بوندسليغا- بايرن ينجو من فخ التعادل مع كولونيا.. وهوفنهايم يسقط فيه

اقتنص بايرن ميونخ انتصاره الأول في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، عقب فوزه المثير 3/2 على ضيفه كولونيا اليوم الأحد (22 آب/أغسطس) في المرحلة الثانية للمسابقة.
وارتفع رصيد بايرن، المنتشي بتتويجه بطلا لكأس السوبر الألماني عقب فوزه 3/1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند يوم الثلاثاء الماضي، إلى أربع نقاط، في حين تجمد رصيد كولونيا، الذي تغلب 3/1 على هيرتا برلين في المرحلة الأولى، عند ثلاث نقاط. وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.
وفي الشوط الثاني، بادر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 50، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.
وسبق لليفاندوفسكي تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال تعادله 1/1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ببوندسليغا، قبل أن يحرز هدفين في لقاء السوبر ضد فريقه السابق دورتموند. وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 59، لكن كولونيا استغل التراجع النسبي في أداء أصحاب الأرض، ليحرز هدفين حملا توقيع أنطوني موديست، ومارك أوث في الدقيقتين 60 و62 على الترتيب، ليتعادل الفريقان 2/2. ولم يهنأ كولونيا بتعادله طويلاً، بعدما أعاد غنابري التقدم لبايرن مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للفريق البافاري وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 71، لينصب نفسه بطلاً للقاء دون منازع.
وقبل بداية المباراة، نعى بايرن ميونخ نجمه الراحل غيرد مولر. وتحدث أولي هونيس، الرئيس الفخري لبايرن، إلى حشد محدود من الجماهير، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قوامه حوالي 20 ألف شخص في ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.
لاعبو بايرن ينعون نجم الفريق الراحل غيرد مولر
وقال هونيس: "عزيزي غيرد، أقف هنا نيابة عن كل أولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية وتشرفوا بلعب كرة القدم معك أو لاحقاً من خلال تدريبك لهم"، وأضاف: "لن ننساك أبداً يا غيرد".
وعقب ذلك، قوبلت صورة لمولر على الشاشة الكبيرة في الملعب بعاصفة من التصفيق من جانب الجماهير المتواجدة في المدرجات، التي حملت لافتات تشير لنجم بايرن الأسطوري، فيما ارتدى اللاعبون شارات سوداء.
تعادل مثير
وفي مباراة أخرى اليوم في إطار المرحلة الثانية للبوندسليغا، خيم التعادل الإيجابي 2/2 على لقاء هوفنهايم مع ضيفه أونيون برلين. وارتفع رصيد هوفنهايم إلى 4 نقاط، عقب فوزه 4/صفر في الجولة الافتتاحية على أوغسبورغ، فيما بات في جعبة أونيون برلين نقطتين، بعدما سبق أن تعادل 1/1 مع بايرليفكوزن في المرحلة الأولى للمسابقة.
شهدت المباراة بين هوفنهايم وأونيون برلين تعادلاً مثيراً
واتسم الشوط الأول بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث بادر أونيون برلين بالتسجيل عن طريق نيكو غيسلمان في الدقيقة العاشرة، لكن سرعان ما أدرك هوفنهايم التعادل عبر لاعبه النيجيري كيفين أكبوغوما في الدقيقة 14. واستغل هوفنهايم قوة الدفع التي حصل عليها بعد تعادله سريعاً، ليضيف الدنماركي جاكوب برون لارسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 30.
وتواصلت الإثارة خلال الشوط الثاني، بعدما أحرز النيجيري تايوو أونيي هدف التعادل لأونيون برلين في الدقيقة 47، ليبحث الفريقان خلال الوقت المتبقي من اللقاء عن هدف الفوز ولكن دون جدوى، ليكتفيا بحصد نقطة وحيدة. وأنهى أونيون برلين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه مارفين فرايدريتش في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بعد حصوله على الإنذار الثاني.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع