بوندسليغا: بوخوم يلحق هزيمة تاريخية ببايرن ميونيخ

ألحق بوخوم، العائد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، لأول مرة منذ 2011، بضيفه بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب، خسارة تاريخية، بعدما دك شباكه بأربعة أهداف في الشوط الأول، ليخرج فائزاً 4-2 السبت (12 فبراير/ شباط 2022) ويثأر من خسارته بسباعية ذهاباً، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين.

ورغم هدفين من مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 9 والدقيقة 75، إلا أن شباك العملاق البافاري اهتزت أربع مرات في الشوط الأول، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1975، حيث تناوب على أهداف بوخوم الغاني كريستوفر أنتوي-أدجيج (14) والهولندي يورغن لوكاديا (37 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا (40) وغيريت هولتمان (44).

وفتحت هذه الهزيمة الباب أمام وصيف بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، لتقليص الفارق إلى 6 نقاط، في حال تمكن من الفوز على أونيون برلين غداً الأحد.

وكان بايرن يمني نفسه بالاستعداد لاستحقاقه الأوروبي بعد أربعة أيام أمام سالزبورغ النمساوي في ذهاب ثُمن نهائي مسابقة دوري أبطال أووربا، بفوز رابع توالياً في الدوري، إلا أن بوخوم ثأر من ضيفه وحال دون تكرار نتيجة الذهاب في المرحلة الخامسة.

وخاض بايرن اللقاء في غياب حارسه الدولي مانويل نوير عقب خضوعه لعملية جراحية، وليون غوريتسكا والكندي ألفونسو ديفيس والكرواتي يوسيب ستانيشيتش، إما للاصابة أو لأنهم في مرحلة التعافي، إضافة إلى جمال موسيالا لإصابته بفيروس كورونا.

خاض بايرن ميونيخ اللقاء مع بوخوم في غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابات أو التعافي منها

وأمام 8500 متفرج، استهل الضيف بايرن المباراة بتسجيله هدف السبق بعد تسع دقائق من صافرة البداية بفضل هدافه ليفاندوفسكي، إثر تمريرة من توماس مولر ومتابعة رأسية من الفرنسي كينغسلي كومان إلى الجهة اليسرى من المنطقة، روضها البولندي بقدمه اليسرى وسددها باليمنى في الشباك، ما أعاد إلى أذهان الجماهير السقوط الكبير لأصحاب الأرض في مباراة الذهاب.

غير أن رد بوخوم جاء سريعاً، بإدراكه التعادل عبر أنتوي-أدجيج بعد تمريرة من هولتمان، فراوغ نيكلاس زوله وسدد بالقدم اليسرى في شباك الحارس سفن أولريش بديل نوير (14)، في أول أهدافه في هذا الموسم من البوندسليغا.

ولم يكد بايرن يستفيق من صفعة التعادل حتى تلقى في غضون ثماني دقائق ثلاثة أهداف مباغتة، بدأها الهولندي لوكاديا من ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو (37)، ثم الكوستاريكي غامبوا بتسديدة من داخل المنطقة (40)، ليدون هولتمان اسمه على لائحة المسجلين بهدف ثالث بعدما مرر الكرة بين قدمي أوباميكانو وسدد بالقدم اليمنى على يسار الحارس (44).

واستهل مدرب بايرن، يوليان ناغلسمان، الشوط الثاني بإخراج أوباميكانو وإدخال مواطنه كورنتان توليسو بدلاً منه لسد الثغرات الدفاعية، ثم استبدل مولر بالمهاجم الكاميروني إريك تشوبو-موتينغ لتدعيم الهجوم، فسجل عبر ليفاندوفسكي نفسه الهدف الثاني بعد تشتيت كرة خاطىء برأس باتريك أوسترهاغن إلى يسار المنطقة، قابلها المهاجم الدولي بتسديدة مقصية بقدمه اليمنى في الزاوية المعاكسة (75)، رافعاً رصيده في صدارة الهدافين في "بوندسليغا" إلى 26 هدفاً، لكن دون أن يمنع الخسارة الرابعة عن فريقه.

استعاد بوروسيا مونشنغلادباخ نكهة الفوز بتسجيله ثلاثة أهدف في مرمى أوغسبورغ.

وعلى ملعب "بوروسيا بارك"، حسم بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه على ضيفه أوغسبورغ، بفضل الأهداف الثلاثة التي سجلها كواديو كونيه ويوناس هوفمان ورامي بن سبعيني في الدقائق 30 و46 و67. وتكفل إياجو أمارال بوردوشي وألفريد فينبوجاسون بتسجيل هدفي آوغسبورغ في الدقيقتين 55 و90.

ورفع غلادباخ رصيده بهذا الفوز إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد أوغسبورغ عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

أما على ملعب "كومرتسبانك أرينا"، فاز فولفسبورغ على مضيفه فرانكفورت بهدفين حملا توقيع ماكس كروزه من ضربة جزاء في الدقيقة 28، ودودي لوكيباكيو في الدقيقة 90. وبهذا الفوز، يرتفع رصيد فولفسبورغ إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب "رونهوف سبورت بارك"، قاد برانيمير هيرجوتا فريقه فورت للفوز على ضيفه هيرتا برلين، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة الأولى من المباراة، ثم عاد وسجل الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71. وتكفل لينوس غيشتر بالهدف الوحيد لهيرتا في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، أصبح رصيد فورت 13 نقطة في المركز الأخير، فيما بقي رصيد هيرتا عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأخيراً، على ملعب "شفارتسفالد شتاديون"، تعادل فرايبورغ مع ماينز بهدف لكل منهما، ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، مقابل 31 نقطة لماينز في المركز التاسع.

وتقدم ألكسندر هاك بهدف لماينز في الدقيقة 31، ثم تعادل نيلز بيترسن لفرايبورغ في الدقيقة 70.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)