بوندسليغا: بايرن يهدر أولى نقاطه ودورتموند يستعيد توازنه

أهدر بايرن ميونيخ بطل السنوات العشر الأخيرة، أولى نقاطه في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم باكتفائه بالتعادل على أرضه مع بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 السبت (27 أغسطس/آب 2022) في المرحلة الرابعة. وبقي الفريق البافاري متصدرا برصيد 10 نقاط لكن بفارق الأهداف عن أونيون برلين الذي عاد بفوز كاسح من أرض شالكه 6-1.

على ملعب "اليانز ارينا"، سيطر بايرن على مجريات اللعب بالكامل من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية لكنه اصطدم بحارس متألق هو السويسري الدولي يان زومر الذي أنقذ 19 محاولة حقيقية لبايرن، ليمنعه بالتالي من مواصلة سجله المثالي منذ مطلع الموسم الحالي بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات تواليا وبفارق أهداف مرتفع جدا.

وبعد سلسلة محاولات من الفريق البافاري في الشوط الأول وإلغاء هدف لمهاجمه الجديد السنغالي ساديو ماني (34)، نجح المهاجم الفرنسي ماركوس تورام في افتتاح التسجيل مستغلا خطأ لمواطنه دايو اوباميكانو لينفرد بالحارس مانويل نوير ويسجل في شباكه قبل دقيقتين من نهاية هذا الشوط، وذلك خلافا لمجريات اللعب وفي أول فرصة حقيقية لفريقه.

وكان سيناريو الشوط الثاني مماثلا للأول لأن زومر تصدى لكل محاولات بايرن الواحدة تلو الأخرى إلى أن تمكن الجناح لوروا سانيه من إدراك التعادل إثر كرة متقنة من المهاجم الشاب جمال موسيالا الذي شارك منتصف الشوط الثاني (82).

ورمى بايرن بكل ثقله وزج مدربه الشاب يوليان ناغلسمان بمدافعه الهولندي الجديد ماتياس دي ليخت وأشركه في مركز قلب الهجوم في ربع الساعة الأخير لكن من دون طائل.

يذكر أن بايرن ميونيخ فشل في التغلب على مونشنغلادباخ الموسم الماضي في الدوري ذهابا وإيابا (خسارة وتعادل)، كما خسر أمامه في مسابقة الكأس بخماسية نظيفة.

الفرنسي أنتوني موديست يسجل هدف دورتموند الوحيد بكرة رأسية

واستعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي تلقاها الأسبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج ملعبه على هرتا برلين 1-صفر. ورفع دورتموند رصيده الى 9 نقاط من 4 مباريات. وكان دورتموند، أحد المرشحين لمنافسة بايرن ميونيخ على اللقب الى جانب لايبزيغ وباير ليفركوزن، تقدم على ضيفه بريمن 2-صفر حتى الدقيقة 89، قبل أن يقلب الأخير الطاولة عليه بتسجيله ثلاثة أهداف ويخرج فائزا.

سجل هدف دورتموند الوحيد مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست بكرة رأسية في الدقيقة 32 وهو الأول له في صفوف فريقه الجديد منذ انتقاله إليه خلال الشهر الحالي.

وقرر دورتموند التعاقد مع موديست بسبب خضوع مهاجمه العاجي سيباستيان هالر لجراحة بسبب إصابته بورم خبيث في خصيته وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان بإمكان دورتموند الخروج بغلة أوفر من الأهداف لولا تألق حارس مرما هرتا برلين الدنماركي أوليفر كريستنسن لدى تصديه لمحاولات ماركو رويس (15) والبرتغالي رافايل غيريرو (20) وأخرى لموديست أيضا (25).

عاد أونيون برلين بفوز كاسح من أرض شالكه 6-1

وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 6-1. وتناوب على تسجيل أهداف الفائز النروجي مورتن ثورسبي (6) والهولندي شيرالدو بيكر (36 و46) ويانيك هابرر (45+3) وزفن ميشال (87 و90)، فيما كان هدف شالكه الوحيد لماريوس بوتلر (31 من ركلة جزاء).

وحقق لايبزيغ أول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على فولفسبورغ بهدفين نظيفين. افتتح له مهاجمه الفرنسي الدولي كريستوف نكونكو الذي اختير أفضل لاعب في الدوري الألماني الموسم الماضي، التسجيل مبكرا من ركلة جزاء (5). ثم حسم اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الأخيرة، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم.

وحقق باير يلفركوزن فوزا عريضا هو الأول له هذا الموسم، وجاء على مضيفه ماينز بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيسوس والهولندي جيريمي فريمبونغ (39 و41). لكن الفائز أنهى المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد الأكوادوري بييرو هينكابي والهولندي ميتشل باكر في الدقيقتين 77 و90+4.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)