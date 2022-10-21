 بوندسليغا: بايرن يقلص الفارق مع المتصدر ودورتموند يفوز بخماسية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.10.2022

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يقلص الفارق مع المتصدر ودورتموند يفوز بخماسية

نجح بايرن ميونيخ بطل الدوري في المواسم العشرة الماضية في العودة على المنافسة على صدارة الدوري بعد فوزه على مضيفه هوفنهايم 2-صفر، فيما اكتسح دورتموند ضيفه شتوتغارت 5-صفر.

بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

قلّص بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الماضية الفارق مع المتصدر أونيون برلينإلى نقطة بفوزه على مضيفه هوفنهايم 2-صفر السبت (22 أكتوبر/تشرين الأول 2022)، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة التي شهدت عودة بوروسيا دورتموند إلى الانتصارات باكتساحه ضيفه شتوتغارت 5-صفر. وخاض بايرن اللقاء متسلحاً بعدم خسارته سوى مرة واحدة في مختلف المسابقات، كانت في الـ "بوندسليغا" في 17 أيلول/سبتمبر في أوغسبورغ صفر-1 (المرحلة 7).

وقرر يوليان ناغلمسان مدرب بايرن العائد إلى معقل بداياته التدريبية، الزج بالفرنسي كينغسلي كومان إلى التشكيلة الأساسية ووضع السنغالي ساديو مانيه على مقاعد البدلاء. كما غاب الفرنسي لوكاس هرنانديز والحارس مانويل نوير للإصابة، إضافة إلى توماس مولر بعد اصابته بفيروس كورونا.

هيمن النادي البافاري على الشوط الأول، ومن أول ركلة ركنية افتتح التسجيل عبر جمال موسيالا مستفيداً من تحويل الكرة برأس ليون غوريتسكا، فسيطر عليها بصدره وسددها بقدمه اليمنى في شباك الحارس أوليفر بومان (17)، قبل أن يضاعف النتيجة بفضل مهاجمه الكاميروني إريك تشوبو-موتنيغ اثر عرضية من سيرج غنابري (37)، في ثاني أهدافه في الدوري هذا الموسم والثالث له في مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات.  في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، استهل ناغلمسان تبديلاته بإخراجه كومان وإدخال مانيه بدلاً منه الذي لم يتمكن من هز الشباك برغم عدة محاولات.

ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني منتظراً خدمة جليلة من بوخوم الذي يستقبل أونيون برلين المتصدر الأحد. وهو الفوز الثاني توالياً لبايرن في "بوندسليغا" والرابع توالياً في مختلف المسابقات منذ تعادله أمام دورتموند 2-2 في المرحلة التاسعة من الدوري. كما استعد العملاق البافاري بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المنتظر أمام مضيفه برشلونة الاسباني الاربعاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن بايرن ضمن تأهله إلى ثمن النهائي بتصدره مجموعته الثالثة بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

اللاعب الانكليزي جود بيلينغهام يحتفل بهدفه لصالح دورتموند في مرمى شتوتغارت

اللاعب الانكليزي جود بيلينغهام يحتفل بهدفه لصالح دورتموند في مرمى شتوتغارت

دورتموند يكتسح شتوتغارت بخماسية نظيفة

وعلى ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، أكرم بوروسيا دورتموند وفادة ضيفه شتوتغارت بفوزه عليه بخماسية نظيفة. وحسم دورتموند اللقاء لصالحه في الشوط الأوّل بتسجيله ثلاثة أهداف عبر الانكليزي جود بيلينغهام (2) ونيكلاس سولي (13) والأميركي جيوفاني رينا (44)، قبل أن يضيف بيلينغهام الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه في الشوط الثاني (53)، ليختتم ابن الـ 17 عاماً يوسوفا موكوكو المهرجان التهديفي بتسجيله الخامس (72).

وعاد دورتموند الذي ما زال يفتقد لجهود ماركو رويس المصاب إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في المباريات الثلاث الماضية، إذ تعادل مع بايرن 2-2 وخسر أمام كولن 2-3 وأونيون برلين صفر-2، علماً أن النادي "الأصفر والأسود" حقق سلسلة من 3 مباريات من دون فوز في الدوري للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2021.

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وينتظر دورتموند مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الانكليزي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ضمن سعيه لتأمين بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي بمواجهة ضيفه متصدر المجموعة السابعة. وتقدم دورتموند بهذا الفوز للمركز الرابع مع 19 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن فرايبورغ الثالث الفائز على فيردر بريمن المنقوص 2-صفر.

فرايبورغ يفوز بثنائية نظيفة ضد فيردر بريمن

وعلى ملعب "أوروبا-بارك شتايدون"، عانى فرايبورغ من افتتاح التسجيل بالرغم من النقص العددي لضيفه بريمن بعد طرد ماركو فريدل، فانتظر حتى الدقيقة 56 لتسجيل هدف السبق عبر المدافع لوكاس كويبلر.  وضاعف رجال المدرب كريستيان شتراي النتيجة بفضل الإيطالي فيتشينزو غري (80 من ركلة جزاء)، ليعودوا إلى سكة الانتصارات بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ بخماسية نظيفة في المرحلة الماضية.

تعادل ليفركوزن وفولفسبورغ

وتابع باير ليفركوزن هدر النقاط تحت قيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو بتعادله على ملعبه أمام فولفسبورغ 2-2. أهدر الفرنسي موسى ديابي مهاجم ليفركوزن ركلة جزاء بعد 11 دقيقة فقط عندما سدد كرة بعيدة عن المرمى، ليفشل في هذا الامتحان على الرغم من حصوله على ست ركلات جزاء في 11 مباراة هذا الموسم.

وعوّض ديابي اخفاقه بافتتاحه التسجيل (17)، قبل أن تستقبل شباك فريقه هدفاً عن طريق الخطأ من لاعب خط الوسط الألماني روبرت أندريتش. واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد ليفركوزن نفذها ماكس أرنولد بنجاح (54)، ليعادل أصحاب الأرض بفضل الهولندي الشاب جيريمي فريمبونغ (75). ويحتل ليفركوزن المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من فوزين فقط في 11 مباراة.

تعادل لايبزيغ وأوغسبورغ

وفي أوغسبورغ، قلب لايبزيغ تأخره بثلاثية نظيفة أمام مضيفه ليخرج متعادلاً 3-3. واستفاد لايبزيغ من النقص العددي في صفوف أوغسبورغ الذي لعب منذ الدقيقة 65 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي أمارال بوردوشي.

تقدم أوغسبورغ بفضل ميرغيم بيريشا (34 من ركلة جزاء) والبوسني إرميدين ديميروفيتش (51) والسويسري روبن فارغاس (64)، قبل أن يسجل لايبزيغ ثلاثة أهداف في 18 دقيقة تناوب عليها البرتغالي أندريه سيلفا (72) والفرنسي كريستوفر نكونكو (89) والإسباني هوجو نوفوا (90)، وذلك قبل مواجهة الثلاثاء الحاسمة على أرضه مع ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ز.أ.ب/ع.ج.م (أ ف ب)

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