 بوندسليغا: بايرن يلتهم بوخوم وليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.09.2021

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يلتهم بوخوم وليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام

دك بايرن ميونييخ حامل لقب الدوري شباك ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة واعتلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم موقتا ضمن المرحلة الخامسة على ملعب الأول "أليانز أرينا".

ليفاندوفسكي يسجل في مرمى بوخوم في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني

بات النجم ليفاندوفسكي اول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجّل في 13 مباراة متتالية على ملعب فريقه.

انفرد فريق بايرن ميونيخ مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه بوخوم 7 /صفر اليوم السبت (18 أيلول/سبتمبر 2021) في المرحلة الخامسة من البوندسليغا.

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فيما فرّط فريق أينتراخت فرانكفورت بفوزه الأول، تمكن مونشنغلادباخ من تحقيق ذلك بقيادة مدربه الجديد أدي هوتر، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما حقق فريق هيرتا برلين فوزه الأول أيضا.

واصل فولسفسبورغ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم "بونسليغا" في المرحلة الرابعة، يتبعه بايرن ميونخ بطل الموسم السابق، الذي تغلب على لايبزيغ بنتيجة قاسية. كما قادت ثنائية هالاند دورتموند لحسم قمته مع باير ليفركوزن.

وفي مباريات أخرى فاز أوغسبورغ على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 / صفر وتعادل أرمينيا بيلفيلد سلبيا مع ضيفه هوفنهايم كما تعادل ماينز مع فرايبورغ بدون أهداف.

ورفع بايرن رصيده إلى 13 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على فولفسبورغ الوصيف والذي يلاقي اينتراخت فرانكفورت غدا الأحد.

وجاء فوز بايرن بعد أربعة أيام فقط من انتصاره المثير على مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف دون رد ضمن المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح ليروي ساني التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 17 وبعد عشر دقائق فقط أضاف يوزوا كيميش الهدف الثاني ثم تبعه سيرج غنابري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32 ثم استفاد بايرن من هدف عكسي سجله فاسيليوس لامبروبولوس لاعب بوخوم بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أحرز القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الخامس في الدقيقة 61 ثم سجل كيميش الهدف الثاني له والسادس لبايرن في الدقيقة 65 وتبعه إيريك ماكسيم شوبو موتينغ بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 81.

وألغى الحكم هدفا سجله توماس مولر لبايرن قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وبات النجم ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجّل في 13 مباراة متتالية على ملعب فريقه، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين متفوقًا على النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

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    الكاتب: علاء جمعة