بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين

نجح بايرن ميونخ في كسر سلسلة التعادلات في مبارياته بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) منذ بداية العام الجاري، وذلك بتحقيقه فوزا كبيرا على مضيفه فولفسبورغ 4-2، اليوم الأحد (الخامس من شباط/فبراير 2023)، ضمن منافسات المرحلة 19 بالمسابقة.

وكان بايرن ميونخ قد تعادل بنتيجة 1-1 في آخر ثلاث مواجهات أمام كل من لايبزيغ وكولون وآينتراخت فرانكفورت، ليحقق أول فوز له في المسابقة في العام الجديد على حساب فولفسبورغ.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما 3-1، حيث سجل كينغسلي كومان هدفين في الدقيقتين التاسعة و14، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 44 سجل جاكوب كامينسكي الهدف الأول لفولفسبورغ، قبل أن يضيف جمال موسيالا الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 73. وفي الدقيقة 80 سجل ماتياس سفانبرغ الهدف الثاني لفولفسبورغ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.

بريمن يفك عقدته

صعد فيردر بريمن إلى المركز الثامن

وفَكَّ فيردر بريمن عقدته في ملعب شتوتغارت وحقق فوزه الأول على أرض الأخير منذ عشرة أعوام، وذلك بعدما تغلب عليه 2-صفر.

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل السلبي في مباراة احتاج شتوتغارت للفوز بها من أجل تعزيز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء (بوندسليغا)، لكن بريمن حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عبر الدنماركي ينز ستاغه، قبل أن يضيف مارفن دوكش الثاني في الدقيقة 77.

وبفوزه الأول على أرض شتوتغارت منذ أن تغلب عليه 4-1 في 9 شباط/فبراير 2013، رفع بريمن رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بعدما استفاد من سقوط باير ليفركوزن الجمعة أمام أوغسبورغ (صفر-1) وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه (صفر-صفر) السبت.

أما شتوتغارت الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر الذي يؤهله لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة بهزيمته التاسعة للموسم.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)