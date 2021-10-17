بوندسليغا- بايرن ينتفض ويعزز صدارته ودورتموند يواصل ملاحقته

استعاد فريق بايرن ميونيخ اتزانه في الدوري الألماني لكرة القدم وتغلب على مضيفه يونيون برلين 5/2 اليوم السبت (30 تشرين الأول/أكتوبر 2021) في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في حين واصل بوروسيا دورتموند مطاردته لبايرن على الصدارة من خلال فوزه على ضيفه كولونيا 2/صفر.



وعلى ملعب "آندر آلتن فورستيري"، نجح بايرن ميونخ في تجاوزه هزيمته الكارثية أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف دون رد في الدور الثاني لكأس ألمانيا، وفاز على يونيون برلين عن جدارة واستحقاق.

وتقمص القناص البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة في مباراة اليوم بتسجيله هدفين في الدقيقتين 15 و23 وجاء هدفه الأول من ضربة جزاء. وأضاف ليروي ساني وكينغسلي كومان الهدفين الثالث والرابع للنادي البافاري في الدقيقتين 35 و61 وتكفل توماس مولر بالهدف الخامس في الدقيقة 79. وسجل نيكو غييسلمين وجوليان رايرسون هدفي يونيون برلين في الدقيقتين 43 و65.

وبهذا الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند 16 نقطة في المركز السادس ورصيد كولن عند 13 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، حسم دورتموند فوزه على كولونيا بهدفي تورغان هازارد وستيفن تيغيس في الدقيقتين 40 و64.

وخاض دورتموند اللقاء من دون مهاجمه الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الذي سيبتعد عن الملاعب "لعدة أسابيع" بحسب تصريح مدربه ماركو روزه للتعافي من إصابة في وركه.

وفي مباراة أخرى، استهل فريق فولفسبورغ مشواره تحت قيادة مدربه الجديد فلوريان كوفلت بالفوز على مضيفه باير ليفركوزن 2/صفر. وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه أرمينيا بيليفيد 2/1 وفرايبورغ على ضيفه غرويتر فورت 3/1.

م.ع.ح/ع.أ.ج (د ب أ ، أ ف ب)