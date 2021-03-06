بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته بإنجاز جديد لليفاندوفسكي

عزز بايرن ميونيخ اليوم السبت (13 مارس/ آذار 2021) صدارته للدوري الألماني في كرة القدم بفوزه السهل في الجولة الخامسة والعشرين على مضيفه فيردر بريمن 3-1، بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا، بعد الأسطورة الألماني غيرد مولر.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (22) وسيرغ غنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولونيا (كولن) وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفا.

وسجل نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 86.

ليفاندوفسكي يقترب من رقم مولر

يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهذا هو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد أن سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم إلى 21 هدفا في 21 مباراة ضده. كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً.

والفوز اليوم هو الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت الأحد في ختام الجولة، علما بأن العملاق البافاري ولايبزيغ سيلتقيان في قمة الجولة السابعة والعشرين.

تعرض فريق شالكه لهزيمة ثقيلة على يد فولفسبورغ.

هزيمة ثقيلة جديدة لشالكه

وفي بقية مباريات السبت زاد فولفسبورغ محن ضيفه شالكه عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها شكوردان مصطفي (31 خطأ في مرمى فريقه) والهولندي فوتر فيخورست (51) وريدله باكو (58) والكرواتي يوسيب بريكالو (64) وماكسيميليان فيليب (79).

واستعاد فولفسبورغ توازنه عقب خسارته أمام هوفنهايم في الجولة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما مني شالكه بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم والسابعة في مبارياته العشر الاخيرة.

وتجمد رصيد شالكه عند 10 نقاط في المركز الأخير وبات مرشحا أكثر من أي وقت مضى بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأنعش ماينز آماله بالبقاء في دوري الأضواء بفوزه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد سجله السويدي روبن كايسون في الدقيقة 84.

حقق ماينز فوزا ثمينا في معركة البقاء في دوري الأضواء.

وهذا الفوز هو الخامس لماينز في الموسم الحالي ليرفع رصيده الى 21 نقطة متخلصاً مؤقتاً من المركز السابع عشر قبل الأخير حيث ارتقى إلى السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء، بفارق نقطتين أمام أرمينيا بيليفيلد الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن غدا.

وعزز أونيون برلين موقعه في المركز السابع بفوزه على ضيفه كولونيا (كولن) بهدفين لماكس كروزه (48 من ركلة جزاء) والنمسوي كريستوفر تريمل (67) مقابل هدف للسلوفاكي أندري دودا (45+2 من ركلة جزاء).

ورفع أونيون برلين رصيده إلى 38 نقطة مقابل 22 نقطة لكولونيا صاحب المركز الرابع عشر.

وانطلقت في السادسة والنصف مساء بتوقيت برلين مباراة بوروسيا دورتموند مع فريق العاصمة الألمانية هيرتا برلين.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)