بوندسليغا- بايرن يهزم أوغسبورغ ويحكم قبضته على صدارة الدوري

قدم بايرن ميونيخ أداء متواضعا أمام أوغسبورغ في المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) اليوم الأحد (الثامن من مارس/آذار 2020) إذ سدد كرة واحدة فقط على مرمى أغسبورغ في الشوط الأول. وانتظر بايرن 53 دقيقة قبل أن يكسر صمود دفاع أوغسبورغ الملتزم عندما أرسل جيروم بواتنغ تمريرة مذهلة خلف دفاع الفريق الضيف إلى توماس مولر الذي سددها مباشرة في الشباك.
وكان بإمكن بايرن، الذي ارتدى لاعبوه نسخا من أول قميص في تاريخ النادي قبل 120 عاما أن يضيف هدفا واحدا على الأقل في الشوط الثاني، إذ أنقذ أندرياس لوته حارس أوغسبورغ العديد من الفرص من فيليب كوتينيو وسيرج غنابري.
وأهدر أوغسبورغ أفضل فرصة له قرب النهاية عندما سدد فلوريان نيدرليخنر كرة من مدى قريب أنقذها مانويل نوير ببراعة قبل أن يطيح ألفريد فينبوغاسون بضربة رأس خارج المرمى في الدقيقة 81. وحسم ليون غوريتسكا فوز بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تبادل تمرير الكرة مع غنابري.
ورفع بايرن رصيده إلى 55 نقطة متقدما بأربع نقاط على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ أمس السبت.
كورونا لن يوقف البوندسليغا
في غضون ذلك أعلنت رابطة الدوري الألماني اعتزامها إكمال مسابقة الدوري في الدرجة الأولى والثانية وفقا لجدولها المحدد حتى منتصف آيار/مايو المقبل، وذلك على الرغم من وباء فيروس كورونا المستجد. وقال شتيفان زايفرت، الرئيس التنفيذي للرابطة في بيان اليوم الأحد إن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للرابطة والأندية أن تضمن بها سلامة الجدول الزمني للموسم التالي.
وأضاف زايفرت أنه يجب تحديد الأندية الصاعدة والهابطة والأندية التي ستشارك في مسابقات دولية في الدرجتين، وأشار إلى أن الأندية ستواصل مشاوراتها المكثفة مع السلطات المختصة فيما يتعلق بسير المباريات.
وكان ينس شبان، وزير الصحة الألماني قد نصح في وقت سابق من اليوم بإلغاء أية فعاليات يزيد عدد المشاركين بها على ألف شخص في الوقت الحاضر، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكر الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي أنه يرى أن مثل هذه الفعاليات لا تزال تحدث على نحو متردد للغاية، وقال: "في ظل التطور الديناميكي للأيام الأخيرة، يتعين علينا تغيير ذلك سريعا".
ومن الممكن أن ينطبق هذا الإلغاء على مباريات في أكبر المسابقات في كرة القدم وكرة اليد والهوكي والسلة والطائرة. وكانت رابطة الدوري قد أعلنت أنها ستحدد موعدا لعقد اجتماع أزمة مع
الأندية.
م.أ.م/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش