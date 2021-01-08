بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل ملاحقته

ثأر بايرن ميونيخ من الفريق الذي ألحق به الخسارة في العام 2020 وبالنتيجة ذاتها، عندما أسقط ضيفه هوفنهايم 4-1 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2021). وبهذا الفوز عزز بايرن صدارته للدوري الألماني.

وسجل جيروم بواتينغ (32)، توماس مولر (43)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (57) وسيرج غنابري (63) أهداف أصحاب الأرض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد (44).

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ورفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده الى 45 نقطة بفارق7 نقاط عن لايبزيغ الثاني الذي نجح في حسم الفوز على ضيفه ليفركوزن بهدف سجله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 51. ورفع هذا الفوز رصيد لايبزيغ إلى 38 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ليفركوزن عند 32 نقطة في المركز الرابع.

دورتموند يعود لسكة الانتصارات بعد فوز كبير على أوغسبورغ.

وفي دورتموند، عوّض بوروسيا تأخره بهدف الى فوز بنتيجة 3-1 على ضيفه أوغسبورغ ليعود الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين على التوالي.

وافتتح أندري هان التسجيل للضيوف (10) قبل أن يهدر النجم النروجي الشاب ارلينغ هالاند ركلة جزاء (26)، ثم سجل الدنماركي توماس ديلايني (26)، والانكليزي جايدون سانشو (63)، ثم هدف عكسي من فيليكس اودوكاي (75).

وهذا الفوز الأول لدورتموند بعد ثلاث مباريات تواليًا من دون انتصار في الدوري ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس.

وصعد اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين بنتيجة 3-1. وتقدم الضيوف عبر البولندي كريستوف بيونتيك (66) قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر البرتغالي اندريه سيلفا (67) والنمسوي مارتين هينتيريغير (84) قبل أن يحسم البرتغالي الفوز بركلة جزاء (90+5).

اينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثالث بفوز متأخر على ضيفه هرتا برلين

بينما فرّط بوروسيا مونشنغلادباخ بالارتقاء الى المركز الثالث بتعادله 1-1 مع مضيفه أونيون برلين. وتجمد رصيد غلادباخ عند 32 نقطة في المركز السابع. كما تعادل فيردر بريمن 1-1 مع ضيفه شالكه.

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عقوبات بسبب وشم

في غضون ذلك أعلن ناديا بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم فرض غرامة بحق لاعب وسط الأول كورنتين توليسو ومهاجم الثاني ماتيوس كونها بعد انتهاك معايير السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد من أجل رسم وشم.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونخ "نشعر بالامتنان لإمكانية إقامة مباريات البوندسليغا رغم جائحة كورونا، في وضع مثل هذا ينبغي على اللاعبين والمدربين والمنتسبين الالتزام بالمعايير الصحية لرابطة الدوري الألماني بطريقة مثالية".

وأضاف "كورنتين توليسو خالف هذه الإرشادات رغم أن قيادتنا الرياضية والطبية تتواصل معهم بشكل مستمر وواضح". وأشار "نحن لا نتهاون مع انتهاكات مثل هذه ، وبالتالي سنفرض غرامة مالية كبيرة على كورنتين توليسو، سيتم المساهمة بقيمتها في الأعمال الخيرية".

من جانبه أوضح آرنه فريدريتش مدير الكرة في هيرتا برلين لصحيفة "بيلد" أن كونها "أدرك خطأه وسيتبرع لمؤسسة اجتماعية". وأضاف "هذا يسوي المسألة بالنسبة لنا وننظر إلى الأمام".

إ.ع/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)