 بوندسليغا: بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ للفوز على هوفنهايم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.08.2022

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رياضة

بوندسليغا: بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ للفوز على هوفنهايم

قلب فريق مونشنغلادباخ تأخره بهدف دون مقابل إلى فوز بثلاثة أهداف لواحد في مباراته الأولى في الموسم الجديد من البوندسليغا. وخطف الدولي الجزائري الأنظار بهدف أكروباتي قاد به فريقه للفوز في المباراة.

الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (وسط الصورة) يعتبر من الركائز الأساسية لفريق مونشنغلادباخ

الدولي الجزائري رامي بن سبعيني (وسط الصورة) يعتبر من الركائز الأساسية لفريق مونشنغلادباخ

سجّل الظهير الجزائري الدولي رامي بن سبعيني هدفًا أكروباتيًا جميلًا ساهم بالفوز الافتتاحي لبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هوفنهايم (3-1)، السبت (السادس من أغسطس/آب 2022) في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وبرغم طرد النمساوي شتيفان بوش لنيله إنذارين (19)، افتتح هوفنهايم، تاسع الموسم الماضي، التسجيل عبر الدنماركي روبرت سكوف (26). لكن مونشنغلادباخ، عاشر الموسم الماضي، عادل عبر بن سبعيني بكرة أكروباتية من حدود المنطقة الصغرى إثر ركنية، قبل الدخول إلى غرف الملابس (42).

وفي الشوط الثاني، ضمن الفرنسي ماركوس تورام (72) والسويسري نيكو الفيدي (79) الفوز لمونشنغلادباخ.

وفي ديربي العاصمة، استهل يونيون برلين مشواره في الموسم الجديد بفوز مثير (3-1) على ضيفه هيرتا برلين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

فعلى استاد "آندر آلتن فورستيري"، أنهى يونيون برلين الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله جوردان سيباتشيو في الدقيقة 32.

فرحة لاعبي يونيون برلين بالفوز على غريمه هيرتا برلين (06 أغسطس/آب 2022)

فرحة لاعبي يونيون برلين بالفوز على غريمه هيرتا برلين

وفي الشوط الثاني أضاف شيرالدو بيكر الهدف الثاني ليونيون برلين في الدقيقة 50، وبعدها بخمس دقائق أحرز روبن كنوخ الهدف الثالث. وتكفل دودي لوكيباكيو بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا برلين قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وفي باقي المباريات تعادل فيردر بريمن مع مضيفه فولفسبورغ (2-2)، كما لقن فرايبورغ مضيفه أوغسبورغ درسًا قاسيًا وفاز عليه (4-0).

وكان بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة افتتح الدوري الجمعة بفوز ساحق على مضيفه أينتراخت فرانكفورت (6-1)، سجل فيها هدفًا مهاجمه الجديد السنغالي ساديو مانيه الذي سيحاول تعويض رحيل هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

هـ.د/م.ع.ح (أ ف ب ، د ب أ)

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