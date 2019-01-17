 بوندسليغا: بايرن يفتتح العام الجديد بثلاثية ضد هوفنهايم | أخبار | DW | 18.01.2019

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أخبار

بوندسليغا: بايرن يفتتح العام الجديد بثلاثية ضد هوفنهايم

تمكن بايرن ميونخ من انتزاع انتصار سهل على هوفنهايم في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني، وذلك في أول مباراة تقام بعد انتهاء العطلة الشتوية. ويقلص بايرن بذلك الفارق بينه وبين المتصدر دورتموند إلى ثلاث نقاط مؤقتاً.

1. Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Bayern München | Torjubel (0:1) (Reuters/R. Orlowski)

بدأ بايرن ميونخ، بطل المواسم الستة السابقة، دور الإياب في الدوري الألماني (بوندسليغا) بعد توقف العجلة لنحو أربعة أسابيع خلال العطلة الشتوية، مثل الذهاب بفوز صريح على مضيفه هوفنهايم 3-1 الجمعة (18 يناير/ كانون الثاني 2019) في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري.

وسجل ليون غوريتسكا (34 و45+1) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (87) أهداف النادي البافاري، فيما سجل نيكو شولتس هدف هوفنهايم الوحيد (59).

وبهذا الفوز الخامس على التوالي لبايرن ميونخ، يرفع النادي رصيده إلى 39 نقطة، مقلصاً الفارق بينه وبين متصدر الدوري بوروسيا دورتموند إلى ثلاث نقاط. وسيخوض دورتموند غداً السبت مباراة صعبة أمام لايبزيغ، الرابع حالياً ووصيف بطل الموسم قبل الماضي، على أرض الأخير. في المقابل، يتوقف رصيد هوفنهايم بهذه الخسارة عند 25 نقطة في المركز السابع، بعد ستة مباريات سادها جميعها التعادل.

وعلى ملعب "راين نيكار أرينا"، سيطر العملاق البافاري على مجريات الشوط الأول تماماً، في حين لم يقلق هوفنهايم ولو مرة واحدة على مدى 45 دقيقة راحة حارس مرمى بايرن وقائده مانويل نوير.

وبعد عدة محاولات وفرص ضائعة، تمكن بايرن ميونخ من افتتاح التسجيل بعد عرضية عكسها من الجهة اليسرى الفرنسي كينغسلي كومان، وتابعها ليفاندوفسكي برأسه فارتدت من الحارس باومان إلى غوريتسكا، الذي أعادها إلى الشباك مفتتحاً التسجيل (34).

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بايرن ميونيخ يقضي استراحة شتوية حافلة بالأحداث

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومن هجمة مرتدة بدأت من منطقته إثر ركنية، عزز بايرن تقدمه بالهدف الثاني عبر غوريتسكا، الذي تابع عرضية أرسلها من الجهة اليسرى النمساوي دافيد ألابا بعد لعبة مشتركة مع كومان، ووضعها على يمين باومان.

وفي بداية الشوط الثاني، تابع الضيوف تفوقهم الميداني وإضاعة الفرص لدقائق معدودة، قبل أن ينتزع هوفنهايم السيطرة ويتمكن من تقليص الفارق بنفس سيناريو هدف بايرن الثاني من هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من ليوناردو بيتنكورت إلى شولتس، الذي أنهاها على يمين نوير (59).

واستغل الفريق الزائر اندفاع مضيفه في الدقائق الأخيرة سعياً وراء التعادل وسجل هدفه الثالث بعد تمريرة من البديل الكولومبي خاميس رودريغيز إلى توماس مولر في الجهة اليمنى، عكسها الأخير عرضية وتابعها ليفاندوفسكي من انفراد في المرمى الخالي بعد خروج باومان لاعتراض الكرة دون أن ينجح (87).

وفي بقية مباريات الجولة، يخوض بوروسيا مونشنغلادباخ، الثالث، مباراة صعبة على أرض باير ليفركوزن غداً السبت، حيث تقام أربع مباريات أخرى، على أن تختتم المرحلة يوم الأحد بلقاءين أحدهما بين شالكه وصيف البطل وفولفسبورغ صاحب المركز الخامس حالياً.

ي.أ (د ب أ)

 

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