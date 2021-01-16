 بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل المطاردة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 20.01.2021

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل المطاردة

تمكن بايرن ميونيخ من تعزيز موقعه في صدارة الدوري الألماني، بتحقيقه فوزا صعبا للغاية على أوغسبورغ. كما نجح لايبزيغ الثاني في الترتيب في إبقاء الضغط على البايرن.

ليفاندوفسكي يسجل هدف بايرن الوحيد من ضربة جزاء.

ليفاندوفسكي يسجل هدف بايرن الوحيد من ضربة جزاء.

عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الصعب بهدف نظيف على مضيفه أوغسبورغ، في ختام المرحلة السابعة عشر للمسابقة.

مختارات

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني/ يناير 2021) عن فوز لايبزيغ على ضيفه أونيون برلين بذات النتيجة، وأرمينيا بيليفيلد على ضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وكولونيا (كولن) على مضيفه شالكه 2 / 1، فيما تعادل فرايبورغ مع ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدفين لمثلهما.

وفي تفاصيل فوز البايرن، واصل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ممارسة هوايته في هز الشباك، عقب تسجيله هدف بايرن الوحيد في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ليواصل صدارته قائمة هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 22 هدفا.

وعزز ليفاندوفسكي رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف خلال الدور الأول في تاريخ بوندسليغا، متفوقا بفارق هدفين على غيرد مولر، أسطورة الكرة الألماني السابق، الذي أحرز 20 هدفا في الدور الأول لموسم 1968 / 1969.

وارتفع رصيد، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 39 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزيغ، في حين تجمد رصيد أوغسبورغ، الذي تلقى خسارته الثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

ف.ي/أ.ح (ا.ف.ب، د.ب.ا)

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    حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.

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    ضفائر طويلة

    أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟

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    لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا


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