بوندسليغا: بايرن يواصل نزيف النقاط وخسارة مذلة لدورتموند

أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتغارت 2 / 2 اليوم السبت (10 سبتمبر/ أيلول 2022) في المرحلة السادسة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزيغ صفر/ 3.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4/1 وفولفسبورغ على مضيفه انتراخت فرانكفورت بهدف دون رد فيما تعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدفين.

وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقتسم صدارة البوندسليغا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورغ الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ غدا الأحد.

وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات ويبقى الوحيد رفقة أونيون برلين وكولونيا (كولن)، وهي الفرق التي لم تتعرض لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل (17 عاما) بهدف لبايرن في الدقيقة 36 ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60 لكن شتوتغارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

تعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم أمام لايبزيغ

وعلى ملعب ريد بول أرينا، خاض لايبزيغ مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه، والذي واجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند، بعد أن رحل عن تدريبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدم المجري ويلي أوربان بهدف للايبزيغ في الدقيقة السادسة ثم أضاف المجري الأخر دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتكفل المالي أمادو هايدارا بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

واستعاد لايبزيغ اتزانه بعد خسارته على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر/ 4 في الجولة الماضية من البوندسليغا ثم سقوطه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 4 / 1 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)