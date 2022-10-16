بوندسليغا.. بوخوم يباغت المتصدر أونيون برلين بثنائية

حقق بوخوم متذيل الترتيب المفاجأة بعدما ألحق بأونيون برلين المتصدر هزيمته الثانية للموسم، وذلك بالفوز عليه 2-1 الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأسدى بوخوم بذلك خدمة كبيرة لبايرن ميونيخ حامل اللقبوالفائز السبت على مضيفه هوفنهايم 2-صفر، إذ بقي النادي البافاري على بعد نقطة فقط من يونيون برلين بعد تلقي الأخير هزيمة ثانية للموسم (الأولى كانت في المرحلة الثامنة أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2).

وأقر المدرب السويسري لأونيون برلين أورس فيشر لوكالة "سيد" الرياضية أن "بوخوم كان أفضل بكل بساطة. لم تكن لدينا الإجابات المناسبة"، فيما قال نظيره توماس ليتش إنه "شعر بمدى رغبة الفريق في الحصول على شيء ما من هذه المباراة" منذ اللحظات الأولى. وأضاف "لعبنا مباراة رائعة واستحقينا الفوز".

وفي اختتام مباريات الأسبوع الحادي عشر من البدوندسليغا، كان هرتا برلين أكثر توفيقاً من جاره يونيون بتحقيقه فوزه الأول في آخر ست مراحل، وجاء على حساب ضيفه الجريح شالكه في الوقت القاتل 2-1.

واكتفى شالكه بفوز يتيم في 11 مباراة خاضها في الدوري حتى الآن، ليقبع في ذيل الترتيب بست نقاط.

كأس ألمانيا: اختباران صعبان لبايرن ودورتموند

وعلى صعيد مسابقة كأس ألمانيا أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي للمسابقة عن اختبارين صعبين خارج الديار لبايرن ميونيخ، بطل الدوري في المواسم العشرة الماضية، ووصيفه بوروسيا دورتموند.

فرحة لاعبي بايرن ميونيخ بالفوز على منافسهم أوغسبورغ في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا

وبعدما اضطر الى تجاوز منافس من الدرجة الأولى في الدور السابق حيث فاز على أوغسبورغ 5-2 ليتخطى الدور الثاني للمرة الأولى في آخر ثلاثة مواسم، سيكون بايرن أمام اختبار ثانٍ ضد فريق من الـ"بوندسليغا" في مسعاه لإحراز اللقب للمرة الحادية والعشرين، وذلك بحلوله ضيفاً على ماينتس.

أما دورتموند، الفائز باللقب خمس مرات والذي تغلب في الدور الثاني على هانوفر من الدرجة الثانية 2-صفر، فسيحل بدوره ضيفاً على جاره بوخوم.

وأسفرت القرعة عن مواجهتين أخريين بين فرق من الدرجة الأولى، إذ يلتقي متصدر الدوري يونيون برلين مع ضيفه فولفسبورغ، فيما يلعب لايبزيغ حامل اللقب مع ضيفه هوفنهايم.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي شتوتغارت مع ضيفه بادربورن من الدرجة الثانية، نورمبرغ مع ضيفه دوسلدورف، فرايبورغ وصيف البطل مع ساندهاوزن، وأينتراخت فرانكفورت مع جاره دارمشتات الذي يتصدر حالياً ترتيب الدرجة الثانية.

وتقام مباريات هذا الدور في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المقبلين عوضاً عن كانون الأول/ديسمبر، وذلك بسبب التعديل الذي فرضته نهائيات مونديال قطر المقررة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

هـ.د/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)