 بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ووشوم تتسبب بمعاقبة لاعَبيْن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.01.2021

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ووشوم تتسبب بمعاقبة لاعَبيْن

ابتعد بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني بعد فوز عريض على هوفنهايم. في المقابل حقق بوروسيا دورتموند فوزا هاما بعد هزائم متتالية. يأتي هذا في وقت تمت فيه معاقبة لاعبين من الدوري بسبب وشوم على الجسد في ظرفية حساسة.

بايرن - هوفنهايم

ليفاندوفسكي خلال تسجيل أحد أهداف المباراة

ثأر بايرن ميونيخ من الفريق الذي ألحق به الخسارة في العام 2020 وبالنتيجة ذاتها، عندما أسقط ضيفه هوفنهايم 4-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2021) ليبتعد بفارق عشر نقاط موقتًا في الصدارة، بانتظار نتيجة مباراة لايبزيغ وليفركوزن المقامة حاليا.

وسجل جيروم بواتينغ (32)، توماس مولر (43)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (57) وسيرج غنابري (63) أهداف أصحاب الارض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد (44).

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ورفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده الى 45 نقطة بفارق 10 نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي يستضيف باير ليفركوزن الرابع (32 نقطة) في أبرز مواجهات المرحلة.

دورتموند يعود لسكة الانتصارات بعد فوز كبير على أوغسبورغ.

دورتموند يعود لسكة الانتصارات بعد فوز كبير على أوغسبورغ.

وفي دورتموند، عوّض بوروسيا تأخره بهدف الى فوز بنتيجة 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليعود الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي.

وافتتح أندري هان التسجيل للضيوف (10) قبل أن يهدر النجم النروجي الشاب ارلينغ هالاند ركلة جزاء (26)، ثم سجل الدنماركي توماس ديلايني (26)، والانكليزي جايدون سانشو (63)، ثم هدف عكسي من فيليكس اودوكاي (75).

وهذا الفوز الأول لدورتموند بعد ثلاث مباريات تواليًا من دون انتصار في الدوري ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس.

وصعد اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-1. وتقدم الضيوف عبر البولندي كريستوف بيونتيك (66) قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر البرتغالي اندريه سيلفا (67) والنمسوي مارتين هينتيريغير (84) قبل أن يحسم البرتغالي الفوز بركلة جزاء (90+5).

اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين

اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين

بينما فرّط بوروسيا مونشنغلادباخ بالارتقاء الى المركز الثالث بتعادله 1-1 مع مضيفه أونيون برلين. وتجمد رصيد غلادباخ عند 32 نقطة في المركز السابع. كما تعادل فيردر بريمن 1-1 مع ضيفه شالكه.

عقوبات بسبب وشم

مختارات

رغم أن المقابل المادي أقل بكثير مما كان يتلقاه في أرسنال إلا أن أوزيل بدا سعيدا لدى توقيعه عقدا مع فنربشخة التركي. أوزيل أغلق باب العودة للعب في ألمانيا قائلا: "أتمنى النجاح للمنتخب الألماني، لكنني لن أحمل ألوانه مجددا".

في غضون ذلك أعلن ناديا بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فرض غرامة بحق لاعب وسط الأول كورنتين توليسو ومهاجم الثاني ماتيوس كونها بعد انتهاك معايير السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد من أجل رسم وشم.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ "نشعر بالامتنان لإمكانية إقامة مباريات البوندسليغا رغم جائحة كورونا، في وضع مثل هذا ينبغي على اللاعبين والمدربين والمنتسبين الالتزام بالمعايير الصحية  لرابطة الدوري الألماني بطريقة مثالية".

وأضاف "كورنتين توليسو خالف هذه الإرشادات رغم أن قيادتنا الرياضية  والطبية تتواصل معهم بشكل مستمر وواضح". وأشار "نحن لا نتهاون مع انتهاكات مثل هذه ، وبالتالي سنفرض غرامة مالية كبيرة على كورنتين توليسو، سيتم المساهمة بقيمتها في الأعمال الخيرية".

من جانبه أوضح آرنه فريدريتش مدير الكرة في هيرتا برلين لصحيفة "بيلد" أن كونها "أدرك خطأه وسيتبرع لمؤسسة اجتماعية". وأضاف "هذا يسوي المسألة بالنسبة لنا وننظر إلى الأمام".

إ.ع/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مساعدة مهنية؟

    تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟

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    حلاقة حديثة؟

    فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    توعية ماينز

    وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    غلادباخ.. خدمة ذاتية

    كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."

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    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    النموذج السويدي

    لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.

  • RB Leipzig - Hertha BSC

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    "ذيل الحصان"

    أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.

  • Fußball Bundesliga | Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    الطول المثالي؟

    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

  • Fußball Bundesliga | Werder Bremen- Bayer 04 Leverkusen

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

  • Christian Gross I Trainer Schalke

    مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني

    لا مخاوف

    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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