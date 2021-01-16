بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل المطاردة

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الصعب بهدف نظيف على مضيفه أوغسبورغ، في ختام المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني/ يناير 2021) عن فوز لايبزيغ على ضيفه أونيون برلين بذات النتيجة، وأرمينيا بيليفيلد على ضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وكولونيا (كولن) على مضيفه شالكه 2 / 1، فيما تعادل فرايبورغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين لمثلهما.

وفي تفاصيل فوز البايرن، واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليواصل صدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

وعزز ليفاندوفسكي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الدور الأول في تاريخ بوندسليغا، متفوقا بفارق هدفين على غيرد مولر، أسطورة الكرة الألماني السابق، الذي أحرز 20 هدفا في الدور الأول لموسم 1968 / 1969.

وارتفع رصيد، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 39 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، د.ب.ا)