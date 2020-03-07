بوندسليغا- بايرن يهزم أوغسبورغ ويحكم قبضته على صدارة الدوري

قدم بايرن ميونيخ أداء متواضعا أمام أوغسبورغ في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الأحد (الثامن من مارس/آذار 2020) إذ سدد كرة واحدة فقط على مرمى أغسبورغ في الشوط الأول. وانتظر بايرن 53 دقيقة قبل أن يكسر صمود دفاع أوغسبورغ الملتزم عندما أرسل جيروم بواتنغ تمريرة مذهلة خلف دفاع الفريق الضيف إلى توماس مولر الذي سددها مباشرة في الشباك.

وكان بإمكن بايرن، الذي ارتدى لاعبوه نسخا من أول قميص في تاريخ النادي قبل 120 عاما أن يضيف هدفا واحدا على الأقل في الشوط الثاني، إذ أنقذ أندرياس لوته حارس أوغسبورغ العديد من الفرص من فيليب كوتينيو وسيرج غنابري.

وأهدر أوغسبورغ أفضل فرصة له قرب النهاية عندما سدد فلوريان نيدرليخنر كرة من مدى قريب أنقذها مانويل نوير ببراعة قبل أن يطيح ألفريد فينبوغاسون بضربة رأس خارج المرمى في الدقيقة 81. وحسم ليون غوريتسكا فوز بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تبادل تمرير الكرة مع غنابري.

ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة متقدما بأربع نقاط على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ أمس السبت.

كورونا لن يوقف البوندسليغا

في غضون ذلك أعلنت رابطة الدوري الألماني اعتزامها إكمال مسابقة الدوري في الدرجة الأولى والثانية وفقا لجدولها المحدد حتى منتصف آيار/مايو المقبل، وذلك على الرغم من وباء فيروس كورونا المستجد. وقال شتيفان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان اليوم الأحد إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للرابطة والأندية أن تضمن بها سلامة الجدول الزمني للموسم التالي.

وأضاف زايفرت أنه يجب تحديد الأندية الصاعدة والهابطة والأندية التي ستشارك في مسابقات دولية في الدرجتين، وأشار إلى أن الأندية ستواصل مشاوراتها المكثفة مع السلطات المختصة فيما يتعلق بسير المباريات.

وكان ينس شبان، وزير الصحة الألماني قد نصح في وقت سابق من اليوم بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يرى أن مثل هذه الفعاليات لا تزال تحدث على نحو متردد للغاية، وقال: "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة، يتعين علينا تغيير ذلك سريعا".

ومن الممكن أن ينطبق هذا الإلغاء على مباريات في أكبر المسابقات في كرة القدم وكرة اليد والهوكي والسلة والطائرة. وكانت رابطة الدوري قد أعلنت أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع أزمة مع

الأندية.

م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)