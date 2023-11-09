بوندسليغا.. بايرن يسعى لتحقيق الفوز على هايدنهايم لاعتلاء الصدارة

يتطلع فريق بايرن ميونخ لتحقيق فوز كبير عندما يستضيف فريق هايدنهايم السبت (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) في الجولة الحادية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ويسعى بايرن لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل اعتلاء قمة جدول الترتيب، ولو بشكل مؤقت لمدة 24 ساعة، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة ليفركوزن مع ضيفه أونيون برلين التي تقام الأحد المقبل.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن، فيما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط. ويتوقع أن تكون مهمة بايرن ميونيخ في تحقيق الفوز سهلة، بالنظر للأفضلية الكبيرة التي يمتلكها بايرن على هايدنهايم من حيث الجودة والأداء والثقة.

سيكون هايدنهايم بحاجة للعب بشغف وكبرياء وأن يأمل في تفادي الخسارة بنتيجة كبيرة

وفاز بايرن ميونيخ أيضا في المباريات الخمس السابقة التي جمعته بهادينهايم في كافة المسابقات، حيث سجل 18 هدفا وتلقى أربعة أهداف فقط. ولم يتمكن هايدنهايم من الفوز على بايرن ميونخ منذ عام 2010، عندما فاز هايدنهايم في مباراة ودية (2/1).

وبعد خروج بايرن ميونيخ المفاجئ من كأس ألمانيا عقب الخسارة أمام زاربروكن (2/1)، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، استعاد بايرن ميونيخ توازنه وحقق فوزا كبيرا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند (4/0) في الجولة الماضية من الدوري.

ويدخل بايرن ميونيخ مباراته أمام هايدنهايم بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وذلك بفضل فوزه على غلطة سراي التركي 2 / 1 أمس الأربعاء. وسيكون هايدنهايم بحاجة للعب بشغف وكبرياء وأن يأمل في تفادي الخسارة بنتيجة كبيرة، خاصة وأن الفريق سيدخل هذه المباراة متسلحا بفوزه على شتوتغارت بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ع.ش/ ع.ج.م (د ب أ)