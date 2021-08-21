بوندسليغا- بايرن ينجو من فخ التعادل مع كولونيا.. وهوفنهايم يسقط فيه

اقتنص بايرن ميونخ انتصاره الأول في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، عقب فوزه المثير 3/2 على ضيفه كولونيا اليوم الأحد (22 آب/أغسطس) في المرحلة الثانية للمسابقة.



وارتفع رصيد بايرن، المنتشي بتتويجه بطلا لكأس السوبر الألماني عقب فوزه 3/1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي، إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد كولونيا، الذي تغلب 3/1 على هيرتا برلين في المرحلة الأولى، عند ثلاث نقاط. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 50، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وسبق لليفاندوفسكي تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال تعادله 1/1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ببوندسليغا، قبل أن يحرز هدفين في لقاء السوبر ضد فريقه السابق دورتموند. وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 59، لكن كولونيا استغل التراجع النسبي في أداء أصحاب الأرض، ليحرز هدفين حملا توقيع أنطوني موديست، ومارك أوث في الدقيقتين 60 و62 على الترتيب، ليتعادل الفريقان 2/2. ولم يهنأ كولونيا بتعادله طويلاً، بعدما أعاد غنابري التقدم لبايرن مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للفريق البافاري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.



وقبل بداية المباراة، نعى بايرن ميونخ نجمه الراحل غيرد مولر. وتحدث أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن، إلى حشد محدود من الجماهير، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قوامه حوالي 20 ألف شخص في ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.

لاعبو بايرن ينعون نجم الفريق الراحل غيرد مولر

وقال هونيس: "عزيزي غيرد، أقف هنا نيابة عن كل أولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية وتشرفوا بلعب كرة القدم معك أو لاحقاً من خلال تدريبك لهم"، وأضاف: "لن ننساك أبداً يا غيرد".

وعقب ذلك، قوبلت صورة لمولر على الشاشة الكبيرة في الملعب بعاصفة من التصفيق من جانب الجماهير المتواجدة في المدرجات، التي حملت لافتات تشير لنجم بايرن الأسطوري، فيما ارتدى اللاعبون شارات سوداء.

تعادل مثير



وفي مباراة أخرى اليوم في إطار المرحلة الثانية للبوندسليغا، خيم التعادل الإيجابي 2/2 على لقاء هوفنهايم مع ضيفه أونيون برلين. وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 4 نقاط، عقب فوزه 4/صفر في الجولة الافتتاحية على أوغسبورغ، فيما بات في جعبة أونيون برلين نقطتين، بعدما سبق أن تعادل 1/1 مع بايرليفكوزن في المرحلة الأولى للمسابقة.

شهدت المباراة بين هوفنهايم وأونيون برلين تعادلاً مثيراً

واتسم الشوط الأول بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر أونيون برلين بالتسجيل عن طريق نيكو غيسلمان في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما أدرك هوفنهايم التعادل عبر لاعبه النيجيري كيفين أكبوغوما في الدقيقة 14. واستغل هوفنهايم قوة الدفع التي حصل عليها بعد تعادله سريعاً، ليضيف الدنماركي جاكوب برون لارسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز النيجيري تايوو أونيي هدف التعادل لأونيون برلين في الدقيقة 47، ليبحث الفريقان خلال الوقت المتبقي من اللقاء عن هدف الفوز ولكن دون جدوى، ليكتفيا بحصد نقطة وحيدة. وأنهى أونيون برلين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مارفين فرايدريتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على الإنذار الثاني.



م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)