 بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 05.02.2023

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يعود إلى سكة الانتصارات بعشرة لاعبين

عاد بايرن ميونيخ إلى تذوق طعم الانتصارات التي حاد عنها لثلاث مراحل متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه فولفسبورغ 4-2 رغم النقص العددي في صفوفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني، ما سمح له باستعادة الصدارة.

سجل جمال موسيالا الهدف الرابع للفريق البافاري (5/2/2023)

سجل جمال موسيالا الهدف الرابع للفريق البافاري

نجح بايرن ميونخ في كسر سلسلة التعادلات في مبارياته بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)  منذ بداية العام الجاري، وذلك بتحقيقه فوزا كبيرا على مضيفه فولفسبورغ 4-2، اليوم الأحد (الخامس من شباط/فبراير 2023)، ضمن منافسات المرحلة 19 بالمسابقة.

مختارات

حسم لايبزيغ الألماني موقعة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكاسح على شاختار دونيتسك الأوكراني، ضمن المجموعة السادسة، التي تصدرها ريال مدريد. وبذلك يكون لايبزيغ رابع فريق ألماني يتأهل للدور نفسه.

في ظل أزمة المناخ والطاقة، يتوجب على الدوري الألماني لكرة القدم إيجاد طرق مستدامة للتعامل مع الملاعب. الشغل الشاغل في الوقت الحالي هو كيفية تدفئة أرضية هذه الملاعب التي تستهلك الكثير من الطاقة، ليس فقط في أيام المباريات.

وكان بايرن ميونخ قد تعادل بنتيجة 1-1 في آخر ثلاث مواجهات أمام كل من لايبزيغ وكولون وآينتراخت فرانكفورت، ليحقق أول فوز له في المسابقة في العام الجديد على حساب فولفسبورغ.

وأنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدما 3-1، حيث سجل كينغسلي كومان هدفين في الدقيقتين التاسعة و14، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 44 سجل جاكوب كامينسكي الهدف الأول لفولفسبورغ، قبل أن يضيف جمال موسيالا الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة 73. وفي الدقيقة 80 سجل ماتياس سفانبرغ الهدف الثاني لفولفسبورغ.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن يونيون برلين صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند 29 نقطة في المركز السابع.

بريمن يفك عقدته

صعد فيردر بريمن إلى المركز الثامن

صعد فيردر بريمن إلى المركز الثامن

وفَكَّ فيردر بريمن عقدته في ملعب شتوتغارت وحقق فوزه الأول على أرض الأخير منذ عشرة أعوام، وذلك بعدما تغلب عليه 2-صفر.

وبدا الفريقان في طريقهما إلى التعادل السلبي في مباراة احتاج شتوتغارت للفوز بها من أجل تعزيز حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء (بوندسليغا)، لكن بريمن حسم الأمور لصالحه في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 59 عبر الدنماركي ينز ستاغه، قبل أن يضيف مارفن دوكش الثاني في الدقيقة 77.

وبفوزه الأول على أرض شتوتغارت منذ أن تغلب عليه 4-1 في 9 شباط/فبراير 2013، رفع بريمن رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بعدما استفاد من سقوط باير ليفركوزن الجمعة أمام أوغسبورغ (صفر-1) وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه (صفر-صفر) السبت.

أما شتوتغارت الذي لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات هذا الموسم، فبقي في المركز السادس عشر الذي يؤهله لخوض الملحق الفاصل مع ثالث الدرجة الثانية، بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة بهزيمته التاسعة للموسم.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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    في 1995 لعب حسن صالح أمجيتش الملقب ب"الأخ الصغير" أولى مبارياته في الدوري الألماني مع هامبورغ. فخلال حرب البوسنة أرسله والداه إلى أقاربه في هامبورغ عام 1992، وكان عمره حينها 15 عاما. بعد مرور بضع سنوات انتقل إلى بايرن ميونيخ، ثم إلى يوفنتوس، قبل أن ينهي مسيرته الحافلة في فولفسبورغ في 2012. ولا يزال "الأخ الصغير" يعمل في الدوري الألماني كمدير رياضي في نادي بايرن. لعب في المجموع 321 مباراة.

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  • Torjubel Daniel Caligiuri

    لاعبون أجانب حطموا أرقاما قياسية في الدوري الألماني

    ولد لاعب خط الوسط دانيال كاليغيوري (358 مباراة) وترعرع في جنوب ألمانيا، وهو يحمل الجنسيتين الإيطالية والألمانية. بدايته كانت مع نادي فرايبورغ حيث دخل معه عالم الاحتراف في الدوري الألماني في عام 2007. وبعد قضائه عدة مواسم مع كل من فولفسبورغ وشالكه، انتقل في 2020 للعب في صفوف نادي أوغسبورغ.

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    لعب كلاوديو بيزارو، القادم من البيرو، 490 مباراة بين عامي 1999 و2020 في صفوف فيردر بريمن وبايرن ميونخ وكولونيا. وسجل 197 هدفا في الدوري الألماني. فاز بالبطولة الألمانية ست مرات وكأس الاتحاد الألماني ست مرات. وفاز مع ميونيخ خمس مرات بالبطولة والكأس ومرة بالثلاثية (البطولة، الكأس، والدوري الأوربي). وأنهى مسيرته مع فيردر بريمن صيف 2020. الكاتب: أندرياس ستين تسيمونس


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