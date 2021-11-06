بوندسليغا.. بايرن يعزز صدارته ويلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورغ 2/1 اليوم السبت (السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2021) في المرحلة الحادية عشرة للبوندسليغا. وبذلك يكون بايرن قد ألحق الخسارة الأولى بفرايبورغ هذا الموسم وحرمه من تحقيق أول انتصاراته على الإطلاق في معقل البافاري في الدوري.





وعلى ملعب "أليانز أرينا" انتهى الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله ليون غوريتسكا في الدقيقة 30. وفي الشوط الثاني أضاف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 75، ورد يانيك هابيرير بالهدف الوحيد لفرايبورغ في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف والذي يلتقي مساء اليوم مع مضيفه لايبزيغ، وتوقف رصيد فرايبورغ عند 22 نقطة في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها فاز بوخوم على ضيفه هوفنهايم 2/صفر وأرمينيا بيليفيلد على مضيفه شتوتغارت 1/صفر وفولفسبورغ على ضيفه أوغسبورغ 1/صفر.

وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا" واصل فولفسبورغ صحوته تحت قيادة مدربه الجديد فلوريان كوفلت وحقق فوزه الثالث على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز للاعبه لوكاس نميشا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 14. الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد أوغسبورغ عند تسع نقاط في المركز السادس عشر أي الثالث من القاع.

فولفسبورغ حقق انتصاره الثالث على التوالي بالفوز على أوغسبورغ



وعلى ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، سجل لاعب الوسط الياباني ماسايا أوكوجاوا هدف الفوز لأرمينيا بيليفيلد في شباك مضيفه شتوتغارت في الدقيقة 19. وحقق بيليفيلد فوزه الأول هذا الموسم ليرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع عشر، أي الثاني من القاع وتوقف رصيد شتوتغارت عند عشر نقاط في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب "رورشتاديون"، حسم بوخوم فوزه على هوفنهايم بهدفين في الشوط الثاني. وتقدم سوما نوفوتني بهدف لبوخوم في الدقيقة 66 وتكفل المهاجم الصربي ميلوس بانتوفيتش بتسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 13 نقطة ليبتعد خطوة مهمة عن منطقة الخطر ويتقدم للمركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم صاحب المركز العاشر.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)