بايرن موينيخ أمام ضيفه باير ليفركوزن. يأتي هذا التعادل لحامل اللقب الذي بقي متصدراً لجدول الترتيب مع 59 نقطة، قبل ثلاثة أيام فقط من مباراته المرتقبة أمام سالزبورغ النمسوي في إياب دوري أبطال أوروبا الثلاثاء (تعادلا 1-1 في الذهاب).

من جهته، خرج ليفركوزن بنقطة ثمينة من ملعب "أليانز أرينا" بقي فيها في المركز الثالث مع 45 نقطة، خلف بوروسيا دورتموند (50) الذي لن يلعب الأسبوع الحالي بسبب وجود حالات كوفيد-19 في نادي ماينتس الذي كان يفترض أن يواجهه.

ويستهل ليفركوزن أسبوعاً حاسماً، حيث سيلاقي أيضاً أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس المقبل، قبل أن يلعب أمام كولن الثامن في الدوري الأحد المقبل.

ولم تكن المباراة حماسية في بدايتها، إلى أن افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق المدافع نيكلاس سوله الذي قابل كرة مشتتة خطأ من دفاع ليفركوزن وسددها مباشرة في الشباك (18). وبعد 18 دقيقة من هدف البافاريين، تحصل ليفركوزن على ركلة حرة على الجانب الأيمن، فحولها كرم ديميرباي أرضية إلى منطقة الجزاء، وحاول مولر إبعادها، لكنه حوّلها بالخطأ في مرمى فريقه (36). وهذه هي المباراة الأولى لمولر منذ أكثر من أسبوعين، إذ غاب عن تشكيلة فريقه لإصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية. وحاول ليفركوزن بعد هذا الهدف خطف المباراة في أكثر من مناسبة، لكن الحارس سفن أولريخ تألق في التصدي لفرص عدة. ولم تتوقف المحاولات من الجانبين في الشوط الثاني، بينها فرصة انفرادية لجمال موسيالا ورأسية للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكنها لم تغير من نتيجة المباراة.

أفلت لايبزغ من هزيمة محققة أمام ضيفه فرايبورغ وتعادل معه بصعوبة

وفي باقي المباريات اكتسح آينتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين، وفاز بوخوم على ضيفه غرويتر فورت، وفولفسبورغ على ضيفه يونيون برلين، وتعادل لايبزغ مع فرايبورغ.

فعلى ملعب ريد بول أرينا، أفلت لايبزغ من هزيمة محققة أمام ضيفه فرايبورغ وتعادل معه بصعوبة بهدف لمثله. وتقدم فرايبورغ بهدف عن طريق ايرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 38 لكن انجيلينو خطف هدف التعادل للايبزغ في الوقت بدل الضائع. ورفع لايبزغ رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرايبورغ صاحب المركز الخامس.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، اكتسح انتراخت فرانكفورت ضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد هيرتا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر. وجاءت أهداف فرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف ولوكاس سيلفا ويسبر ليندستروم ورافاييل بوري في الدقائق 17 و48 و56 و63، وتكفل دافي سيلك بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا في الدقيقة 61.

وعلى ملعب رورستاديون، تقدم بوخوم بهدف عن طريق ماكسيم ليتش في الدقيقة 35 ثم تعادل فورت بهدف عكسي سجله أرميل بيلا كوتشاب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ثم سجل انطوني لوسيلا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71. الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر وظل فورت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة. وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، حسم فولفسبورغ فوزه على ضيفه يونيون برلين بهدف بنيران صديقة سجله تايوو اونيى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد يونيون عند 37 نقطة في المركز السابع.

ف.ي/خ.س (د ب ا، رويترز، ا ف ب)