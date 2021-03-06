 بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته بإنجاز جديد لليفاندوفسكي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 13.03.2021

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رياضة

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته بإنجاز جديد لليفاندوفسكي

ابتعد بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ عبر فوز مقنع على فيردر بريمن وإنجاز جديد للهداف ليفاندوفسكي. كما استعاد فولفسبورغ توازنه معززا موقعه في المركز الثالث.

ليفاندوفسكي يحتفل مع بواتينغ في الفوز على بريمن بالدوري الألماني

ليفاندوفسكي يحتفل مع بواتينغ في الفوز على بريمن بالدوري الألماني

عزز بايرن ميونيخ اليوم السبت (13 مارس/ آذار 2021) صدارته للدوري الألماني في كرة القدم بفوزه السهل في الجولة الخامسة والعشرين على مضيفه فيردر بريمن 3-1، بينها هدف لنجمه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أصبح به ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا، بعد الأسطورة الألماني غيرد مولر. 

مختارات

يطفئ أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر شمعته الـ 75. "مدفعجي الأمة" كما يُطلق عليه كان ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الخصوم وموهبته مثل ميسي ورونالدو معاً، حسب نجم ألماني سابق.

وحسم النادي البافاري نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين صنعهما نجمه توماس مولر بتمريرتين حاسمتين لليون غوريتسكا (22) وسيرغ غنابري (35)، قبل أن يعزز ليفاندوفسكي تقدمه بهدف ثالث منتصف الشوط الثاني (67) ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ البوندسليغا مشاركة مع النجم السابق لشالكه وكولونيا (كولن) وبوخوم كلاوس فيشر برصيد 268 هدفا.

وسجل نيكلاس فولكروغ هدف الشرف لأصحاب الارض في الدقيقة 86.

ليفاندوفسكي يقترب من رقم مولر

يذكر أن الرقم القياسي المطلق بحوزة نجم بايرن ميونيخ السابق "المدفعجي" غيرد مولر برصيد 365 هدفاً في 427 مباراة.

وهذا هو الهدف الـ32 لليفاندوفسكي هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين، وبات على بعد ثمانية أهداف لمعادلة رقم مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الالماني بعد أن سجل الاخير 40 هدفاً موسم 1971-1972.

وأكد ليفاندوسكي عشقه لهز شباك فيردر بريمن كونه الفريق الذي سجل فيه أكبر عدد من الأهداف في الدوري حيث رفعها اليوم إلى 21 هدفا في 21 مباراة ضده. كما أكد النادي البافاري عقدته لبريمن الذي لم يفز عليه منذ 13 عاماً.

والفوز اليوم هو الثالث على التوالي لبايرن ميونيخ والثامن عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ الذي يستضيف إينتراخت فرانكفورت الأحد في ختام الجولة، علما بأن العملاق البافاري ولايبزيغ سيلتقيان في قمة الجولة السابعة والعشرين.

تعرض فريق شالكه لهزيمة ثقيلة على يد فولفسبورغ.

تعرض فريق شالكه لهزيمة ثقيلة على يد فولفسبورغ.

هزيمة ثقيلة جديدة لشالكه

وفي بقية مباريات السبت زاد فولفسبورغ محن ضيفه شالكه عندما أكرم وفادته بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها شكوردان مصطفي (31 خطأ في مرمى فريقه) والهولندي فوتر فيخورست (51) وريدله باكو (58) والكرواتي يوسيب بريكالو (64) وماكسيميليان فيليب (79).

واستعاد فولفسبورغ توازنه عقب خسارته أمام هوفنهايم في الجولة الماضية، وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم معززا موقعه في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما مني شالكه بخسارته السابعة عشرة هذا الموسم والسابعة في مبارياته العشر الاخيرة.

وتجمد رصيد شالكه عند 10 نقاط في المركز الأخير وبات مرشحا أكثر من أي وقت مضى بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

وأنعش ماينز آماله بالبقاء في دوري الأضواء بفوزه على ضيفه فرايبورغ بهدف وحيد سجله السويدي روبن كايسون في الدقيقة 84.

روبن كايسون سجل هدف الفوز لماينز في الدقيقة 84.

حقق ماينز فوزا ثمينا في معركة البقاء في دوري الأضواء.

وهذا الفوز هو الخامس لماينز في الموسم الحالي ليرفع رصيده الى 21 نقطة متخلصاً مؤقتاً من المركز السابع عشر قبل الأخير حيث ارتقى إلى السادس عشر الذي يخول صاحبه خوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية من أجل البقاء، بفارق نقطتين أمام أرمينيا بيليفيلد الذي يحل ضيفا على باير ليفركوزن غدا.

وعزز أونيون برلين موقعه في المركز السابع بفوزه على ضيفه كولونيا (كولن) بهدفين لماكس كروزه (48 من ركلة جزاء) والنمسوي كريستوفر تريمل (67) مقابل هدف للسلوفاكي أندري دودا (45+2 من ركلة جزاء).

ورفع أونيون برلين رصيده إلى 38 نقطة مقابل 22 نقطة لكولونيا صاحب المركز الرابع عشر.

وانطلقت في السادسة والنصف مساء بتوقيت برلين مباراة بوروسيا دورتموند مع فريق العاصمة الألمانية هيرتا برلين.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • غيرد مولر في مواجهة بايرن ميونيخ مع كولونيا عام مايو/ أيار 1971.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    1. غيرد مولر (المفجر): 365 هدفاً

    رصيد "المفجر" من الأهداف لا يزال بعيد المنال. بين عامي 1965 و1979 لعب غيرد مولر في الدوري الألماني حصريًا لبايرن ميونيخ. فاز بالبطولة الألمانية أربع مرات، وكان أفضل هداف سبع مرات. في خمسة مواسم سجل أهدافًا أكثر من عدد المباريات التي خاضها. وفي موسم 1971-1972، سجل مولر 40 هدفًا، وهو رقم قياسي حتى الآن.

  • يعد كلاوس فيشر هو صاحب الرقم القياسي للاعب الذي خاض مباريات أكثر في الدوري الألماني.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    2. كلاوس فيشر: 268 هدفاً

    خاض كلاوس فيشر 100 مباراة أكثر من مولر في الدوري الألماني، لكنه سجل 97 هدفًا أقل من نجم بايرن. ولذلك فإن فيشر يحتل المرتبة الثانية. وقد سجل فيشر معظم أهدافه بقميص شالكه (182 هدفاً). كما لعب لعدة أندية أخرى هي ميونيخ 1860 وكولونيا وبوخوم. استمرت مسيرة فيشر في الدوري الألماني لمدة 20 عامًا في الفترة من 1968 حتى 1988.

  • ليفاندوفسكي يحتفل بالتسجيل في مرمى شالكه في موسم 2019/2020

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    3. روبرت ليفاندوفسكي: 262 هدفاً

    كان النجم البولندي يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة، ولكن لأن هذا الانتقال لم يتم، أصبح ليفاندوفسكي الآن "مؤسسة" بذاته في البوندسليغا. وقد سجل منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ 188 هدفًا (حتى 2020/02/20)، بالإضافة إلى 74 هدفًا في المواسم الأربعة التي قضاها قبل ذلك مع بروسيا دورتموند (2010-2014). ومازالت شهية أفضل لاعب في العالم لعام 2020 مفتوحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

  • يوب هاينكس يحتفل مع غلادباخ بدرع الدوري في 7/6/1975

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    4. يوب هاينكس: 220 هدفاً

    قبل أن يحتفل هاينكس بنجاح كبير كمدرب، كان أحد أفضل المهاجمين الألمان. وعلى مدار أربعة عشر عامًا لعب في الدوري الألماني مع بروسيا مونشنغلادباخ (1965-1967 و1970-1978) وهانوفر 96 (1967-1970). هاينكس هو الهداف التاريخي لفريق مونشنغلادباخ برصيد 195 هدفًا، فهنا مع "فريق المِهَار" (صغار الخيول) عاش أنجح أوقاته وفاز ببطولة الدوري الألماني أربع مرات.

  • مانفريد بورغسمولر لاعب دورتموند ويظهر خلفه باول برايتنر لاعب بايرن ميونيخ

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    5. مانفريد بورغسمولر: 213 هدفاً

    بين عامي 1967 و1990، أرهق الموهوب "ماني" بورغسمولر مدافعي الفرق المنافسة بمراوغاته. ولعب في الدوري الألماني في صفوف إيسن ودورتموند ونورنبرغ وبريمن، وهو الهداف التاريخي لدورتموند برصيد 135 هدفًا. بعد مسيرته الكروية، أصبح بورغسمولر لاعبًا بفريق "راين فاير" لكرة القدم الأمريكية لمدة ست سنوات. وتوفي في مايو/ أيار 2019 عن عمر بلغ 69 عامًا.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96 (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    6. كلاوديو بيتزارو: 197 هدفاً

    جاء البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فيردر بريمن عام 1999، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا. وباستثناء فترة قصيرة في تشيلسي، ظل "بيتزا" وفياً للبوندسليغا منذ ذلك الحين. انتقل مرتين من بريمن إلى بايرن ميونيخ (2001 و2012). وبعد موسم مع كولونيا، انضم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا إلى فيردر بريمن للمرة الخامسة في عام 2019، حيث انتهت مسيرته في صيف 2020، بعدما سجل في البوندسليغا 197 هدفاً في 490 مباراة.

  • أولف كيرستن يسجل في مرمى أوفى غوسبوداريك حارس مرمى بوخوم (5/8/1997)

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    7. أولف كيرستن: 181 هدفاً

    كان يطلق على أولف كيرستن لقب "دير شفاته" (تعني الأسود)، وكان هدافًا في منتهى الخطورة في فريق دينامو دريسدن في دوري ألمانيا الشرقية السابقة. في عام 1990 انتقل كيرستن إلى "فريق المصنع"، فريق باير ليفركوزن وظل مخلصًا له حتى نهاية مسيرته في 2003. خاض كيرستن مع ليفركوزن في الدوري الألماني 350 مباراة، وفاز بلقب هداف الدوري ثلاث مرات.

  • شتيفان كونتس يرفع درع الدوري الألماني عام 1991

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    8. شتيفان كونتس: 179 هدفاً

    لعب بقميص بوخوم ثم أوردينغن، ثم كايزرسلاوترن، ثم عاد لبوخوم، وفي النهاية ارتدى قميص بيليفيلد. لم يلعب شتيفان كونتس لأندية القمة في الدوري الألماني، ومع ذلك، فاز المدرب الحالي لمنتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بلقب هداف الدوري بقميص بوخوم عام 1986. وفي 1994 حصل على لقب الهداف بقميص كايزرسلاوترن. كما احتفل بأكبر نجاحاته مع كايزرسلاوترن، حيث فاز بكأس ألمانيا عام 1990 وبطولة الدوري عام 1991.

  • ديتر مولر بزي كولونيا في مباراة الإعادة لنهائي كأس ألمانيا موسم 1976/1977 في مواجهة أوفه كليمان لاعب هيرتا برلين.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    9. ديتر مولر: 177 هدفاً

    لا يزال ديتر مولر يحمل رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني حتى اليوم، ففي 17 أغسطس/ آب 1977، سجل ستة من أهداف كولونيا أمام فيردر بريمن، بنتيجة 7-2. وبالإضافة إلى كولونيا، لعب ديتر مولر أيضًا لصالح أوفنباخ وشتوتغارت وزاربروكن في الدوري الألماني. لكن أطول فترة قضاها في كولونيا بين عامي 1977 و1986. خاض مولر 303 مباريات إجمالاً في الدوري الألماني.

  • كلاوس ألوفس يحتفل بتسجيل أحد الأهداف وهو يرتدي زي فيردربريمن.

    أعظم عشرة هدافين في تاريخ الدوري الألماني على مر العصور

    10. كلاوس ألوفس: 177 هدفاً

    عندما انتقل كلاوس ألوفس لاعب دوسلدورف إلى نادي كولونيا عام 1981 ليكون خلفًا لديتر مولر، كانت قيمة انتقاله البالغة 2.25 مليون مارك (1.15 مليون يورو) رقمًا قياسيًا في الدوري الألماني آنذاك. وقد سجل 177 هدفا في البوندسليغا مثل سلفه ديتر مولر، بيد أنه احتاج إلى 121 مباراة أكثر من مولر. وبعد بضع سنوات في فرنسا، لعب ألوفس أيضًا لبريمن في الدوري الألماني. إعداد: أندرياس شتن تسيمونس/ ص.ش


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