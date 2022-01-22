بوندسليغا: بايرن يواصل صحوته بفوز مثير على لايبزيغ

قطع بايرن ميونيخ خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، بفوزه على ضيفه لايبزيغ 3-2 السبت (الخامس من فبراير/ شباط 2022)، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

كما اقتنص آينتراخت فرانكفورت فوزاً مثيراً من ملعب مضيفه شتوتغارت 3-2. وفي باقي المباريات، فاز ماينز على ضيفه هوفنهايم 2-صفر، وكولونيا على ضيفه فرايبورغ 1-صفر، وآوغسبورغ على ضيفه أونيون برلين 2-صفر، بينما تعادل أرمينيا بيلفيلد مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1.

وعلى ملعب "أليانز أرينا"، تقدم توماس مولر بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 12، لكن البرتغالي أندريه سيلفا أدرك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 27. وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن، ليعزز موقعه في صدارة هدافي البوندسليغا.

وفي الشوط الثاني، أدرك الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل للايبزيغ في الدقيقة 53، ولكن بعد خمس دقائق فقط استفاد بايرن من الهدف العكسي الذي أحرزه جوسكو غفارديول، لاعب لايبزيغ، بالخطأ في مرماه.

ورفع هذا الفوز رصيد بايرن إلى 52 نقطة، متفوقاً بتسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند، الذي يواجه ضيفه باير ليفركوزن غداً الأحد، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة في المركز السابع.

فوز مثير لآينتراخت فرانكفورت على شتوتغارت بتوقيع أجدين هروستيتش

أما على ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، تقدم إيفان نديكان بهدف لفرانكفورت في الدقيقة السابعة، ثم تعادل فالديمار أنتون لشتوتغارت في الدقيقة 42. وفي الشوط الثاني، أحرز أجدين هروستيتش ثاني أهداف فرانكفورت في الدقيقة 47، ليدرك ساسا كالادزيتش التعادل لشتوتغارت في الدقيقة 70. ولكن في الدقيقة 77، سجل هروستيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه. هذا الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 31 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد شتوتغارت عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب "أوبل أرينا"، حسم ماينز فوزه على هوفنهايم بهدفين في الدقائق الأخيرة عن طريق لي جاي سونج وموسى نياخات من ضربة جزاء في الدقيقتين 79 و83، ليرتفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر، بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم، صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب "إمبولس أرينا"، فاز آوغسبورغ على ضيفه أونيون برلين بهدفين حملا توقيع ميكائيل جريجوريتش وأندريه هان في الدقيقتين 16 و59. وبذلك، يرتفع رصيد آوغسبورغ إلى 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما توقف رصيد أونيون برلين عند 34 نقطة في المركز الرابع.

أما في ملعب "راين إينرجي شتاديون"، فاز كولونيا على ضيفه فرايبورغ بهدف حمل توقيع أنتوني موديست في الدقيقة 23، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، ويتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)