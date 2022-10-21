بوندسليغا: بايرن يقلص الفارق مع المتصدر ودورتموند يفوز بخماسية

قلّص بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية الفارق مع المتصدر أونيون برلينإلى نقطة بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-صفر السبت (22 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة التي شهدت عودة بوروسيا دورتموند إلى الانتصارات باكتساحه ضيفه شتوتغارت 5-صفر. وخاض بايرن اللقاء متسلحاً بعدم خسارته سوى مرة واحدة في مختلف المسابقات، كانت في الـ "بوندسليغا" في 17 أيلول/سبتمبر في أوغسبورغ صفر-1 (المرحلة 7).
وقرر يوليان ناغلمسان مدرب بايرن العائد إلى معقل بداياته التدريبية، الزج بالفرنسي كينغسلي كومان إلى التشكيلة الأساسية ووضع السنغالي ساديو مانيه على مقاعد البدلاء. كما غاب الفرنسي لوكاس هرنانديز والحارس مانويل نوير للإصابة، إضافة إلى توماس مولر بعد اصابته بفيروس كورونا.
هيمن النادي البافاري على الشوط الأول، ومن أول ركلة ركنية افتتح التسجيل عبر جمال موسيالا مستفيداً من تحويل الكرة برأس ليون غوريتسكا، فسيطر عليها بصدره وسددها بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوليفر بومان (17)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتنيغ اثر عرضية من سيرج غنابري (37)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والثالث له في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات. في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، استهل ناغلمسان تبديلاته بإخراجه كومان وإدخال مانيه بدلاً منه الذي لم يتمكن من هز الشباك برغم عدة محاولات.
ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني منتظراً خدمة جليلة من بوخوم الذي يستقبل أونيون برلين المتصدر الأحد. وهو الفوز الثاني توالياً لبايرن في "بوندسليغا" والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري. كما استعد العملاق البافاري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن بايرن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).
اللاعب الانكليزي جود بيلينغهام يحتفل بهدفه لصالح دورتموند في مرمى شتوتغارت
دورتموند يكتسح شتوتغارت بخماسية نظيفة
وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، أكرم بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه شتوتغارت بفوزه عليه بخماسية نظيفة. وحسم دورتموند اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الانكليزي جود بيلينغهام (2) ونيكلاس سولي (13) والأميركي جيوفاني رينا (44)، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الشوط الثاني (53)، ليختتم ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو المهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (72).
وعاد دورتموند الذي ما زال يفتقد لجهود ماركو رويس المصاب إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في المباريات الثلاث الماضية، إذ تعادل مع بايرن 2-2 وخسر أمام كولن 2-3 وأونيون برلين صفر-2، علماً أن النادي "الأصفر والأسود" حقق سلسلة من 3 مباريات من دون فوز في الدوري للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وينتظر دورتموند مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن سعيه لتأمين بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بمواجهة ضيفه متصدر المجموعة السابعة. وتقدم دورتموند بهذا الفوز للمركز الرابع مع 19 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن فرايبورغ الثالث الفائز على فيردر بريمن المنقوص 2-صفر.
فرايبورغ يفوز بثنائية نظيفة ضد فيردر بريمن
وعلى ملعب "أوروبا-بارك شتايدون"، عانى فرايبورغ من افتتاح التسجيل بالرغم من النقص العددي لضيفه بريمن بعد طرد ماركو فريدل، فانتظر حتى الدقيقة 56 لتسجيل هدف السبق عبر المدافع لوكاس كويبلر. وضاعف رجال المدرب كريستيان شتراي النتيجة بفضل الإيطالي فيتشينزو غري (80 من ركلة جزاء)، ليعودوا إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية.
تعادل ليفركوزن وفولفسبورغ
وتابع باير ليفركوزن هدر النقاط تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو بتعادله على ملعبه أمام فولفسبورغ 2-2. أهدر الفرنسي موسى ديابي مهاجم ليفركوزن ركلة جزاء بعد 11 دقيقة فقط عندما سدد كرة بعيدة عن المرمى، ليفشل في هذا الامتحان على الرغم من حصوله على ست ركلات جزاء في 11 مباراة هذا الموسم.
وعوّض ديابي اخفاقه بافتتاحه التسجيل (17)، قبل أن تستقبل شباك فريقه هدفاً عن طريق الخطأ من لاعب خط الوسط الألماني روبرت أندريتش. واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد ليفركوزن نفذها ماكس أرنولد بنجاح (54)، ليعادل أصحاب الأرض بفضل الهولندي الشاب جيريمي فريمبونغ (75). ويحتل ليفركوزن المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من فوزين فقط في 11 مباراة.
تعادل لايبزيغ وأوغسبورغ
وفي أوغسبورغ، قلب لايبزيغ تأخره بثلاثية نظيفة أمام مضيفه ليخرج متعادلاً 3-3. واستفاد لايبزيغ من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ الذي لعب منذ الدقيقة 65 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي أمارال بوردوشي.
تقدم أوغسبورغ بفضل ميرغيم بيريشا (34 من ركلة جزاء) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (51) والسويسري روبن فارغاس (64)، قبل أن يسجل لايبزيغ ثلاثة أهداف في 18 دقيقة تناوب عليها البرتغالي أندريه سيلفا (72) والفرنسي كريستوفر نكونكو (89) والإسباني هوجو نوفوا (90)، وذلك قبل مواجهة الثلاثاء الحاسمة على أرضه مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.
ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب)
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ
فريق بايرن ميونيخ نجح في تحقيق صفقة مربحة بضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول إلى صفوفه. ودفع بايرن ميونيخ حوالي 40 مليون يورو بما فيها الإضافات للحصول على خدمات هذا اللاعب الذي من شأنه تعويض روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت
أحد أبطال العالم يعود إلى البوندسليغا، إنه ماريو غوتسه هداف نهائي مونديال 2014 ضد الأرجنتين. فبعد عامين في صفوف أيندهوفن الهولندي ينضم اللاعب البالغ من العمر 30 سنة إلى فريق أينتراخت فرانكفورت. ومبلغ انتقال المهاجم يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين يورو
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
إيرلينغ هالاند يودع دورتموند
يغادر النرويجي فريق بوروسيا دورتموند مقابل مبلغ 75 مليون يورو إلى مانشيستر سيتي الانجليزي. وحصيلته مبهرة بحيث أنه أحرز 85 هدفا في 88 مباراة. واللقب الوحيد في ألوان دورتموند هو كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 2021. ومن المنتظر أن تكون حصيلته من الأهداف لصالح مانشيستر سيتي أكبر.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند
كتعويض لخدمات هالاند يأتي من أياكس أمستردام سيباستيان هالير إلى بوروسيا دورتموند. ولاعب منتخب ساحل العاج يعرف البوندسليغا من قبل حيث لعب في صفوف أينتراخت فرانكفورت عندما أحرز نجاحات من 2017 حتى 2019 برفقة لوكا يوفيتش وأنتي ريبيتش. وتبلغ قيمة صفقة انتقال هذا اللاعب 36 مليون يورو. وفي الدوري الهولندي أحرز هالير في مع أياكس 21 هدفا في 31 مبارة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند
هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا
خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند
بالاشتراك مع زوله سيشكل نيكو شلوتربيك ثنائيا قويا في خط دفاع دورتموند، إذ فرض لاعب فرايبورغ السابق، الذي تصل كلفة انتقاله إلى نحو 20 مليون يورو، نفسه ضد منافسيه وعلى رأسهم اللاعب هوميلس. ويتطلع هذا اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى تحقيق "أقصى النجاحات" ويقول إنه يريد تحدي بايرن ميونيخ.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ
مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام
إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن
المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت
مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ
المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه
حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟
لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!